华硕ROG Phone国行版宣布：骁龙845加持

华硕官方宣布将于9月12日下午2：30举办新品发布会，正式发布ROG Phone国行版。

如海报所示，华硕ROG Phone号称要颠覆你对电竞手机的定义，值得期待。

根据工信部给出的参数，华硕ROG Phone拥有安卓最强配置。它搭载高通骁龙845处理器，CPU主频达到了史无前例的2.96GHz，这是全球首款CPU主频为2.96GHz的骁龙845旗舰，性能比其它骁龙845机型更为强悍（其它骁龙845机型的CPU主频为2.8GHz）。

除了旗舰级芯片，华硕ROG Phone其它规格同样是高端标准。它采用了6.0英寸18：9 AMOLED全面屏、90Hz刷新率，配备8GB内存，提供128/512GB存储，电池容量为4000mAh。

更重要的是，华硕ROG Phone针对散热系统进行大幅改良。它内部塞入了一片中空散热金属板，内含液体。当手机元件开始发热时，散热板内的液体会吸热变成气体，并扩散到散热板的其它区域与金属后盖部位，达到热能交换与散发的效果。

此外，本次发布会除了ROG Phone之外，还会推出PC设备，我们拭目以待。