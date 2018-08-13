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路透社：三星电子正考虑暂停在中国的手机制造厂

路透社：三星电子正考虑暂停在中国的手机制造厂
2018年08月13日 13:32 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月13日下午消息，据韩国《经济时报》报道，由于销量大跌且劳动力成本上升，三星电子公司正考虑暂停中国其中一个智能手机工厂的运营。

　　报道称，三星今年可能会停止天津三星通信技术有限公司的手机生产。

　　周一，这家全球最大的智能手机制造商表示关于天津工厂的命运，公司目前还没有定论。

　　该公司在给路透社的一份声明中表示：“智能手机的整体市场因增长缓慢而面临困境。三星电子的天津电信企业将致力于提高竞争力和效率。”

　　五年前，三星在中国智能手机市场还占有20%的份额，而今年已降至不到1%，已经被华为、小米和其他中国手机品牌超越。

　　在这家韩国科技巨头一年多来的季度营收增长情况达到最低之后，公司正面临诸多压力要推动智能手机销量。而与此同时，其竞争对手也在推出更便宜、功能丰富的机型。

　　除了天津工厂，三星在中国惠州还拥有一个手机生产厂。

　　最近几年，三星将手机投资主要集中在越南和印度的生产工厂上。上个月，公司在新德里郊区开设了全球最大的智能手机工厂，该工厂预计将会成为一个出口中心。

　　据韩国《经济日报》称，三星在天津的工厂每年生产3600万部手机，惠州工厂每年生产7200万部。相比之下，三星在越南的两家工厂每年合计可以生产2.4亿部手机。(芒立)

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