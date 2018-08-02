亚马逊计划2020年初彻底抛弃甲骨文专有数据库

新浪科技讯 北京时间8月2日上午消息，亚马逊在数据中心技术提供商这条路上的发展日渐将不少自己长期以来的供应商变为了难以共融的竞争对手，甲骨文（Oracle）即其中之一。

最近，亚马逊正在考虑对甲骨文的新一轮打击。据知情人士透露，这家电子商务巨头已经将公司大部分内部基础设施转移到亚马逊网络服务（AWS），并计划于2020第一季度彻底移除甲骨文的专有数据库软件。

这一转变亦标志着亚马逊在企业计算领域的快速崛起，并进一步显示了在企业不断将工作转至云平台并抛弃传统数据中心这一过程中甲骨文的艰难挣扎。得益于AWS的发展（第二季度该业务的营收增长高达49%），亚马逊在今年初超越Alphabet成为全球价值第二大的上市公司。

与此同时，甲骨文的规模与四年前大致相同，股价稍高于2014年底时的价格。报道刚出时，甲骨文的股价小降1%。

五年前，亚马逊就开始计划移除甲骨文，一名要求匿名的知情人称。亚马逊的部分核心购物业务目前仍依赖于甲骨文，整个迁移过程大概需要14-20个月。另外一位人士则称，转移开始的前几年，亚马逊就已经开始考虑放弃甲骨文，但当时的决定是过早行动可能会需要较多的工程工作而且收效甚微。

知情人士称，亚马逊使用甲骨文时面临的一个主要问题时，后者的数据库技术无法扩展以满足亚马逊的性能需求。另外一人表示，此举或将于2019年中旬完成，并补充说，依赖甲骨文数据库的新技术在相当长一段时间内没有任何开发。

亚马逊的基础设施显然也不是万无一失的。上个月的亚马逊Prime Day购物狂欢期间，公司对容量升级的持续需求差点造成一场危机，公司的系统被证实无法处理突发的流量激增。

购物者报告了许多试图访问该网站的错误，据悉这个问题跟内部程序Sable的崩溃有关，亚马逊使用Sable来为零售和数字业务提供存储和服务。

口水战

The Information在一月份曾经报道了亚马逊正在努力减少对甲骨文的依赖。Drexel Hamilton的分析师布莱恩·怀特（Brian White）则发表了一份声明来反驳该报道，并引用了甲骨文董事长拉里·埃里森（Larry Ellison）在公司去年12月的电话财报会议上的话。埃里森表示，“有一家公司在这个季度刚向我们支付了5000万美元购买甲骨文数据库和其他技术，这家公司正是亚马逊。”

亚马逊发言人拒绝对此作出评论。甲骨文的发言人亚马逊在甲骨文的技术上消费了数亿美元。

两家公司一直处于激烈的口水战中。去年，甲骨文高管夸耀了一番使用公司数据库软件的成本优势。AWS的首席执行官安迪·约斯（Andy Jassy）回击称甲骨文“在云计算领域实力不足”。

2014年，AWS推出Aurora关旭数据库服务之后，竞争趋向白热化。这项服务直指甲骨文的核心市场。亚马逊同时还提供了一个工具帮助企业将数据库转移至云平台。

但在2016年，埃里森告诉分析师，亚马逊的云服务仍旧未准备好迎接黄金时段。“我们的数据库客户没办法在亚马逊上运行重要的机器工作。”

然而自此之后，甲骨文始终未能在云基础设施领域取得显著的市场份额。AWS在该市场上领先，微软、谷歌、阿里巴巴和IBM紧随其后。

公司自上个季度不再披露云服务的收益之后，投资者如今也已放弃对甲骨文云服务规模的猜测。(小白)