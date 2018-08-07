腾讯云损坏丢失的数据 到底是值1100万还是13万？

丢失的数据到底值多少钱？应该如何判定损失？

原标题：1100万还是13万，这家创业公司在腾讯云丢的数据到底值多少？

本文为寻找中国创客原创

记者 / 黎明

编辑 / 魏佳

数据正越来越值钱。

8月5日，一家名为“前沿数控”的创业公司公开叫板腾讯云，由于其存放在腾讯云的数据全部丢失且无法恢复，要求腾讯云赔偿1100余万人民币。

腾讯云对该事件的过程进行说明，向该公司表达了歉意，并提出了“赔偿+补偿”的解决方案。在该方案中，腾讯云愿意承担136469元，与“前沿数控”要求的金额相距甚远。

数据丢失且无法恢复，腾讯云的责任不可推脱。但在损失评估方法和赔偿金额方面，双方未达成一致。

丢失的数据到底值多少钱？应该如何判定损失？

创业公司发文指控腾讯云

8月5日，“前沿数控技术新媒体”在微博发表长文 “腾讯云到底安不安全？为什么数据丢了不能恢复？——腾讯云给一家创业公司带来的灾难！”，公开“指控”腾讯云。

根据前沿数控的描述，该公司2014年从微信公众号起家，定位于数控、模具、机械行业，后转型为打造行业的一站式平台，开发了包括网站、H5、小程序产品，并选择腾讯云服务器进行数据存储。

7月20日，由于腾讯云“北京三区部分云硬盘出现故障”，导致前沿数控的网站、小程序、H5等突然无法打开。前沿数控称，他们立即通过腾讯云后台发起工单求助，腾讯云即时回应并开始处理技术故障。双方进行了多轮线上对接并进行了一次见面沟通，前沿数控的核心诉求是要求恢复数据。

前沿数控接口人伍先生向寻找中国创客表示，数据丢失事件发生后，他一直向腾讯云索要数据，而非赔偿。“我们再三强调，只要有一线希望就要把数据找回来，但腾讯云给出的答复是100%找不回来了。”伍先生说。

据了解，腾讯云是腾讯旗下的云计算品牌，产品包括云服务器、云数据库、CDN、云安全、万象图片等，于2013年9月全面开放，被视为腾讯的战略性业务。

根据腾讯云的说法，此次故障主要是技术原因导致。“前沿数控平台一块操作系统云盘，因受所在物理硬盘固件版本bug导致的静默错误（写入数据和读取出来的不一致）影响，文件系统元数据损坏。”

一位业内人士打了一个形象的比喻，“就像一个人，在脑子上动了一刀，虽然伤口不大，但后果很严重。”

在沟通数据恢复和赔偿方案过程中，据腾讯云描述，前沿数控提出希望以“获得腾讯投资”、“腾讯官方引流”等方式得到补偿，腾讯云没有接受前沿数控的提议。

但前沿数控否认腾讯云的说法，“是腾讯云工作人员在表达数据恢复不了的情况下，主动提出希望利用腾讯可利用的资源来帮助我们恢复平台的运营、恢复流量。”

赔偿金额双方诉求相差80倍

在数据确认无法恢复后，双方的争议焦点集中在赔偿金额上。

腾讯云给出了“赔偿+补偿”总金额为136469元的解决方案。其中，赔偿部分为3569元，依据是腾讯云相关服务协议、规则和行业惯例；补偿部分为132900元，腾讯云并未说明这部分金额的计算方法。

然而，这一金额离“前沿数控”提出的赔偿金11016000元相距甚远。

“腾讯云服务协议”违约责任部分写道，“违约方应对因其违约行为给相对方造成的直接经济损失予以赔偿。乙方的赔偿责任总额不超过违约服务对应的服务费总额。”

按照合同条款，作为乙方的腾讯云，由于违约需要对前沿数控提供的赔偿金额不超过服务费总额，前沿数控在平台上产生的实际消耗共计3569元，所以腾讯云需要承担的赔偿金额为3569元。第二部分的132900元，是腾讯云为帮助用户迅速恢复业务而支付的额外补偿。

“我们多次询问腾讯云13.29万是怎么评估出来的，腾讯云从一开始就要我提供损失评估方案，后来他们自己一直在评估。”伍先生说。

前沿数控认为，腾讯云应该承担的赔偿金额远远不止十多万。

根据前沿数控的声明，其在7月26日向腾讯云提交了一份《前沿数控技术平台损失预估》，对损失进行了评估。

不过，伍先生以涉及商业机密为由并未向记者提供该文件。他仅向记者透露，其评估方法主要是“用户数+内容数+近一年的人力成本”，合计为11016000元。其中，用户数和内容数是主要部分，但他未说明详细数据。

业内人士指出，这种数据丢失的情况，业内并没有统一的规则来约定具体赔偿金额。“但一千万不是小数目，此前也没有这么高的赔偿案例。”该业内人士说。

截至昨晚，腾讯云公关人员对寻找中国创客表示，尚无除公告之外的更多信息可以提供。

免责条款是否有效？

前沿数控在其声明中表达了可能会诉诸法律手段的想法，腾讯云在说明中也提到，“如果最终用户倾向于寻求以法律诉讼方式解决争议，我们也将积极配合用户在法律框架下得到公平公正的解决方案”。

那么，从法律的角度来看，违约方究竟该承担什么样的责任？

北京广衡律师事务所赵三平律师向寻找中国创客表示，首先这是一个合同纠纷，需要按合同约定来；其次这是一个合同违约问题，需要界定违约方的违约责任。

前沿数控付费购买了腾讯云的服务，在使用过程中因为腾讯云的原因直接导致了前沿数控的经济损失，所以腾讯云是合同违约方，应该承担违约责任。但问题的焦点在于对实际损失大小的评估。

“实际损失的大小需要受损失的一方来提供证据证明。” 赵三平说，所以前沿数控需要提供证据证明其实际损失有11016000元。

“中国的民商事合同是补偿性的赔偿，惩罚性的赔偿很少。实际损失需要对数据的获取、利用价值等进行评估。”赵三平表示。

对于腾讯云服务协议中“乙方的赔偿责任总额不超过违约服务对应的服务费总额”的合同条款，赵三平指出，互联网公司在提供服务的时候，一般都会有一些免责条款，但他认为，这一条应该被判定为无效条款。

“因为明显属于减轻自己责任，加重对方责任，排除对方主要权利。”赵三平说。

云服务技术故障并非个例

实际上，腾讯云并不是第一个出现技术故障的云服务商。

6月27日晚，因为一个未知代码bug，导致阿里云服务器用户的官方网站和控制台无法访问，除了登陆环节异常外，阿里云的多个产品在该时段均无法使用。阿里云故障直接导致部分公司几近瘫痪。

而在阿里云产品及服务协议中，能看到和腾讯云相似的条款：在任何情况下，阿里云对本服务条款所承担的违约赔偿责任总额不超过违约服务对应之服务费总额。

另外，在2015年6月，阿里云香港节点崩溃，13小时后才被修复。除此之外，亚马逊AWS、谷歌的云服务产品也都曾经出现过不同程度的故障。

根据阿里云官方描述，其在中国公共云市场占有率超过2至5名的总和，提供99.9%可靠性。在腾讯云的产品介绍中，也有提供99.9数据可靠性的说法。但即使是不到0.1%的故障率，其造成的影响也是巨大的。

“云的架构中一旦有点问题，都可能对使用者带来致命损失。”一位大数据创业公司负责人说。

但该公司负责人同时建议，作为云服务的使用者，最好能同时做一些防范措施，“云服务的使用者要对数据负责，不是完全依赖于云服务提供商。出现数据丢失跟这家公司的灾备措施也有关系，所有的数据还应该在另一个地方做备份存储。”