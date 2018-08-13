西数SSD深度评测：就凭这告别机械时代？

随着近期SSD价格走低，SSD已经突破了1元1GB的心理关卡，所以越来越多人走向了纯SSD化。

在这场风潮中，最为受伤的莫过于HDD机械硬盘的两大台柱西数和希捷了。其实作为存储业界的巨头，两者都对SSD市场进行了不少布局，西数也将当年经典的颜色定位用在自家的SSD产品上。

今天就带来西数蓝盘250GB SSD的详细测试。

产品开箱图赏：西数的蓝盘采用彩印纸盒包装。

毕竟是HDD厂商，所以彩盒上依然在安利SSD+HDD的方案。

SSD的接口为SATA 3.0。

产品测试平台：

简单介绍一下测试平台。

用到的主板是技嘉的Z270-PHOENIX GAMING。

内存是海盗船的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。

显卡采用的是迪兰恒进的VEGA 64水冷版。

SSD是三块INTEL，系统盘用的是比较主流的535，会拿来作为SATA SSD的参考成绩。

散热器是酷冷至尊冰神G360RGB。

电源是海韵的750 PRIME。

测试平台是Streacom的BC1。

产品性能测试：

这边启用了一套新的测试标准用于横向对比。测试环境为SSD经过全盘擦写和重新分区，消除新盘的鸡血状态。

连续读写性能选取HD TUNE的大文件读写测试，文件大小为50GB。

4K随机性能采用IOMETER混合读写，分别进行QD1的浅队列和QD32的深队列测试。因为日常使用中不会存在纯粹的读写行为，会在读写测试中反向混入25%的负载（例如读取测试中75%读取，25%写入）。

现在部分SSD会通过玩命调教固件来提升4K的随机数值，所以这边引入4K离散值统计来让那些表面SSD露出原型。公式中会包含对不同SSD IOPS平均值的补偿，不会出现性能低的SSD，离散会较低的BUG。

IO延迟的部分则会采用AS SSD 10G文件测试，连续三次读写延迟的数据取平均值。

以下为横向统计的图表，相对于其他的SATA SSD来说，西数蓝盘的性能不算特别好，与无缓存的技嘉240G相当，大致就是群联无缓存方案SSD中偏好一些的水准。

下图是离散部分的测试，可以看到在QD1浅队列下读取离散度尚可，但是写入就很不好看了。而在QD32深队列下，平均读数虽然不低，但是蓝盘的读写离散都显得很尴尬。看起来是为了优化跑分显得用力过猛，建议西数应为蓝盘提供固件更新，相信可以改善SSD的性能

常规产品性能测试大致会分为三段。

开箱性能测试，这个环节可以测试出SSD在最好状态下大致可以达到什么性能。

压力测试，这个环节通过长时间满载写入，用于测试SSD在极端压力下性能会到什么程度。

日常状态测试，在压力测试之后，会通过一小时待机和重新分区让SSD重新恢复，来体现日常使用中的性能表现。

这里首先抓最有看头的SSD压力测试。在新盘状态下HD TUNE的读写曲线大致在385MB/213MB的程度。而蓝盘同样有设置SLC缓存， SLC缓存中性能可以达到355MB左右，大小约为8G。读写性能都比较一般。

对SSD的擦除采用HD TUNE对SSD进行持续擦写，截图中可以看到蓝盘的写入速度始终维持在200MB左右，蓝盘的颗粒大致相当于群联封装“TT”颗粒的性能。

在完成压力测试后读写性能大致在365MB/172MB这样，读写均有一定程度的衰减。

在待机一小时之后，读写性能提升到365MB/186MB。写入曲线恢复了比较多，但是整体还是不够稳定。

在重新分区刷新后，读写性能为354\217。写入性能恢复的比较好，但是读取性能有比较明显的下降。

常规跑分测试：

HD TUNE的测试在擦写前后写入性能大致持平，但是读取性能掉的比较明显。

然后看一下不同测试软件的跑分情况，AS SSD是1110\872，性能变化还是比较大的。

Anvils Storage Utilities 中各项数据都比较稳定，32G大文件测试也没有明显的衰减。

CrystalDiskMark、TxBENCH、ATTO这三款软件现在已经变成表面SSD的乐园，所以大家参考一下即可。

简单总结：

就性能上看，蓝盘整体显得比较平庸，尤其是离散性能表现并不好。个人建议可以从固件的角度入手作进一步的优化，应该可以获得更好的表现。

相比于西数机械蓝盘时代的产品感官，要用这样一款产品撑起“装机标配”我认为还是有一些距离，而随着QLC产品开始上市，机械硬盘感觉是越来越凉了。

由此可见，一家工厂的命运，当然要靠自身的奋斗，但是也要考虑到历史的行程！