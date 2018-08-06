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取消流量漫游费满月 省级运营商“混战”现象未出现

取消流量漫游费满月 省级运营商“混战”现象未出现
2018年08月06日 10:03 新浪科技综合
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　　来源：IT时报

　　IT时报记者 钱立富

　　7月1日，国内运营商全面取消了流量漫游费，套餐内本地流量全部升级为全国流量。

　　流量漫游费取消，再加上早前国内手机长途漫游费的取消，打破了地域因素对于手机消费的限制，不管是在省内使用，还是在省外使用，对于用户来说并无差别。所以在流量漫游费取消之初，业界有观点认为，如果某地运营商的资费更低，那么国内其他地方的用户极有可能去办理，因此区域通信市场的竞争格局将发生改变，从3家运营商竞争变成90余家竞争，比如说北京移动，不仅面临北京电信、北京联通的竞争，还会面临其他省市运营商分公司的竞争。

　　现在，流量漫游费取消已经足月，从实际情况来看，90余家“诸侯混战”的状况并未出现。在业界人士看来，原因在于运营商集团层面的把控，还有省间结算费杠杠的存在，避免了上述状况的出现。

　　手机卡外省不配送

　　“以前，运营商省公司在流量定价权方面具有较大话语权，各个省都是独立的市场，省级运营商可以自己推出套餐，并制定套餐内包含多少本地流量。”电信业独立分析师付亮表示。在他看来，随着今年5月开始全国不限量套餐的普遍推行以及今年7月流量漫游费的取消，缺少了本地流量这一杠杆，运营商省公司在流量定价方面的空间明显小了很多。

　　从实际情况来看，一些运营商省公司针对区域市场所推出的套餐呈减少态势，尤其是全国不限量套餐。

　　“这款48元爱奇艺冰激凌套餐已经停售了，现在全国不限量套餐的月租是98元。”广西联通工作人员告诉《IT时报》记者。而在广西联通网上商城，记者也看到48元爱奇艺冰激凌套餐已经下架。爱奇艺冰激凌套餐是广西联通今年5月联合爱奇艺推出的全国不限量套餐，月租48元，包含300分钟国内语音和不限量全国流量（超过10GB降速至最高1Mbps）。

　　无独有偶，今年初安徽电信推出了49元全国不限量套餐，现在产品也已下线。这款套餐标准月费79元，不过两年内每月赠送30元，相当于月租为49元。“这款套餐现在没有了，目前最低的全国不限量套餐是99元。”安徽电信工作人员介绍。

　　与此同时，一些现有的运营商省公司推出的套餐，基本上都规定手机号卡配送范围只限于本省，外省市用户不予配送。比如广西联通推出的18元流量王套餐、四川电信推出的大牛卡套餐等等，均规定只能省内发货。

　　“运营商集团公司不可能让省公司之间打起来。”付亮说道。

　　省间结算成为调节杠杆

　　不同的运营商之间，存在网间结算行为，通常来讲，这家运营商的用户打电话、发短信给另一家运营商的用户，主叫用户要支付费用给所属的运营商，而这家运营商则需要支付一定费用给被叫方用户所属的运营商。

　　而在流量使用方面，则存在省间结算。比如说，北京电信的手机用户，来到浙江并使用手机进行数据上网，那么北京电信要和浙江电信之间结算流量费用。

　　省间结算费用的存在，降低了省级运营商跨省抢夺用户的意愿。这是显而易见的事情，省级运营商推出的套餐，如果是本省用户使用，那么无需支付省间结算费用，如果有外省用户在大量使用，那么省级运营商就需要支付省间结算费用。

　　“省间结算费用，是运营商集团公司调控套餐的重要手段，使得运营商跨省竞争难以出现。”付亮说道，如果某运营商推出套餐有大量外省用户使用，对于这家省级运营商来说，收入增加了，但是利润没有增加，若省间结算费用偏高甚至会得不偿失。

　　已经取消了流量漫游费的欧盟也有类似举措。为了防止“永久漫游”用户的大量出现，比如说用户因为价格原因在本国长期使用别国运营商的服务，欧盟直接规定，运营商可根据“合理使用原则”对“永久漫游”用户收取一定的漫游费用。

　　业务融合成为主要竞争手段

　　“新的形势下，省级运营商不大能和过去那样，根据本地市场的竞争需要，快速推出相应的套餐，这越来越难操作了。”付亮说道。随着流量漫游费的取消，原先行之有效的本地流量竞争杠杆的消失，对于省级运营商来说，需要考虑的是，拿什么来应对区域市场竞争？

　　现在来看，将宽带业务和手机业务以及视频业务等捆绑在一起，形成融合套餐，成为运营商本地竞争的重要手段。一方面，融合套餐全方位满足了用户的通信需求，另一方面，这也提升了用户黏性，“虽然手机业务突破了地域限制，但是宽带业务还是本地的。”付亮说道。

　　实际上，融合套餐现在是全球运营商的通行做法。国外市场研究机构Strategy Analytics的调研报告显示，融合套餐在过去几年里稳步增长，现在全球128个运营商中有115个都在提供融合套餐服务。对于运营商来说，提高了客户保留率，对于消费者来说，通常有明显的成本效益，因为选择多项服务相对于单独服务来说有折扣。Strategy Analytics认为，这是一种双赢做法。

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