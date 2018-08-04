新浪科技> 互联网 > 正文

P2P爆雷后的5条建议：如何防止城门失火 殃及你我

P2P爆雷后的5条建议：如何防止城门失火 殃及你我
2018年08月04日 08:55 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：创业邦

　　8月1日午夜开始，极路由创始人王楚云公开信开始刷屏，这份给“极路由的小伙伴们”的公开信称，由于合作方“i财富”因“非法吸收公众存款案”被立案，并出现兑付困难，以及京东下架所有金融类产品，致使极路由现金流出现断裂，核心销售渠道被迫阻断，具体经营状况面临重大危机。

　　猎豹移动CEO傅盛在朋友圈转发了相关消息，并且配文称：“谁认识王楚云，我想帮帮他”。

　　而我们更想帮所有创业者提个醒：P2P爆雷，未必与你无关。创业公司的倒闭与危机来自资金链断裂，实则是早已埋下了“雷”，甚至连续爆雷的P2P领域或许只是冰山一角，创业者应当对政策与外部环境的剧烈变化建立更强的意识。

　　为此，邦哥采访了近10位互联网创业者与风险投资人，请他们针对这些事件进行解读，并最终给出了一份非常时期的5条“避雷建议”。

　　背景信息：

　　8月1日爆出的邻家便利店168家店一夜全部关停，不仅因为它每月亏损在500万左右，此外它的唯一出资方“善林金融”的P2P业务爆雷，法人投案自首，最终导致资金链断裂，全面关店。

　　8月1日午夜开始刷屏的极路由创始人王楚云公开信提到，极路由现金流断裂的一部分原因与它的“0元购”功能合作方“i财富”有关：i财富主体“深圳前海大福资本管理有限公司”因涉嫌“非法吸收公众存款案”于6月21日被立案侦查，在i财富平台暂停到期项目兑付、停止新发所有投资标的、核心渠道京东下架0元购类金融产品之后，用户和经销商大量退货，供应商要求立即支付到期货款，把极路由逼到了绝路上。

　　再往前，小米集团旗下的金融产品在小米VIP和小米运动中推广P2P平台，7月24日用户爆料其中多个P2P平台爆雷，小米应用商店第一时间下线了3000多款金融类APP。截止目前，经初步统计，向小米投诉相关P2P平台风险的用户数量累计429人，涉及金额约4000万元。

　　创业邦为创业者准备的5条避雷建议

　　1、创业公司拿钱，一定要心中有数，做好投资方的背景调查，了解它的预期、期限和附带的条件。来自风险投资、银行贷款的钱，往往比P2P更好一些。

　　P2P这种模式的初心是散对散的小额融资，更高效地帮助需要帮助的人。但是到了中国，则部分演变称聚合投资给大的需求方，包括上市公司或者创业公司，如果损失一笔，波及面会变得非常大。

　　风险投资的基金存续期往往是“3+2”（3年投资期，2年退出期）、“5+2”等，如果创业公司拿到了来自P2P的钱，不仅融资成本极高，它背后的投资人对收益的要求也极高，且非常急切，希望快进快出。这样的钱投到高风险、需要更多时间成本去经营的创业公司里面，本身就是一种错配。

　　2、如果创业者从一级市场拿融资比较难，那么与其说去拿P2P，还不如去反思自己：到底自己手里的项目，是否要进行下去？

　　风险投资领域近期的最大话题是“钱荒”，今年募资变得很难，但是另一方面，最优质的项目也永远是稀缺的，风险投资机构仍是持续需要好的项目，只是它们更为谨慎了。好的创业项目很难融不到钱，但难免会面对估值压力。这时候需要创业者重审自己的项目是否具备竞争力，抑或是调整估值预期。

　　3、今年“钱荒”，在非常时期，创业公司有具备自身造血能力的商业模式非常重要。加强资金链管理，如可能尽早储备资金。

　　今年以来，资本吃紧，VC开始洗牌。P2P的“雷”开始传导至创投基金、波及创业公司，形成了一个链条。

　　但是绝大部分创业公司倒闭的“死因”都是现金流断裂，因此才会铤而走险寻找其他融资渠道。以“极路由”为例，它在2017年就已经出现了严重的资金链断裂。多位风险投资人告诉邦哥：大多数倒闭，主要还是因为自身的经营不善。

　　4、P2P平台融资容易，但是你到底需要多少钱？

　　邻家CEO王磊早前曾对媒体透露：“投资人曾要求过他们一年开20000家便利店，因为投资人确实不了解这个行业。通过两年时间的模式，投资人才逐渐理解便利店这门生意了。”

　　有受访者对邦哥猜测，“邻家便利或许是P2P‘攒’的项目，是内部项目。他们也许不了解，便利店是一种很慢的生意。”

　　邦哥查阅发现，有投资人对此在脉脉上实名发言表示自己的真实经历：“去年下半年在北京某处不起眼的底商，8块钱的租金，被邻家一口价抬到了13块，且对方对租金毫不在意，对店面亏损毫不在意，只有一个目的：快速扩店起量，拉高估值，去赚资本的钱…扎扎实实做好每个店的经营，‘弯腰捡钢镚’，就会有所发展。邻家这么搞，哪个投资人也扛不住啊。”

　　5、面临经营困境，铤而走险要慎重

　　极路由与“i财富”的合作，指极路由在京东平台上参与的0元购活动。具体来说，0元购的活动即用户只需要在i财富平台上投资理财产品，到期之后返还本金+购买路由器的本金，0元获得路由器。除此，极路由也推出了区块链产品和挖矿产品。

　　邦哥检索发现，许多极路由用户也对此表示质疑，在相关新闻后留言表示，“投资i财富是因为极路由曾大力站台宣传”，“买路由为了挖矿，处处挖坑让用户跳”，“现在打悲情牌”……

　　对创业者来说，经受千锤百炼才是必经之路。P2P爆雷的背后，我们希望“两耳不闻窗外事，一心认真做产品”的创业者能对经济环境了解得更深，并主动寻找对策。

　　这看起来这并不是一个最好的时代，却是一个真实的时代。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有