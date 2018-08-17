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11月开始推送 索尼公布9款可升级Android 9 Pie机型

11月开始推送 索尼公布9款可升级Android 9 Pie机型
2018年08月17日 08:02 快科技2018
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　　前不久，有外媒报道，索尼将会为6款Xperia机型升级Android 9 Pie，并提供了每部机型的升级时间，最早在9月份。

　　但这个消息有些偏差，索尼移动官方日前表示，索尼最早11月份开始推送Android 9 Pie，而且共有9款机型获得升级。

　　据悉，第一波智能手机将从11月开始接收主要的Android操作系统更新：Xperia XZ2、Xperia XZ2 Premium、Xperia XZ2 Compact、Xperia XZ Premium、Xperia XZ1和Xperia XZ1 Compact。

　　第二波索尼智能手机将在2019年初获得Android 9 Pie更新，分别是Xperia XA2、Xperia XA2 Ultra和Xperia XA2 Plus。

　　根据谷歌介绍，Android 9 Pie为“刘海屏”设备进行了适配，在开发者模式中，原生系统已经可以模拟“刘海屏”的凹口并对通知栏进行适配和优化（时间移到了左侧）。

　　而且拥有全新的手势操作，目前国产不少定制ROM针对全面屏开发了手势操作，在不依赖传统三按键的情况下也能实现返回、回到桌面和进入多任务界面等操作。

　　最后，Android 9 Pie还提升了系统效率，比如安装应用时间更快，系统运行更为流畅，设备续航更持久等等。而且谷歌还加强了系统安全性，比如添加指纹授权模块，在本地设备中更好的管理指纹。

索尼安卓升级
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