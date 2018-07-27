黑猫投诉联手去哪儿推“安心游”：共建暑期无忧出行

新浪科技讯 7月27日下午消息，暑期是旅游旺季，游玩虽愉快，但旅行途中遇到的消费问题也让很多消费者头疼：异地维权成本高、合同存霸王条款、出行安全难保障……消费者最苦恼的这些问题，现在将得以解决。

为了更好地为消费者服务，黑猫投诉联合去哪儿网等旅游出行类企业共同打造消费者权益保护联盟升级版——“黑猫安心游”活动，以联合发声的形式共同承诺为消费者的暑期出游保驾护航。企业加入“黑猫安心游”，需承诺在24小时内解决消费者在黑猫投诉平台发起的相关投诉。

去哪儿网始终以为用户提供更优质服务为己任，秉持中立、智能、全面的信念，对用户提供旅游产品选择和决策的作用日渐突出。去哪儿网凭借其搜索技术，对互联网上的交通、酒店、度假和签证等信息进行整合，为用户提供及时的旅游产品价格查询和比较服务。此次“安心游”与黑猫投诉的合作，是两者共建暑期无忧出行的强强联合。

“黑猫安心游”活动，不仅可以帮助消费者更快速地维权、还将通过#黑猫课堂#旅行主题策划，让消费者避开旅行常见消费陷阱，降低消费风险。

消费者也可以通过在黑猫投诉官方微博私信或评论的方式，讲出自己的旅游的遭遇以及给出对旅游行业的建议。从而使消费者的诉求有效的直达给企业。

暑期结束时，黑猫投诉也将推出《旅游消费投诉白皮书》，通过对旅游业消费投诉数据分析作出行业报告及给出建议。以推进旅游消费体验的进一步优化，让消费者真正得以“安心游”。