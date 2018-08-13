互金协会：部分网贷是披着互联网金融外衣的非法集资

新华社北京8月13日电 题：中国互金协会：提高互联网金融行业透明度

新华社记者吴雨

中国互联网金融协会13日表示，要重视网贷平台集中退出带来的投资者信心下降和市场情绪恐慌等情况，配合好互联网金融风险专项整治工作，提高行业透明度，进一步保护金融消费者合法权益。

针对近期部分网贷机构出现的风险，中国互联网金融协会监测分析认为，目前出现问题的平台多数是前期野蛮生长、偏离信息中介定位的违法违规平台，有的本身就是披着互联网金融外衣的非法集资。

“这些平台出现问题属于监管趋严环境下行业去伪存真、优胜劣汰的结果。当然，在这个过程中也要重视网贷平台集中退出带来的投资者信心下降和市场情绪恐慌等情况。”中国互联网金融协会秘书长陆书春说。

12日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合召开网贷机构风险处置及规范发展工作座谈会，提出了应对网贷风险的十项举措。其中明确提出，网贷机构建立沟通机制，提高经营的透明度。

提升网贷机构经营透明度，需要营造一个良好的信息披露环境。为此，2017年6月中国互联网金融协会建设了全国互联网金融登记披露服务平台，并顺利投入运行。

截至6月末，已有119家网贷类会员机构接入平台，定期对外披露机构信息和运营信息。目前，接入机构贷款余额约6828.03亿元，累计交易总额约40440亿元，交易规模约占网贷行业总量70%。另外，共有93家机构通过平台正式向社会披露了2017年度财务报告。

陆书春介绍，近期协会又增加了资金存管信息、项目信息披露功能，准备将基本符合信息中介定位和各项标准的机构接入平台，以配合专项整治工作，提高行业透明度，进一步保护金融消费者合法权益。

业内人士表示，对于想继续经营的合规机构来说，信息披露和产品登记意义重大。经有关部门认定，基本符合信息中介定位和各项标准的机构接入信息披露和产品登记系统，才能继续开展网络借贷业务。经过一段时间运行检验后，条件成熟的机构可按要求申请备案。

此外，十项举措中还提出，开展网贷机构合规检查，引导机构合规经营和健康发展。对此，中国互联网金融协会表示，将抓紧制定网贷类会员机构自律检查工作方案并启动检查，通过机构自查、非现场检查及现场检查，督促会员机构开展合规经营、履行行业自律公约职责。

“十项举措从督促合规、规范退出、打击非法等多个方面提出了明确要求，既着眼于化解当前风险，又着眼于建设长效机制，有利于稳定社会预期。”陆书春说，下一步，协会将配合监管要求，组织网贷类会员机构认真履行行业自律公约职责，特别要坚决杜绝虚构项目和自建资金池等问题。