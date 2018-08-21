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insta360 Pro2发布：一款给VR内容制作者的专业工具

insta360 Pro2发布：一款给VR内容制作者的专业工具
2018年08月21日 16:00 新浪数码
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　　新浪数码讯 8月21日下午消息，中国全景影像技术公司insta360今日在北京发布Pro2，一款为VR内容创造的拍摄相机insta360 Pro2。

　　insta360公司相关负责人在发布会开始时候讲到今年VR行业的变化，他们认为，VR经历了前两年的资本追捧后曾有一段低潮期，今年又有回暖迹象。会上以2018年第一季度的全球VR一体机市场距离，同比增长了234%，中国市场则增长200%。

　　也正是因此，insta360认为VR内容创作市场会有较好的发展，这也是他们今天发布Pro2的缘由之一。

insta360认为产业回暖给带来了更多机会insta360认为产业回暖给带来了更多机会

　　一台升级版的VR摄像机

　　它是今天的主角，insta360将Pro2称之为“一个VR内容的新工作流程”而不只是个VR相机。

　　他们认为这种说法来自这款产品的硬件优势，包括：可以拍摄8K 3D 30fps的视频；比第一代产品提升了一倍的高码率的全景视频影像；HDR（高动态范围图像）的加入，相比普通的图像可以提供更多的动态范围和图像细节；机身上四个麦克风，insta360称之为全景声模块，并支持专业级全景声话筒外接。

insta360 Pro2产品，6个镜头球形设计，整体外观对比上代有改动insta360 Pro2产品，6个镜头球形设计，整体外观对比上代有改动

　　除了图像和声音方面的硬件能提升，insta360还给Pro2加入了名为“FlowState”的防抖系统，内置于机身中，有9轴防抖，并且是自动模式，insta360认为加入防抖之后，VR拍摄设备才能实现移动拍摄，比如手持到户外，或挂在无人机上使用。

　　其他细节还包括，机内加入GPS模块记录位置，支持6张存储卡，并且6张卡的6个镜头传输到电脑是一个文件夹，另外支持360度全景直播、以及一边直播，一边保存8K视频内容。

　　一套VR图传系统

　　另外insta360还发布会了一条图传系统，这是为了解决VR拍摄的另一个痛点而设计的。

111的发布图传系统111的发布图传系统

　　因为VR摄像是360度无死角的，这就意味着摄影师自己也会入境，insta360 Farsight是这家公司给自己的VR拍摄设备加入的图传系统，采用5.8GHz无线方式连接，支持地面300米距离，它给VR拍摄相机增加了一个“遥控器”，这样摄影师自己就可以在远端通过图传系统遥控拍摄，不会入境破坏画面整体感。

　　一个拼接插件

　　insta360跟Adobe合作，在视频简介软件Adobe Premiere Pro里加了一个插件，它的意义在于，让以往导入—拼接这种费时间的流程简化了。

跟Adobe合作的剪辑插件跟Adobe合作的剪辑插件

　　insta360号称，有了这个插件，用户可以“即拖即剪”，省去了以前VR视频导入拼接这个费时间的步骤。

　　另外，insta360还发布会了一个VR专门播放器CystaView，用以体现自己拍摄的8K视频。目前这个播放器支持iOS，Android等主流平台，另外也开放了SDK，可以支持第三方开发。

　　关于价格

　　包含Farsight图传系统的一整套insta360 Pro2定价是32999元，这价格对他自己的Nano或One看起来很贵，但对行业内定位类似的专业拍摄工具来说，3万多的价格可以说是性价比产品。

32999是一套带图传系统的系统价格32999是一套带图传系统的系统价格

　　新浪点评：

　　insta360成立与2014年，是一家年轻公司。目前已经发布了insta360 ONE，Air，Nano，Pro等多个系列产品，都是全景或VR拍摄产品，但对应人群从一般用户“拍着玩”到专业用户拍VR影片都覆盖。

　　今天发布的Pro2，是这家公司针对专业用户的产品升级，从硬件来看，也是insta360公司的最高水准。

目前111公司的产品覆盖“玩具”到专业工具目前111公司的产品覆盖“玩具”到专业工具

　　目前VR摄像领域还不像单反相机那样能被寡头占据，整个产业还处于发展初级阶段，这也给了更多初创公司机会，每个新玩家都有可能制造行业标准。

　　insta360今天既发布硬件也发布拍摄周边工具，并延展到剪辑、浏览工具，目前也在于此，这些正是他们想在VR领域进一步延展的具体动作。（晓光）

insta360全景VR
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