我们采访了iPhone X广告"主角" 请他们谈谈背后故事

不知从什么时候开始，MOBA类型的游戏霸占了PC和手机。

所谓MOBA（Multiplayer Online Battle Arena），即多人在线战术竞技游戏，也就是我们常说的类DotA游戏。再说明白一点就是：一张地图三条线五个英雄常对线。说到这不知道你脑海中有没有浮现出什么，是《DotA2》？是《英雄联盟》？又或者是···《王者荣耀》。

《英雄联盟》游戏截图

其实我想说的是另一款MOBA类游戏：《虚荣（Vainglory）》，和上面说的那些“要么在PC上玩要么在手机平板上玩”的游戏不同，它打通了Windows、Android、iOS三大平台，成为一款既能在电脑上玩，又能在手机、平板上玩的类DotA游戏。

《虚荣》游戏画面

本周，新浪数码来到巨人网络位于上海的总部，在这里我们见到了游戏《虚荣》的开发商Super Evil Mega Corp的首席执行官Kristian Segerstrale以及几位顶级游戏玩家，和他们交流了关于这款苹果力推的游戏背后的故事。

不是另一个《王者》

《虚荣》是一款由国外团队研发的游戏，仔细算起来，它比《王者荣耀》更早登陆App Store。来到中国后，《虚荣》国服由巨人网络代理。只不过早期的《虚荣》由于不支持中文在中国表现并不突出，很长一段时间里名气不响。

经过几年的版本迭代，如今的《虚荣》和以前已经大不一样，不仅推出了5V5模式，还新增加了摇杆的操控模式。

《虚荣》新增了摇杆模式

在亲自体验《虚荣》之前，我对它印象停留在“画面不一样的《王者荣耀》”上，而经历了巨人网络总部的一场体验赛之后，我发现这款游戏虽然模式和《王者荣耀》无二，但是仍有许多地方和我们熟悉的“农药”不同。

画质足够《虚荣》玩家吹一年

首先是画质。大多数玩过《虚荣》的玩家都会赞一句“画面不错”，至于怎么个不错法，一般用户很难说出个所以然。而作为职业玩家的潘若恬则告诉我们，她觉得《虚荣》的画面更加真实，人物拉近去看能看到很多细节，而且充满了西方魔幻色彩。

《虚荣》中人物拉近以后的细节

如果说“西方魔幻色彩”来自于游戏设计师的灵感，那么真实的画面感则是EVIL引擎带来的效果。

EVIL是Super Evil Mega Corp独有的引擎技术，这项技术能够保证游戏的画面精度和操控性。Super Evil Mega Corp的首席执行官Kristian告诉我们，他们首先会利用这项引擎技术开发游戏，而后再对接到Android和iOS平台。

所以对于两大平台来说，游戏开发上并没有什么不同，唯一的区别是在针对不同设备优化时，“苹果A11仿生芯片能带来很大助力，它的性能让整个游戏的运行更加流畅”。

用手指代替鼠标的操作你敢想吗？

在MOBA类手游出现之前，你有没有想过《英雄联盟》或《DotA2》移植到手机上是什么样子，我那时会幻想一下，然后笑着对自己说“我天，那怎么玩，点点点点吗？”然而《虚荣》确实这么做了。

高端玩家使用点触玩《虚荣》

我要说的第二点不同就是它的操作方式。《虚荣》里内置了两种操作方式，一种是摇杆，就像《王者荣耀》那样；另一种是点触，就像是用手指玩DotA的感觉。摇杆是新加入的模式，这在之前的《虚荣》游戏中是不存在的。

之所以加入摇杆，一方面是考虑到多数玩家的习惯，另一方面是考虑到小屏设备的操作。虽然智能手机的屏幕越来越大，但是类似手机大小的屏幕还是摇杆更合适一些。

不过对于职业玩家来说点触才是这款游戏吸引他们的所在。“普通玩家喜欢摇杆，硬核玩家喜欢点触。点触操作会更加精准，有一种竞技感”，职业玩家潘若恬解释道。

普通玩家会更习惯摇杆

其实点触的操作模式更适合大屏设备，比如iPad Pro。如果你有用iPad玩过《王者荣耀》，就应该能体会到那种想摔屏幕的感觉。《虚荣》的点触操作恰巧解决了这个问题，虽然上手有些难度，但是只要把iPad Pro放好就不用够着屏幕按技能了。

而《虚荣》的另一个优势正好在iPad Pro上也有所体现——它支持120帧的帧率。Kristian坦诚，《虚荣》在iPad Pro上支持120帧，在iPhone上支持60帧，至于安卓设备就要看机型了，一些机型能达到120帧，而一些机型无论如何努力优化，都只有30帧。

iPad Pro能体现《虚荣》高帧率的优势

很多时候，帧率也能左右战局。习惯使用iPad Pro进行游戏的半职业玩家朱贾航告诉我们，他认为移动设备上的MOBA类游戏最看重的是屏幕灵敏度和性能，它尝试过很多安卓设备，最终还是选择了iPad Pro。

顶级玩家对设备的选择

目前来看，《虚荣》在苹果设备上的体验显然是优于其他设备的。这很大程度上是因为那颗A11仿生芯片，苹果为这颗芯片配备了六核中央处理器，和前一代A10 Fusion相比，两个性能核心的速度提升最高达25%，四个能效核心的速度提升最高更达70%，GPU的性能也提升了30%。

《虚荣》开发商CEO Kristian在介绍他们的游戏

Kristian在介绍《虚荣》时特别提到，由于A11仿生芯片的性能，能让游戏中实时战争迷雾更加真实、流畅。所谓战争迷雾就是玩家所控制的英雄在画面中具有一定的视距，而视距之外的画面就像笼罩了一层迷雾，在迷雾下的英雄、野怪都是看不见的，只有英雄移动时，迷雾才会跟着视距逐渐揭开。

《虚荣》中战争迷雾的效果和网格不同

《虚荣》游戏中使用了近300万个网格组成战争迷雾，“搭载了A11芯片的设备以每秒60帧的效果展开这些迷雾”Kristian说道，“战争迷雾的效果需要高精度的计算，这也是为什么我们很少在移动设备上看到这种效果的原因。一般情况下PC游戏会使用网格的方式制作迷雾，而我们做了一种真实视距地迷雾效果。但不管怎么说，它的计算成本都非常高”。

Kristian展示了下面这两张图，他们使用分析器分析了《虚荣》某一帧的画面，图中画面a是一般的处理器，画面b则搭载了A11仿生处理器。这两张图片展示的是计算这一帧画面所占用的处理器资源，“由于A11仿生的架构，我们可以同时调用多个核心，提升计算速度，带来流畅顺滑的效果，而不用将所有计算都放在主要核心上”。

总结来说，A11仿生芯片对战争迷雾的计算更快

Kristian还用一组数据证明他和玩家对A11仿生芯片的喜爱。他说，在中国，职业玩家使用A11的比例是总体玩家使用率的三倍。对于他来说，职业玩家对他们在A11仿生芯片设备上做出努力的认可显然更值得他骄傲。

苹果也更爱《虚荣》

最后再说说《虚荣》和《王者荣耀》在细节的上的不同。如果说《王者荣耀》取自《英雄联盟》，那么《虚荣》则更类似于《DotA2》，《虚荣》中英雄购买装备需要回家或者要跑到野区的商店；当英雄顺着河道水流方向移动时，移速会加快。这些小细节让这款游戏和《王者荣耀》相比可玩性更高，难度也更大。

《虚荣》显然更亲近苹果设备，苹果公司也在大力推广《虚荣》，这一点从之前的A11仿生处理器广告片（文章开头）就能看出一二。虽然开发商的CEO始终强调对两个平台（算上Windows是三个）一视同仁，但最终在不同设备的体验还是不太一样。也许你会说那是游戏优化的问题，但是Kristian给我们的答案却是A11仿生芯片对他们来说是真的友好。

最后的最后，《虚荣》为iOS用户推出了免费限时皮肤，登录即可领取。（苏航）