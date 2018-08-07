苹果macOS迁移助理可无缝切换Mac和Windows数据

苹果正在扩展其macOS 10.14 Mojave系统的Windows迁移助理的功能，新的功能将可以让用户更加无缝地从Windows切换到macOS系统。

在今天凌晨发布的macOS Mojave beta 6中，用户可以通过迁移助理从Windows将更多的数据传输到Mac电脑。设置助理和迁移助手现在可以传输的数据包括账户信息、文档、电子邮件、联系人信息和日历事项等等。

在此之前，Windows迁移助理并不能从Microsoft Outlook等第三方服务中导入数据，只能通过导入计算机本地的数据，比如桌面和文档文件夹中的数据。

虽然这对于Windows迁移助理来说是一个巨大的进步，但是值得注意的是，新的迁移助理目前仍然处于beta阶段，因此，我们不建议锋友们在当前阶段时进行这种迁移，以避免出现一些意料之外的问题。