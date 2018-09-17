任天堂公布付费联网游戏列表 部分游戏无需另付费

作者:潘达

【TechWeb】9月17日消息，不久前在任天堂召开的网络直面会中，官方公布了相关的会员政策，从9月19日开始，游戏联机将进入付费时代，这也与索尼等公司的做法类似，玩家需要购买会员才能享受网络联机服务，不过有些游戏却是例外。

官方公布了部分需要会员才能进行联机的游戏列表，其中包括了《Spalatoon2》、《马里奥赛车8》和《任天堂全明星大乱斗》等第一方游戏，部分第三方游戏也将加入到付费联机的阵营当中，目前官方并没有全部列举。但是有一部分游戏是不需要会员也可以进行联机的，其中就包含了当红大作《堡垒之夜》。

不久前官方曾宣布《Arena of Valor》（《王者荣耀海外版》）游戏可以在Switch平台免费联机，并不需要购买会员服务，因为这款游戏几乎所有的内容都是围绕着联机对战而设计的，这次的《堡垒之夜》亦是如此，所以官方在近日也宣布这款游戏联机是无需购买会员服务的。

除了此外，任天堂eshop商店功能、好友验证、家长控制等其他服务也可以不开通会员，这个消息也让很多单机控们松了一口气，不过会员制是今后游戏厂商主推的活动，相信未来将会有更多内容吸引玩家办理。