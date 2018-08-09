互金整治办要求上报P2P“老赖”名单 将纳入征信系统

来源：界面新闻

原标题：互金整治办要求上报P2P“老赖”名单 恶意逃废债将纳入征信系统

处于风口浪尖的网贷行业，近期迎来监管密集“出招”。

据界面新闻记者了解，8月8日，全国互金整治办向各省（自治区、直辖市）、深圳市互金整治办下发了《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》（下称通知），要求P2P平台尽快报送老赖信息。

通知称，近期P2P网贷机构风险频发，部分借款人借机“恶意逃废债”，逾期不还款，等待P2P平台资金链断裂倒闭，从而逃脱还款义务，加剧了P2P平台的风险爆发。

为严厉打击借款人的恶意逃废债行为，通知要求各地根据前期掌握的信息，上报借本次风险事件恶意逃废债的借款人名单。下一步，全国整治办将协调征信管理部门将上述逃废债信息纳入征信系统和“信用中国”数据库，对相关逃废债行为人形成制约。

通知同时要求，各地上报的信息应于8月9日（周四）12时前反馈。

从网贷平台PPmoney对外披露的《P2P平台恶意拖欠债务人员名单》模板来看，名单填报内容包括借款人姓名、身份证号码、手机号码、借款平台名称、累计借款总额、剩余欠款金额、拖欠开始日期、是否失联及催收情况等。

爆雷、跑路、清盘……近段时间以来，互金行业迎来“至暗时刻”。网贷之家数据显示，7月网贷行业的成交量为1447.54亿元，环比下降17.62%。7月的贷款余额为9561.48亿元，环比下降了7%。网贷之家称，由于7月行业风险集中爆发，负面事件不断发生，投资人信心减弱，投资热情出现较大下降，较多平台出现资金持续净流出现象。

行业风险频发的同时，不少平台也出现了借款人恶意逃废债的情况。

7月23日，合盘金服发布清盘公告称，受合规成本大幅提高，借款人信用状况不断恶化甚至部分借款人恶意拖欠及投资人纷纷挤兑等情况影响，合盘金服决定全面停止网贷业务运营。

7月24日，P2P平台财富星球在其官方发布致投资人的公开信中称，因近期市场环境发生变化，流动性资金紧张，缺乏续贷的融资渠道，还款能力严重不足，且受部分平台风险事件影响，部分借款人存在一定程度上的主观逃废债行为。目前该部分项目无法正常偿付，实际逾期。

老赖问题也引起了监管部门的重视，上海、广州、北京等各地互金协会接连发声，表示将严厉打击恶意逃废债行为。

7月16日，互金协会在北京组织召开专题座谈会，会议指出，相关部门应进一步加大打击恶意逃废债等行为，维护规范合同的存续效力。同时，进一步发挥司法协作、资金存管、信息披露、信用信息共享等基础设施手段作用，形成失信联合惩戒。

8月4日，P2P专项整治新9项要求发布。其中，第5条再次要求“借本次风险事件进行恶意逃废债的借款人，将‘严厉打击’并纳入征信系统、建立失信惩戒制度等措施。”

广州互金协会在《关于下架计划类理财产品及打击逃废债行为的通知》中规定，网贷机构应将逾期借款人及时报给各类征信机构，增加违约成本，拟退出提供应向区金融监管部门和协会提交存量借款项目、借款人及出借人清单，定期报告还款进度。对逾期项目，该采取仲裁、起诉等法律行动的就要采取，不能因为退出而影响对逾期借款人追收；广州仲裁委可以在线开展网络仲裁，网贷机构可与其协商，及时获得法律帮助。网贷借款人应严格遵守借款合同约定，按时还款付息，切忌因侥幸心理逃避还款，造成征信不良。

北京市隆安律师事务所汪承仁表示，P2P平台是信息撮合方，每一位出借人都与借款人直接建立民间借贷的法律关系，借款人在P2P平台申请借款时，提交个人身份与联系等信息，并签署借款合同等文件。所以，即使P2P平台无法兑现、倒闭或被公安局刑事调查，对于所借的本金、合理范围的利息以及其他费用，借款人依然有义务按照借款合同向出借人偿还。

对于出借人来说，借款人未依据借款合同按时足额偿还借款本息，出借人可直接向法院起诉或申请仲裁，或者将债权转让给P2P平台或者其他人以提前收回款项。