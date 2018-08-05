专访“赌王之子”何猷君：跟腾讯合作 做电竞线下店

来源：36氪

这个23岁的年轻人，正在中国泛娱乐产业里崭露头角。

作为澳门赌王何鸿燊之子，1995年出生的何猷君在人生的每个阶段都站在最高起点。

奥数获奖、考上MIT、参加综艺《最强大脑》，何猷君早已证明了他在数字和逻辑方面拥有出色的天赋。而去年，何猷君选择加入商界。

出乎意料的，拥有金融硕士学位的何猷君没有选择更符合自己专业的财务或投资工作，而是选择以游戏发行公司创梦天地CMO的身份，展开新一段的开挂人生，他要直接负责要把公司对电竞产业和线下娱乐的野心付诸实践。

事实上，何猷君还给自己揽下了另一个与之相关的身份——澳门电竞协会会长，致力于做中国电竞和国际电竞的连接器。同时，王思聪也为何猷君站台，担任着荣誉会长一职。一个多月之前，何猷君在自己的主场澳门刚刚办了一场电竞嘉年华。

在何猷君的规划中，相比起其他游戏开发和发行商，创梦天地的优势有地产商深度合作、与腾讯的战略合作以及自己对年轻消费者的深度理解。何猷君自己就是自己的销售目标人群，这为公司提高了一定的门槛和壁垒。

今年的ChinaJoy，何猷君也来到上海，代表创梦天地做了一系列落地营销和战略合作活动，而这只是23岁的何猷君进入中国泛娱乐产业的一个开始。

以下是36氪在ChinaJoy期间对何猷君的专访实录，经36氪编辑整理：

线下娱乐店是电竞商业化中很好的解决方案

36氪：作为一个产业来说，电竞的商业化仍然非常困难，上下游很多公司都还在投入，并且难以预计什么时候可以自我造血。你怎么思考这个问题？

何：我们自己的商业化主要分几个方面，第一是游戏。要是有一天我们真的研发出一款休闲电竞领域的大型游戏，哪天我们真的做了一个新的《皇室战争》出来，商业化就会很容易。

那么在没有打造出这种爆款休闲电竞之前呢？用不同的游戏加上电竞的思路、方法，其实有很大的商业化空间。比如我们以前（代理）的《地铁跑酷》，《地铁跑酷》这么久了，怎么把这个IP延续下去？我们增加了PVP的模式，轻度电竞。因为当你要跟另一个人PK的时候，消费冲动是更高的。这只是一个游戏的案例，我们现在在不同的游戏里都可以加上电竞的思路，这是游戏的商业化路径。

另外一块我们在做线下店，其实线下店是一个非常好商业化的模式。

36氪：线下店的成本会不会很高？

何：其实成本高不高要看你怎么经营。当然，走不开的成本有租金、硬件、装修，怎么在每一个环节发挥到自己的优势，怎么去降低成本，都要看资源。

比如说在租金这块，很多地产商会跟我们合作，给优质的位置、优质的租金，这些都是股东能够给到的资源，省下了很大的费用。

至于硬件商，只要你线下店的人流是够的，硬件商是会跑过来给你赞助东西的。比如我们跟雷蛇达成的合作，雷蛇可以说是硬件商里非常优质的品牌。我们会跟他们一起出售硬件产品，他们也会给我们提供大半的硬件配套，这也是很大的一块成本。

第三是装修。装修有个问题，如果你这个店刚装修完，发现不符合你的消费人群，就要重新装修，这个费用很大，换一个游戏就要换装修。所以我们在每开一个线下店之前，用了数据分析布局每个线下店。我们每个线下店里各个板块的比重是不一样的。比如一个线下店的游戏比重大，另一个店的影视比重大，那么我们怎么来把这个事情做到比别人开店更准确？就靠跟腾讯的合作。腾讯云帮我们把整个数据打通，它可以告诉我们，这个城市的消费习惯是怎么样的，消费人群是什么样的，他们是更喜欢看电影还是看比赛。

36氪：合作是腾讯跟你们的独家合作吗？

何猷君：这么说吧，我们是第一个作为游戏发行商跟腾讯合作的。我们的线下店希望能跟腾讯共同打造成智慧店的概念，这也是腾讯业务中的一个核心目标。

在这几方面，我们有足够的优势把成本降下来，接下来后就要把收入提高。收入怎么提高呢？要有足够稀缺的资源，用户体验要足够高，自然产生了消费，以及怎么让用户产生多元化的消费。

用户如果去一个一般的网吧，买喝的，买零食，或者是买电脑上网的时间，没了。而我们的线下店有影院版块、游戏版块、陪玩版块、比赛版块、硬件版块。

影院版块，用户可以租不同大小的私人电影院，租多久，这是时间的事情。吃喝，肯定是有的。里面有电脑，可以做网吧买电脑时间的业务。还有手游区，也是同一概念。打游戏的时候，我们还提供陪玩服务，不同于陪玩软件，我们是线下体验的陪玩。你到我们店里，可以直接约，而且这个陪玩就在你旁边。当然，这也要看陪玩专不专业，厉不厉害。比赛这块呢，因为我们是KPL线下官方观赛点，我们可以经常举办活动，这也是收费的一个点。硬件，我们是跟很多厂商共同出售的，店里是可以卖硬件的，我们跟雷蛇合作，等于说是雷蛇多了很多迷你店，最后我们跟他们分成。

36氪：哪部分利润最高？

何猷君：具体的数字还不方便透露。

以上是2C的收入，我们也会有2B收入。很多公司要办发布会、粉丝见面会、团建，租场地的费用，这也是很好的一块收入。而且如果我们在大量城市都有线下店的话，就有大量公司有新的团建机会。

说了这么多，我们是不是比普通网吧多出很多收入点？我们给到用户更多、更有趣的线下消费空间。关于商业化的问题，线下店是一个非常好的解决方案。还有一个业务就是电竞俱乐部。

36氪：俱乐部即使是一些行业头部的，也普遍都在投入阶段。

何猷君：但是电竞的用户群体只会往上升，从现在的2.5亿到两年后预计4亿，会有更多人看电竞比赛，俱乐部会有更多粉丝，你就可以经营你自己的队员了。

比如最近刚拿吃鸡冠军的OMG的lionkk，LPL的Uzi，商业化的机会有多高呢？他们就等于传统体育的明星一样，可以出自己的专属键盘，可以有自己的经纪约。这都要看你能不能把大量的粉丝导到俱乐部里面。我们现在有1.25亿用户，都是游戏玩家，跟电竞爱好者有很大重合度。我们会把这些用户导去我们战队里面，成为战队粉丝。我们做比赛，做的每一次比赛都是盈利的，包括最近澳门那一次。盈利之余，又能给到战队无数的机会，更多跟直播平台合作的机会。

单做一个俱乐部，盈利可能很难，除非你做到EDG那么成功的样子，这么多年，这么多世界冠军。但战队商业化这块，我们可以在集团的综合层面去提高。

整体来讲，没有竞争对手

36氪：线下店你有竞争对手吗？

何猷君：独立的版块可能有竞争对手。比如说喜欢去租私人电影院的，爱奇艺做的线下电影院算是一个竞争对手。比如说电脑的体验，跟网吧是竞争对手。可是总体来讲，我们有这么多版块，以及又能做2B生意，我认为我们在国内现在没有任何竞争对手，我们的稀缺资源太多了，腾讯那么多版块在跟我们合作。

我们深圳的是直营店，现在在二三线城市开了一些加盟店，开业一个月就盈利了。今年有一个开店目标，但这是跟腾讯视频合作的私密计划，暂时不方便透露。

36氪：网鱼网咖是你们的竞争对手吗？

何猷君：网鱼服务的是那些专门喜欢去别的地方打游戏的人，因为网鱼网咖解决的用户需求是，你家里电脑好不好，网络好不好，或者你家里有没有超过一部电脑，让你可以跟朋友一起打。这个需求他们能解决，我们的线下店也会解决。我觉得竞争只是在这一块。

那电竞爱好者如果出来打游戏，打完又想要看游戏，那网鱼可以做吗？很难去举办大型比赛。你没有官方授权。还有一些年轻人喜欢打手游，难道我去别的手游吧吗？所以我觉得网鱼网咖这个案例只是在电脑端游的这一块。

36氪：短期内，乐逗游戏会在电竞行业里做什么角色，有什么机会。

何猷君：我觉得线下店这块业务，已经把我们跟很多想进这个行业的公司隔开很大一块。别人是做不了的。第一，你必须懂这个年轻用户群体，然后你去抓住价值，你有稀缺资源，你才能成功。其他的公司是可以开线下业务，但重点是能否运营下去。线下店大家都能开，但是有没有人流，能不能吸引到90后00后到线下体验馆，而不是活在耳机世界里。你做不到的话，你的线下店早晚也会倒闭。

我们在这一块布局的时候就很明确要找90后找00后，要分析他们喜欢什么，在他们喜欢的每一个领域提升体验，让他们觉得有价值。假如别的厂商去办一个电竞比赛，有人会看吗？有人会愿意去线下看一个二等级别的比赛吗？

36氪：你的个人风格如何，你怎样去影响一家公司，一个行业？

何猷君：我觉得要把我自己设为目标人群去做事。为什么我们公司这么多高管，这么多人，反而线下这一块很多布局是让我来讲，就是因为我的年龄，我刚好卡在90后和00后之间。我觉得真的要对每一个阶段的消费者有非常深入的了解，才是我的风格。那我觉得，刚好我自己就是目标消费人群。

36氪：那这些90后和00后在线下店里有足够的消费能力吗？

何猷君：有。刚好看到艾瑞一个报告的数据，在线下娱乐和线下影视消费超过一百元的用户占比，00后和90后要比80后和70后高。年轻一代消费的频率和金额，其实要比80后70后更高。他们可能不会去买手表，但是陪玩这个消费他们肯定比80后70后高。90后和00后在我们的市场其实已经是主流消费者了。

36氪：如果要做成全国都有认知度的线下店，你是推自己公司的品牌还是借助游戏内容去推广？

何猷君：只要我们线下店有足够高的覆盖率，就会有全国性的品牌。这不是一个单一的选择，可以两条路一起走。

跟腾讯高度合作，也欢迎其他游戏项目

36氪：在电竞行业里，怎么去处理跟第一方游戏厂家的关系，比如腾讯。

何猷君：跟他们合作。腾讯有它很擅长的事情，也有还没接触的事情。比如线下这一块，它还没接触，为什么不去跟腾讯一起开拓线下业务呢？这只是一个案例。腾讯在电竞行业的话语权是无可否认的，我们考虑更多的是怎么让我们的资源去帮助他们的游戏，让他们的游戏也能帮助到我们这个业务线。比如说，我们给他们这么多的场地，全民电竞的概念，给到KPL粉丝爱好者们更多观赛的机会，毕竟不是每个人都能飞去北京上海的。而他们就给我们导量，这是一个互相的支持。

36氪：那怎么去跟腾讯之外的公司相处，你会做他们的游戏吗？

何猷君：我觉得做呢要看怎么去合作。比如说我们在澳门举办过大型赛事嘉年华，那么大型赛事就要包括《炉石传说》等等。嘉年华，不能只有两三个游戏，我们欢迎有更多的游戏。虽然我们是跟腾讯有很多合作，可是我们还是个第三方发行平台，我们有自己的公司。

36氪：你在海外念书回来，你觉得国内市场跟日韩、欧美等海外市场有什么差距吗？

何猷君：有差距，很大的差距。玩的游戏项目，差距太大了。我在国内跟所有电竞圈子聊的，都是《英雄联盟》、《绝地求生》、《刺激战场》、《王者荣耀》，就稳了。今年国内最火的全是吃鸡的事情，国内的明星们，周杰伦、林俊杰、鹿晗、陈赫，大家都聊的吃鸡，录节目时都是吃鸡。

可一到美国一到欧洲，电竞的热度是一样的，大家对电竞的爱好、硬件的配套都是一样的，可是喜好的项目是完全不一样。

36氪：《堡垒之夜》？

何猷君：对，那边所有的明星，NBA明星全都在跳《堡垒之夜》的舞步。他们看的电竞比赛都是《守望先锋》，国内没什么《守望先锋》比赛吧？

所以我觉得，对电竞市场的认可，体育化，大家都在提升。可是项目之间的区别就很大。

36氪：思维是一样的，但内容不一样。这是什么原因导致的呢？

何猷君：肯定是文化区别。当然也会有厂商区别。比如说韩国，跟中国的文化相近，所以《绝地求生》在中国就那么成功。《堡垒之夜》开发商Epic Games在美国，那老外对这个思路比较了解，所以就渗透了老外的文化。而《英雄联盟》孕育了很久，就已经变成了全球性的项目。

其实我觉得当游戏厂商有了足够的时间，慢慢我们会看到，《绝地求生》在亚洲火完，在国外也做得不错，虽然没有《堡垒之夜》那么厉害。而《英雄联盟》做久了之后，游戏厂商就会对全球各地的文化有一定了解，去做渗透。而且也得找到理想的合作方，有没有当地的合作方去推你的游戏是有很大区别的。你腾讯做《绝地求生》，一下子整个国家都在聊。腾讯去做手机版的，又渗透了新的用户群体。

36氪：今年移动游戏市场的增长慢下来，新的项目也没有出现能超过去年最火的《王者荣耀》，是因为高峰期已经过去了吗？

何猷君：我觉得未必。现在有一个很好的机会，就是电竞或许能进入亚运、奥运。当它变成真正的体育，某个项目如果进到亚运，这对于它的高峰和延长生命期都有很大作用。如果现在《绝地求生》进了亚运，或者《王者荣耀》进了亚运，你可以代表你的国家去打比赛，我觉得这是一个很实在的事情。因为体育，最高的荣誉就是奥运、世界杯这种大型比赛。所以我觉得说高峰过去了，未必。