中国“全民健身日”：Apple Watch能为你做什么？

为了纪念北京奥运会成功举办，国务院在2018年批准，从2009年起，每年8月8日为中国“全民健身日”。

苹果周一宣布，Apple Watch在8月8日当天成功完成30分钟或更长时间的体能锻炼，即可获得2018全民健身日专属奖章。

2018全民健身日奖章

实际上自从2014年9月发布后，Apple Watch上市已经有四年时间，也经过了三代产品的迭代，到如今支持蜂窝网络，可独立于iPhone使用。

督促运动实际上是自第一代产品就开始主打的功能，那么经过了三代产品、四年时间的升级，现在Apple Watch又做出了哪些升级呢？

少坐多动常锻炼

活动、锻炼、站立圆环

这是第一代产品就搭载的“健身记录”App，包含红、绿、蓝三环，目标是通过简单的运动把三个环填满，通过这种方式激励用户每天做一些简单的运动。

红色环为活动圆环，达成每日设定的卡路里目标即可填满活动圆环。Apple？Watch会跟测你的动态卡路里消耗量。动态卡路里是指进行一切活动时消耗的卡路里，包括你上班时走的那几步楼梯、甚至干家务时的活动量。可以通过手表上的健身记录App，用力按压表盘对每日活动目标进行调整。

绿色环为锻炼圆环，会显示你完成了多少分钟的锻炼。每日进行30分钟及以上，不低于快走级别的运动即可填满。无论是直接快走或者打开体能训练App内的某项运动，数据都包含在内。锻炼既可一口气完成，也可多次积累。

蓝色环为站立圆环，在一天中的12个小时里，每小时都至少起身活动1分钟，就能填满。

此外，经过watch OS 4的更新，现在手表支持运动换表盘，可以随时跟踪自己的运动进度，活动信息一目了然。

Apple Watch奖章系统

为鼓励填满三圆环，苹果还设计了奖章系统。包括月度、年度奖章。本次的全民健身日专属奖章也包含在其中。除了预设好的奖章，苹果也会根据节日活动等，线上更新奖章系统。

通过这两年watch OS的升级，现在你还可以分享自己的运动健身圆环给其他好友，在Apple Watch上你也可以看到好友的运动进度，用这种方式互相督促。

不再是手机的配件

Apple Watch Series 3的最大升级之处在于加入了虚拟SIM卡和蜂窝网络的功能，让手表现在可以脱离手机使用。

带蜂窝数据功能的Apple Watch

对于从第一代产品就开始使用的用户，虽然当时的产品可以同步手机中的音乐到手表，但碍于手表的续航等因素，真正到户外跑步时还是需要购买臂带以携带手机。

加入蜂窝网络后，就听音乐而言，完全可以搭配流量套餐使用Apple Music等流媒体服务。使用搭载W1芯片的苹果或Beats耳机，也不再需要单独配对，在蓝牙中查找链接即可。

此外，加入虚拟SIM卡后，出门运动不带手机也不怕漏接电话短信和重要通知。将虚拟SIM卡写入手表后，可以直接通过手表接打电话、收发短信。由于具备了联网功能，iPhone上的通知也可同步在手表上接收。

Apple Watch可直接充当公交卡

不过，目前只有中国联通在国内部分城市上线了虚拟SIM卡业务，移动和电信的用户仍需等待。

由于现在的Apple Watch还支持NFC功能，户外跑步运动时，可直接通过Apple Pay在便利店中购买饮料，或者直接乘坐公共交通回家。目前Apple Watch已经支持北京和上海的虚拟公交卡，未来将拓展更多城市。

开放HealthKit解锁更多功能

在专业的运动监测方面，Apple Watch也并不逊色于其他产品。第三代产品内置GPS、高度计、加速度、心率等多种传感器，可以精准检测用户的动作。

搭配体能训练App，现在可记录室内外跑步、快走、椭圆机、单车、划船机、踏步机甚至游泳等多种方式中的多项数据。

GymKit

通过开放GymKit，Apple Watch现在可以和健身房的有氧设备进行配对，同步心率、速度、卡路里消耗等指标。苹果目前已经和Technogym， Matrix， Life Fitness， Cybex， Star Trac， Stair Master，？Schwinn七家健身器械商进行了合作。在中国，包括北京的达美无极健身俱乐部和上海W外滩酒店FIT健身中心，这些健身房内的设备都已经支持了GymKit。

而在软件方面，通过开放HealthKit，第三方软件开发商也可以让Apple Watch在运动监测管理上实现更多功能。

悦跑圈App

悦跑圈是很多人都比较熟悉的跑步App，在Apple Watch上它可以通过HealthKit调用跑步时手表检测的数据，从而针对这些数据进行进一步的步频等分析，并方便用户分享社交。

郁金香App

郁金香App是一款专注跑步和骑行的运动App，通过对Apple Watch传感器的调用，可把数据分析整合成为有氧能量和无氧能量。

对于专业运动员来说，这两种能量可以让长跑时平均分配体力、从而获取更好成绩。而对于普通用户来说，无氧和有氧的数据可视化可更方便指导使用者进行更有效的增肌或减脂，让运动更有效同时减少过度运动带来的身体损伤。

咕咚App

咕咚App新上线的训练课程，可通过Apple Watch的传感器来分析动作是否到位。当幅度、力量达标后才可计数为一次有效运动，这可以指导非专业运动用户，提升运动的效率。

除了专业训练，其实Apple Watch也是一款健康工具，它可以实时监测心率。如果连续十分钟未曾活动，但心率却持续升高甚至超出某个临界值，手表则会自动发出通知报警。

呼吸App则可通过一系列动画知道你完成深呼吸，用于平静和放松。在设置中也可设定每日自动提示的呼吸次数。

而配合第三方App，Apple Watch还可完成提示按时喝水、跟踪血糖等功能。

总结

经过三代产品的迭代，Apple Watch从第一代的时尚属性，更多过渡到了提示用户健康生活方式的属性。

而通过四年的软硬件发展，Apple Watch本身的功能也在完善中。相比一般的运动手环，更多更精准的传感器是他的长处。而相比专业运动可穿戴设备，时尚的外观、以及苹果强大的生态和第三方号召力则让产品处于优势。

最后，Apple健康与健身技术高级总监Jay Blahnik表示：“我们对于中国日益壮大的健身群体感到兴奋，而且许多人在日常生活中使用Apple Watch来记录和衡量自己全天的健身及活动情况。今年，我们希望通过发起全民健身日挑战，激励更多人积极向上地生活，并对其他人起到模范带头作用。”（中奇）