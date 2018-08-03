新浪科技> 科学探索 > 正文

三大高科技亮相《我是未来》 冷门科技变得有温度

三大高科技亮相《我是未来》 冷门科技变得有温度
2018年08月03日 17:31 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 8月3日消息，“青少年科普高能科技秀”《我是未来》第二季节目昨晚22：00在湖南卫视播出，三大科技产品齐聚“未来科技馆”诠释“随心所欲”主题。三大高科技——智能炒菜机器人、亮亮眼镜、DTing（灵动）手环依次亮相《我是未来》第二季舞台。

　　这三款黑科技不仅仅有高科技的外衣，贴近生活的实用性是另一个隐藏亮点。有帮助“大脑随心所欲”拥有无限知识智能眼镜，还有可以帮助“厨艺随心所欲”满足味蕾的智能炒菜机，以及帮助“随心所欲移动物品”的DTing（灵动）手环，一起协助你迈进“随心所欲”的未来生活。

　　三大接地气科技齐亮相 智能炒菜机挑战顶级厨师

　　自称萌萌的“何大叔”带来了一台具备192个专利的全自动智能炒菜机，只需把食材放入其中，它就可以自动做菜。

　　虽然便利，但智能炒菜机首先面临的问题便是——好不好吃？为了验证智能炒菜机的“厨艺”，节目组邀请到在国际大赛中获得金奖的顶级厨师余勇浪，双方现场进行回锅肉烹饪大比拼。过程中，余勇浪切菜、炒菜、摆盘，忙得不亦乐乎，而何大叔在设置好程序之后就抱着手臂悠闲地等起来，一边热火朝天，一边优哉悠哉，让这场关乎“未来厨神”的人机大战结果扑朔迷离，最终，智能炒菜机获得2票，而顶级厨师余勇浪仅仅只多了一票。何大叔风趣地说，其实得到两票已经很满足，说明炒菜机器人是得到了阶段性的成功，池子补充说道：“这对于很多下班后只想瘫在床上的90后来讲，是一个福音。”

　　亮亮眼镜自带强大AI认知能力 能识别“易容术”

　　如果工人师傅正在钻井平台上施工，突然施工出现问题，这时工程师可能只能等待外部救援，但是在《我是未来》第二季中科学家带来的最后一个高科技就可以解决这个问题。这款亮亮眼镜它自带强大的AI认知能力，可以通过第一视角实现人与人、人与数据的实时互通，所以不论遇到什么问题，只要网络连接到自己的“帮手”，眼镜的佩戴者就能第一时间获得“场外指导”。

　　通过智能眼镜的实时识别，读取传感器中的信息，当场判断设备的运转情况，智能眼镜的第一视角可以随时伴随用户一起观察世界，感知眼动、身体姿态、手势等，然后分析并学习这些数据。这就不难理解了在《我是未来》的节目中原本被“世界第二高峰是什么”问住的池子，在戴上科学家团队带来的亮亮眼镜之后，不仅秒答“乔戈里峰”，还知道具体海拔多少米，随后对于“世界第三高峰”等各种冷门问题都对答如流，就连熊梓淇即兴报出的三位数加减算术题也难不倒他，惊呆众人！这款眼镜像“外挂”一样让池子秒变“百科全书”。

　　除了远程指导功能，亮亮眼镜还具备“人脸识别”功能，在应用到公安领域时，竟一天内用两副眼镜抓到7个逃犯！这高科技惊呆众人。

　　“超能力”无人机只需挥一挥手臂 空中翻跟头不是梦

　　挥一挥手臂，做几个手势，就能“随心所欲”地操控物品移动……这确定不是科幻电影中的情节？没错，在《我是未来》第二季节目中，一位科学家站在原地动了动手，竟然就让一架无人机自如盘旋于演播厅上空，甚至还能空中翻跟头，看得全场目瞪口呆！

　　而一切秘密就在科学家佩戴的DTing（灵动）手环中，这款手环通过采集肌肉电信号识别人的动作，可以简化遥控器或手柄等操控方式，让人直接用自己的双手操控一些设备。

　　节目播出后，不少网友以为DTing（灵动）手环更多的是为玩具而设计，让各大玩家拥有更好的娱乐体验。事实上，无人机空中飞行比玩具坦克的地面动作复杂许多，即使是用遥控器操控无人机也存在诸多难点，而科学家需戴着手环操控无人机，挑战有四重高难度关卡的“魔鬼路线”着实让观众们惊艳了一把。

　　近年来，科技类节目融入娱乐元素，让观众在趣味中感受前沿科学技术的成果，悄然掀起了一股热潮；以《我是未来》为代表的科技类节目的热播，让更多高能科技走进大众的视野，也让观众认识、了解了看似高端、冷门的科技其实亦是有温度的，更是我们未来生活中不可缺少的重要角色。这些科技不但能让我们的未来生活变得随心所欲，也将会重新定义我们的未来。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有