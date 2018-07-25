宁夏恐龙化石挑战东亚隔离假说

来源：科技日报

在世界古生物学界有一个东亚隔离假说，认为东亚在与其他大陆隔离前，梁龙类恐龙尚未扩散到东亚。然而，中科院古脊椎所徐星团队通过对中国宁夏灵武市发现的恐龙化石研究挑战了这一传统观点。相关论文发表在24日出版的《自然·通讯》上。

蜥脚类恐龙是一类草食恐龙。古生物学家们一直认为新蜥脚类恐龙在盘古大陆解体期间发生分化，这一解体影响了它们的演化。东亚被认为在约1.64亿年—1.58亿年前与其他大陆隔离的，传统上认为，包括梁龙类在内的一些动物类群，在东亚与其他大陆隔离之前尚未扩散到东亚。这种大陆的隔离导致了中晚侏罗世东亚地区形成了独特的恐龙动物群。这一观点被称为东亚隔离假说。

然而，一种来自中国中侏罗世早期（1.74亿年前）的梁龙类新属种——神奇灵武龙（Lingwulong shenqi）的新发现表明，梁龙类恐龙曾广泛分布在包括东亚在内的盘古大陆上，或许它们没有我们认为的那样独特。

通过对神奇灵武龙进行演化和生物地理学分析，研究者认为，在中侏罗世（大约1.74亿至1.64亿年前），新蜥脚类恐龙已经呈现出多样化并且分布广泛，这挑战了蜥脚类恐龙演化的传统观点，即新蜥脚类恐龙在中侏罗世晚期到晚侏罗世早期的一个很短时间内出现并快速分化，最终占据了地球陆地生态系统的主导地位。新发现表明，主要的蜥脚类亚类群可能起源于早侏罗世，在成为地球陆地生态系统的主导类群之前，已经有很长的演化历史。

神奇灵武龙化石最早于2004年在宁夏灵武市发现。之后又发现了至少8—10个大小不同、代表不同年龄阶段的个体。