华尔街日报：微软小娜、亚马逊Alexa或本周开始整合

原标题：华尔街日报：微软小娜和亚马逊Alexa最早可能本周开始整合

【TechWeb】8月15日消息，据《华尔街日报》报道，一位知情人士表示，微软的语音助手小娜（Cortana）和亚马逊的语音助手Alexa最早可能在本周开始整合。

在错过了2017年的最后期限后，最后一次听说备受期待的小娜/Alexa集成是在5月份的微软Build开发者大会上，但当时微软和亚马逊并没有共享ETA。

一旦这两家公司将这两款语音助手进行整合，使用小娜的用户就可以通过简单的“嘿，小娜，打开Alexa”语音命令访问Alexa。此外，使用Alexa的用户也可以使用类似的命令访问小娜。

目前尚不清楚微软与亚马逊的合作是否会是一种双赢的合作关系，但Alexa已经可以作为一款专用的应用程序出现在Windows 10 PC上，亚马逊的数字助手Alexa也可能会出现在微软的Xbox One游戏机上。

两款语音助手进行整合对于小娜用户来说应该非常有用，尤其因为比起小娜，Alexa有更好的开发者支持。另一方面，Alexa的用户可以召唤小娜来访问个人信息，比如Outlook日历或Office 365数据。

多年来，互联网的发展速度远远快于微软的发展速度。从目前来看，小娜似乎很难赶上其他竞争对手。对此，微软小娜副总裁哈维尔•索尔特罗（Javier Soltero）似乎也这么想。他在最近的一次采访中表示，微软现在更多地把小娜视为一种辅助功能而非助手。（小狐狸）