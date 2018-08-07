新浪手机 | 新浪科技 | 新浪首页 | 新浪导航
首页 iPhone iPad Apple Watch Mac 实用技巧 应用游戏 固件下载 公司新闻

苹果macOS迁移助理可无缝切换Mac和Windows数据

2018年08月07日11:43  IT之家   收藏本文     

　　苹果正在扩展其macOS 10.14 Mojave系统的Windows迁移助理的功能，新的功能将可以让用户更加无缝地从Windows切换到macOS系统。

　　在今天凌晨发布的macOS Mojave beta 6中，用户可以通过迁移助理从Windows将更多的数据传输到Mac电脑。设置助理和迁移助手现在可以传输的数据包括账户信息、文档、电子邮件、联系人信息和日历事项等等。

　　在此之前，Windows迁移助理并不能从Microsoft Outlook等第三方服务中导入数据，只能通过导入计算机本地的数据，比如桌面和文档文件夹中的数据。

　　虽然这对于Windows迁移助理来说是一个巨大的进步，但是值得注意的是，新的迁移助理目前仍然处于beta阶段，因此，我们不建议锋友们在当前阶段时进行这种迁移，以避免出现一些意料之外的问题。

　　专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。

文章关键词： 苹果macOS数据Windows

分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
收藏成功 查看我的收藏

新浪科技意见反馈留言板

400-690-0000 欢迎批评指正

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有