三大高科技亮相《我是未来》 冷门科技变得有温度

新浪科技讯 8月3日消息，“青少年科普高能科技秀”《我是未来》第二季节目昨晚22：00在湖南卫视播出，三大科技产品齐聚“未来科技馆”诠释“随心所欲”主题。三大高科技——智能炒菜机器人、亮亮眼镜、DTing（灵动）手环依次亮相《我是未来》第二季舞台。

这三款黑科技不仅仅有高科技的外衣，贴近生活的实用性是另一个隐藏亮点。有帮助“大脑随心所欲”拥有无限知识智能眼镜，还有可以帮助“厨艺随心所欲”满足味蕾的智能炒菜机，以及帮助“随心所欲移动物品”的DTing（灵动）手环，一起协助你迈进“随心所欲”的未来生活。

三大接地气科技齐亮相 智能炒菜机挑战顶级厨师

自称萌萌的“何大叔”带来了一台具备192个专利的全自动智能炒菜机，只需把食材放入其中，它就可以自动做菜。

虽然便利，但智能炒菜机首先面临的问题便是——好不好吃？为了验证智能炒菜机的“厨艺”，节目组邀请到在国际大赛中获得金奖的顶级厨师余勇浪，双方现场进行回锅肉烹饪大比拼。过程中，余勇浪切菜、炒菜、摆盘，忙得不亦乐乎，而何大叔在设置好程序之后就抱着手臂悠闲地等起来，一边热火朝天，一边优哉悠哉，让这场关乎“未来厨神”的人机大战结果扑朔迷离，最终，智能炒菜机获得2票，而顶级厨师余勇浪仅仅只多了一票。何大叔风趣地说，其实得到两票已经很满足，说明炒菜机器人是得到了阶段性的成功，池子补充说道：“这对于很多下班后只想瘫在床上的90后来讲，是一个福音。”

亮亮眼镜自带强大AI认知能力 能识别“易容术”

如果工人师傅正在钻井平台上施工，突然施工出现问题，这时工程师可能只能等待外部救援，但是在《我是未来》第二季中科学家带来的最后一个高科技就可以解决这个问题。这款亮亮眼镜它自带强大的AI认知能力，可以通过第一视角实现人与人、人与数据的实时互通，所以不论遇到什么问题，只要网络连接到自己的“帮手”，眼镜的佩戴者就能第一时间获得“场外指导”。

通过智能眼镜的实时识别，读取传感器中的信息，当场判断设备的运转情况，智能眼镜的第一视角可以随时伴随用户一起观察世界，感知眼动、身体姿态、手势等，然后分析并学习这些数据。这就不难理解了在《我是未来》的节目中原本被“世界第二高峰是什么”问住的池子，在戴上科学家团队带来的亮亮眼镜之后，不仅秒答“乔戈里峰”，还知道具体海拔多少米，随后对于“世界第三高峰”等各种冷门问题都对答如流，就连熊梓淇即兴报出的三位数加减算术题也难不倒他，惊呆众人！这款眼镜像“外挂”一样让池子秒变“百科全书”。

除了远程指导功能，亮亮眼镜还具备“人脸识别”功能，在应用到公安领域时，竟一天内用两副眼镜抓到7个逃犯！这高科技惊呆众人。

“超能力”无人机只需挥一挥手臂 空中翻跟头不是梦

挥一挥手臂，做几个手势，就能“随心所欲”地操控物品移动……这确定不是科幻电影中的情节？没错，在《我是未来》第二季节目中，一位科学家站在原地动了动手，竟然就让一架无人机自如盘旋于演播厅上空，甚至还能空中翻跟头，看得全场目瞪口呆！

而一切秘密就在科学家佩戴的DTing（灵动）手环中，这款手环通过采集肌肉电信号识别人的动作，可以简化遥控器或手柄等操控方式，让人直接用自己的双手操控一些设备。

节目播出后，不少网友以为DTing（灵动）手环更多的是为玩具而设计，让各大玩家拥有更好的娱乐体验。事实上，无人机空中飞行比玩具坦克的地面动作复杂许多，即使是用遥控器操控无人机也存在诸多难点，而科学家需戴着手环操控无人机，挑战有四重高难度关卡的“魔鬼路线”着实让观众们惊艳了一把。

近年来，科技类节目融入娱乐元素，让观众在趣味中感受前沿科学技术的成果，悄然掀起了一股热潮；以《我是未来》为代表的科技类节目的热播，让更多高能科技走进大众的视野，也让观众认识、了解了看似高端、冷门的科技其实亦是有温度的，更是我们未来生活中不可缺少的重要角色。这些科技不但能让我们的未来生活变得随心所欲，也将会重新定义我们的未来。