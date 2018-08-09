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报告：中国快递员超300万人 平均工资6200元/月

报告：中国快递员超300万人 平均工资6200元/月
2018年08月09日 14:08 人民网
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　　人民网北京8月9日电 （记者 董菁）近日发布的《2018快递员群体洞察报告》显示，2016年至今，中国快递员数量增加50%，总数量已经达到300万，平均工资在6200元左右。

　　《2018快递员群体洞察报告》由第一财经商业数据中心（CBNData）与苏宁易购联合发布，从人群特征、工作发展、社会贡献等方面对快递员进行了全景洞察。

　　中国快递员超300万名 2018年业务量或超490亿件

　　伴随着网络零售市场的发展和快递基础设施完善，中国快递行业实现了跨越式增长。《报告》显示，2016年至今，我国快递业务量实现了57%的增长，预计2018年业务量快递业务量将达到490亿件。另外，2016年至2018年，中国快递员数量增长了50%，总数量已经突破300万。

　　国家邮政局的数据显示，随着中国快递发展能力显著增强，2018一季度快递支撑网络零售额接近1.5万亿元人民币，快递业务收入占国内生产总值比重为6.2‰，对国内生产总值增长直接贡献率为1%。

　　苏粤鲁豫浙5省盛产快递员 80后90后系主力军

　　从全国范围来看，快递员从业大军在由低线级城市向一线、二线城市流动。《报告》显示，全国盛产快递员的大省包括江苏、广东、山东、河南、浙江，均为人口大省。2018年全国快递员数量城市排名中，北京、上海、广州、深圳、南京位列前五名。快递员每月快递的平均距离足够返乡5次。

　　从年龄来看，80后是快递员大军的主力，90后紧随其后且占比提升显著，总体呈现年轻化的趋势。虽然快递员“小哥哥”占绝大部分，但“小姐姐”的人数也有所增加。与此同时，快递员的从业素质正在逐渐提升，《报告》显示，快递员整体学历水平以大专、高中、职高、技校毕业生为主。随着队伍的逐渐壮大，整体学历水平伴随稳步提升，大专以上学历保持稳步增长。苏宁物流数据显示，2017年6月至2018年6月，南京本科学历快递员的增长高达92.53%。

　　快递员平均月薪6200元 80%日均工作时间超8小时

　　对于快递员的收入，此前经常见诸媒体的“月薪过万”目前尚未成为普遍现象。快递小哥的工资主要由底薪加提成构成，《报告》显示，快递员的平均工资在6200元左右。80%的快递小哥工作会超过8小时，通过更多的送件，来提高工资收入。

　　行业内快递员一般都是计件工资，因此快递员薪资水平也随着电商大促节点产生波动。苏宁物流数据显示，2017年双十一，无锡快递员平均薪资超过1.1万元，其中一名快递员最高薪酬达到2万元。乌鲁木齐是物流重要的枢纽，快递员从业人员较少，随着包裹量的增长，当地快递员的收入在行业内也相对较高。

　　最后，《报告》指出，居民社区、写字楼、高校、商圈是快递员最密集的场所。如果按照社区单位来衡量，万人的大型社区一般配备20名快递员，快递员成为社区服务贡献度最高的群体。快递员已经不再是的单纯的运输、配送人员，在智慧零售时代下，快递员上门的比例达到了94.2%，较去年同期上升了3.7%，快递小哥逐渐成为小区生态的基层力量，为居民的生活带来更多便利。

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