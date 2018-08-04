P2P爆雷后的5条建议：如何防止城门失火 殃及你我

来源：创业邦

8月1日午夜开始，极路由创始人王楚云公开信开始刷屏，这份给“极路由的小伙伴们”的公开信称，由于合作方“i财富”因“非法吸收公众存款案”被立案，并出现兑付困难，以及京东下架所有金融类产品，致使极路由现金流出现断裂，核心销售渠道被迫阻断，具体经营状况面临重大危机。

猎豹移动CEO傅盛在朋友圈转发了相关消息，并且配文称：“谁认识王楚云，我想帮帮他”。

而我们更想帮所有创业者提个醒：P2P爆雷，未必与你无关。创业公司的倒闭与危机来自资金链断裂，实则是早已埋下了“雷”，甚至连续爆雷的P2P领域或许只是冰山一角，创业者应当对政策与外部环境的剧烈变化建立更强的意识。

为此，邦哥采访了近10位互联网创业者与风险投资人，请他们针对这些事件进行解读，并最终给出了一份非常时期的5条“避雷建议”。

背景信息：

8月1日爆出的邻家便利店168家店一夜全部关停，不仅因为它每月亏损在500万左右，此外它的唯一出资方“善林金融”的P2P业务爆雷，法人投案自首，最终导致资金链断裂，全面关店。

8月1日午夜开始刷屏的极路由创始人王楚云公开信提到，极路由现金流断裂的一部分原因与它的“0元购”功能合作方“i财富”有关：i财富主体“深圳前海大福资本管理有限公司”因涉嫌“非法吸收公众存款案”于6月21日被立案侦查，在i财富平台暂停到期项目兑付、停止新发所有投资标的、核心渠道京东下架0元购类金融产品之后，用户和经销商大量退货，供应商要求立即支付到期货款，把极路由逼到了绝路上。

再往前，小米集团旗下的金融产品在小米VIP和小米运动中推广P2P平台，7月24日用户爆料其中多个P2P平台爆雷，小米应用商店第一时间下线了3000多款金融类APP。截止目前，经初步统计，向小米投诉相关P2P平台风险的用户数量累计429人，涉及金额约4000万元。

创业邦为创业者准备的5条避雷建议

1、创业公司拿钱，一定要心中有数，做好投资方的背景调查，了解它的预期、期限和附带的条件。来自风险投资、银行贷款的钱，往往比P2P更好一些。

P2P这种模式的初心是散对散的小额融资，更高效地帮助需要帮助的人。但是到了中国，则部分演变称聚合投资给大的需求方，包括上市公司或者创业公司，如果损失一笔，波及面会变得非常大。

风险投资的基金存续期往往是“3+2”（3年投资期，2年退出期）、“5+2”等，如果创业公司拿到了来自P2P的钱，不仅融资成本极高，它背后的投资人对收益的要求也极高，且非常急切，希望快进快出。这样的钱投到高风险、需要更多时间成本去经营的创业公司里面，本身就是一种错配。

2、如果创业者从一级市场拿融资比较难，那么与其说去拿P2P，还不如去反思自己：到底自己手里的项目，是否要进行下去？

风险投资领域近期的最大话题是“钱荒”，今年募资变得很难，但是另一方面，最优质的项目也永远是稀缺的，风险投资机构仍是持续需要好的项目，只是它们更为谨慎了。好的创业项目很难融不到钱，但难免会面对估值压力。这时候需要创业者重审自己的项目是否具备竞争力，抑或是调整估值预期。

3、今年“钱荒”，在非常时期，创业公司有具备自身造血能力的商业模式非常重要。加强资金链管理，如可能尽早储备资金。

今年以来，资本吃紧，VC开始洗牌。P2P的“雷”开始传导至创投基金、波及创业公司，形成了一个链条。

但是绝大部分创业公司倒闭的“死因”都是现金流断裂，因此才会铤而走险寻找其他融资渠道。以“极路由”为例，它在2017年就已经出现了严重的资金链断裂。多位风险投资人告诉邦哥：大多数倒闭，主要还是因为自身的经营不善。

4、P2P平台融资容易，但是你到底需要多少钱？

邻家CEO王磊早前曾对媒体透露：“投资人曾要求过他们一年开20000家便利店，因为投资人确实不了解这个行业。通过两年时间的模式，投资人才逐渐理解便利店这门生意了。”

有受访者对邦哥猜测，“邻家便利或许是P2P‘攒’的项目，是内部项目。他们也许不了解，便利店是一种很慢的生意。”

邦哥查阅发现，有投资人对此在脉脉上实名发言表示自己的真实经历：“去年下半年在北京某处不起眼的底商，8块钱的租金，被邻家一口价抬到了13块，且对方对租金毫不在意，对店面亏损毫不在意，只有一个目的：快速扩店起量，拉高估值，去赚资本的钱…扎扎实实做好每个店的经营，‘弯腰捡钢镚’，就会有所发展。邻家这么搞，哪个投资人也扛不住啊。”

5、面临经营困境，铤而走险要慎重

极路由与“i财富”的合作，指极路由在京东平台上参与的0元购活动。具体来说，0元购的活动即用户只需要在i财富平台上投资理财产品，到期之后返还本金+购买路由器的本金，0元获得路由器。除此，极路由也推出了区块链产品和挖矿产品。

邦哥检索发现，许多极路由用户也对此表示质疑，在相关新闻后留言表示，“投资i财富是因为极路由曾大力站台宣传”，“买路由为了挖矿，处处挖坑让用户跳”，“现在打悲情牌”……

对创业者来说，经受千锤百炼才是必经之路。P2P爆雷的背后，我们希望“两耳不闻窗外事，一心认真做产品”的创业者能对经济环境了解得更深，并主动寻找对策。

这看起来这并不是一个最好的时代，却是一个真实的时代。