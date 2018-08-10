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苹果新专利获揭示：让iPhone当你的身份证

2018年08月10日17:12  IT之家   收藏本文     

　　IT之家8月10日消息 如今我们的手机所担任的角色早已不只是一个通讯工具。在此之前，黑莓曾打造了一款名为Passport的手机，顾名思义其目标就是要成为用户的“护照”。现在根据外媒Apple Insider消息，苹果似乎也要打造一种类似的电子设备体验。

　　获悉，苹果于去年3月向美国专利商标局提交了一份专利申请，其内容是将iPhone作为用户“身份证”。这项专利名为“Document Importation into Secure Element”，由美国专利商标局（USPTO）于本周三公布。   

　　该专利详细描述了如何使用iPhone的短距离无线电功能（NFC或RFID）来存储嵌入集成电路内的人员凭据。通过这种方式，设备可以获取来自权威身份机构的凭证信息，例如驾驶证等。通过这种方式，设备可以存储个人的名字、出生日期等信息，用以验证该用户的真实身份。 

　　当用户在遇到身份信息请求的情景时，他可以通过密码、指纹或者Face ID等方式进行身份验证，以此向权威机构发送个人数据，以核查相关的信息。

　　专利文件中也描述了一些可能的使用场景。正如我们前面说到的黑莓Passport手机一样，用户也可以通过这一功能让iPhone充当自己的“护照”，而无需随身携带护照。不过问题在于，许多国家法律仍然规定，游客在不同国家间旅游之时需要随身携带护照。因而，在这一功能正式成型之前，苹果可能得和许多国家的政府进行一番磋商了。

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文章关键词： iPhone苹果身份证护照专利

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