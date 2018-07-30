气候变暖，会让野生大熊猫陷入绝境吗？

来源：我是科学家iScientist

大熊猫，一直以“圆滚滚”、“胖墩墩”的憨萌形象出镜。而在野生环境中，它们更像是“独行侠”，游走与竹林和森林之中。

红外相机拍下的野生大熊猫照片（北大/王朗保护区） 图片来源：王放提供

近些年，气温上升、降水无常等全球性的气候变化，给许多野生动物的生存带来了麻烦。

北极冰盖融化，无处觅食的北极熊已骨瘦嶙峋 。图片来源：Wikipedia

据说，那些在人类的关照下刚刚开始恢复种群的野生“滚滚”们，将因为气候问题再次陷入困境——

根据先前的一些研究给出的数据，本世纪末将会有40-70%的大熊猫栖息地因为气候变化而消失 。如果这些情况真的发生，野生大熊猫很可能将面临食物短缺等危机，而现有的保护区群将急剧丧失保护功能[1-3]。

研究所在地——秦岭山脉。随着气候变化，这片山脉的大熊猫将失去家园吗？图片来源：王放

这些研究是否真的能够证明野生大熊猫的生存面临着威胁？我们有必要建立新的保护区及重新规划保护政策吗？

为了能更好地解答这些问题，来自美国史密森学会保护生物学中心、密歇根州立大学、密苏里大学、北京大学、陕西省林业厅等国内外多家单位的专家共同合作，重新评估了气候变化对于野生大熊猫生产的影响，并首次提出全新的意见。这一研究结果发表在2018年7月的Conservation Letters杂志上[4]。

在之前的研究中，气候变化被作为唯一的决定因素进行讨论。而这一次，科学家们使用了全新的空间模型，把包括气候、动物-环境相互作用、动植物生物学特性等因素在内的更多的变量考虑进来。

科学家们发现，之前的几项工作可能存在一些偏差。首先，可能夸大了气候变化对于大熊猫的影响；其次，忽视了大熊猫和竹林生态系统对环境变化的适应性；另外，提出了过于激进的建议——如在现有分布区以外建立新保护区、人为改变竹子种类和分布等。

这一研究表明，大熊猫或许并没有之前描述的那样会因为环境变化很快陷入危机。

首先，在当前情况下，影响大熊猫分布的最关键因素并非气温和降水，而是森林和竹林、人类生产生活、以及自然保护策略的实施。

其次，研究人员首次发现，竹子对于环境变化存在被忽视的适应能力，而这一适应能力和它们独特的生活史有关——它们可以利用地下茎无性繁殖的特性，增加竹林面对气候变化时的适应能力。

尽管气候变化，但是冷杉树和竹林可能会继续存在。图片来源：王放

总体来说，气候变化只会影响16%左右的大熊猫栖息地和24%左右的竹林，秦岭山脉近90%的关键大熊猫栖息地都将得到保留，并不像之前报道的那样会丧失40-70%的栖息地。

图说：不同于先前研究的结论（左），考虑了大熊猫对竹林和人类环境的适应（中），以及考虑了竹林的无性繁殖和空间分布特性后（右），研究人员发现大熊猫和竹林对气候变化存在适应性——秦岭的大熊猫栖息地不会消失。图片来源：参考文献[4]

这些证据都说明，气候变化面前，大熊猫和它们赖以生存的竹林-森林生态系统可能比之前预测的具有更高的适应性。现有保护区群在未来气候变化情境下，仍将发挥巨大作用——秦岭山脉、岷山山脉、邛崃山脉等地区，在未来气候变化面前可能仍然是包括大熊猫在内的野生动物们的庇护所。

秦岭山脉、岷山山脉、邛崃山脉等全球生物多样性热点区域。图片来源：王放

对于这一地区生态环境的研究和保护工作也会继续开展下去。不仅可以帮助熊猫们，也有机会帮助到生活在这里的千千万万的物种。