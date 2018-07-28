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你每用一支防晒霜 深海里会减少几头鲨鱼？

你每用一支防晒霜 深海里会减少几头鲨鱼？
2018年07月28日 08:35 澎湃新闻
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姥鲨是世界上第二大鱼类，肝脏重量可达体重的四分之一，在渔民眼中都是一座金矿。 视觉中国 图姥鲨是世界上第二大鱼类，肝脏重量可达体重的四分之一，在渔民眼中都是一座金矿。 视觉中国 图

　　乳液、防晒霜、粉底、口红……当你在炎炎夏日走完这一套流程，精致地出门时，可曾想到你也许往脸上抹了几头鲨鱼的性命？美国《国家地理》近日在网站上发文指出，为提取“鱼肝油”进行化妆品生产，全球约有60种鲨鱼面临过度捕捞，其中26种已被列入易灭绝名单。

　　“没有买卖就没有杀害，人类每制造一个PS4手柄，就有一只狗狗失去鼻头……”类似的句子被网友们编成了许多段子，但放在鲨鱼身上，这绝对不是幽默。

　　所谓的“鱼肝油”，是一种叫角鲨烯的化学物质，经氢化加工可制成鲨鱼烷。后者是皮脂腺产生的一种常见脂类，也是化妆品中常用的保湿剂。

　　虽然角鲨烯也可以从橄榄、小麦胚芽和其他植物中提取，但从鲨鱼身上提取更容易操作，而且成本要降低将近30%。

翅鲨的鳍翅和肝脏都遭人觊觎，因过度捕捞，种群数量在全球范围内呈急剧下降趋势。翅鲨的鳍翅和肝脏都遭人觊觎，因过度捕捞，种群数量在全球范围内呈急剧下降趋势。

　　法国海洋保护非营利组织BLOOM在2012年发布的一份报告显示，多达90%的鲨鱼角鲨烯流入了化妆品生产商。但随着近年来公众对鲨鱼保护愈发关注，欧美国家的许多化妆品厂商，比如联合利华和欧莱雅，不得不宣布改用植物性的角鲨烷。

　　日本化妆品厂商则普遍声称“日本人的皮肤是世界上最脆弱的”，必须用从鲨鱼中提取的角鲨烯进行保护，由此受到诸多国际公益组织的谴责。

　　鲨鱼是一种没有鱼鳔的软骨鱼类，因此富含脂肪和油以降低身体密度，在海中保持漂浮。角鲨烯就是一种低密度化合物，与水的比重为0.855，主要储存在鲨鱼肝脏中。

　　一边是垂涎鱼翅的食客，一边是觊觎鱼肝的化妆品商，在人类的口腹之欲和爱美之心间，鲨鱼倒了大霉。

2016年4月，百余头濒危保护动物锤头鲨出现在三亚水产码头，贱卖15元一斤。来源：新华网2016年4月，百余头濒危保护动物锤头鲨出现在三亚水产码头，贱卖15元一斤。来源：新华网

　　加州大学Moss Landing海洋实验室太平洋鲨鱼研究中心主任David Ebert告诉美国《国家地理》，为鱼肝油而来的渔民尤其偏爱深海鲨鱼，比如姥鲨、刺鲨和翅鲨。这是因为，深海压力更大，鱼肝中油脂含量尤其丰富。然而，深海鲨鱼在过度捕捞之下也更为脆弱，因为它们生长缓慢，繁殖效率低下。

　　联合国粮农组织（FAO）2011年发布的一份报告，印度、大西洋东南部和西太平洋海域的这类渔业长期处于监管缺位的状态。

　　而欧盟虽然在2006年就出台了限制在大西洋东北部捕捞深海鲨鱼的法规，执行效果也并不理想。

灰六腮鲨，被列入易灭绝名单的深海鲨鱼，也是角鲨烯渔业的捕捞对象灰六腮鲨，被列入易灭绝名单的深海鲨鱼，也是角鲨烯渔业的捕捞对象

　　深海鲨鱼影响到海洋最底层的生态平衡，对这个神秘区域，人类目前一知半解。David Ebert在过去的二十年间曾发现过20多种新的深海鲨鱼，他担心，还有些未知物种在人类不知不觉间就会消失。

防晒霜鲨鱼深海
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