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乐视网8030万元债务违约 本月底还有18亿元债务到期

乐视网8030万元债务违约 本月底还有18亿元债务到期
2018年08月04日 12:30 TechWeb
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　　乐视网（2.430， 0.03， 1.25%）8030万元债务本息违约 本月底还有18亿元债务到期

　　8月4日消息，昨日晚间，乐视网发布公告称，受公司经营、资金链紧张影响，有一笔8030万元债务逾期，另外公司还有18亿元债务将于本月底到期。目前，公司尚未形成有效的资金安排。

　　根据公告，乐视网2015年非公开发行公司债券（第一期）应于2018年8月3日兑付本息，本期债券剩余本金7，300万，当期票面利率为10.00%，公司需支付兑付兑息资金共计8，030万元。截至2018年8月3日，公司未能完成兑付、兑息资金的分派发放。

　　公告显示，无法如期兑付的原因是公司目前深陷舆论漩涡、经营困难、控股股东违背借款承诺及巨额关联方债 务无法收回导致公司资金极度紧张，为公司业务正常发展带来阻碍。

　　目前，公司主营业务尚在恢复中，但自身经营性现金流回款还无法覆盖公司债务偿还，且公司目前信用状况已无法有效独立完成融资工作。截止目前，大股东及其关联方欠款解决方案仍在与相关方协商处理中。

　　不过，对于本期债券兑付，公司尚未形成有效的资金安排。

　　此外，据乐视网统计，截止到8月底即将到期的金融机构借款类债务预计约18.43亿元， 约占公司负债总额的9%以上。

　　乐视网称，目前公司管理层正在竭力解决面对的经营困难，通过改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系；着重协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款；同时积极与相关金融机构协商贷款展期、续贷；寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力等解决方案。（周小白）

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