旧金山法官判决犯罪嫌疑人以比特币缴纳保释金

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旧金山的一名联邦法官命令一名网络犯罪分子以比特币支付保释金，无意中刺激了加密货币的主流采用。据“每日邮报”报道，马丁·马里奇被指控黑客攻击知名电子游戏公司艺电，他设法获得了EA的中央电脑系统控制权，并获得了25000条客户记录。如果攻击没有被发现，马丁·马里奇可能会利用这些信息获得巨额经济利益。

联邦法官杰奎琳科利命令被告支付相当于75万美元的比特币或其他加密货币，作为保释金。鉴于加密货币的波动性，支付这笔款项所需的金额将每天变化。虽然一些爱好者已经将比特币保释令作为加密货币大规模采用的另一个案例进行了庆祝，但对于为什么加密货币可以被接受为保释金付款，有一个更合理的法律解释。

美国助理地区检察官亚伯拉罕·西蒙斯（Abraham Simmons）表示，在执行保释金方面，法官拥有广泛的自由裁量权。他们可以在许多方面根据被告可以获得的资产进行调整，例如房地产或汽车也可以作为抵押保释金的抵押品。

考虑到这一点，法官的裁决似乎暗示马丁·马里奇的确拥有相当多的加密货币。西蒙斯还表示，他不相信这是法官第一次将加密货币作为保释金。网络犯罪分子应该注意，因为你的财富存储在加密货币中，远离银行，政府和税务人员的直接窥探，这并不意味着它是安全的。