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别激动！Facekbook只是注册子公司 离能用上还远

别激动！Facekbook只是注册子公司 离能用上还远
2018年07月25日 10:27 新京报
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　　有分析认为，虽然Facebook从未放弃中国市场，但注册脸书科技，与Facebook核心业务入华并没有直接关系。

　　本文为寻找中国创客原创

　　记者 / 闫丽娇

　　编辑 / 魏佳

　　Facebook进军中国又有新动作，这一次，Facebook在杭州注册成立了一家实体公司“脸书科技”。此消息一出，立即引发诸多讨论和期待。

　　7月24日晚间，Facebook发言人对外解释称：“我们希望在浙江建立一个创新中心，为中国的开发者、创新个人和初创公司提供支持。这方面Facebook在全球各地已有先例。”

　　有分析认为，虽然Facebook从未放弃中国市场，但注册脸书科技，与Facebook核心业务入华并没有直接关系。

　　在杭州成立子公司

　　根据工商信息显示，脸书科技（杭州）有限公司（以下简称脸书科技）于2018年7月18日完成注册。注册资本3000万美元，法定代表人为张京梅，全资股东为Facebook Hong Kong Limited。

　　该公司服务范围是网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，科技信息咨询，投资管理、投资咨询等。

　　多项资料表明，脸书科技即为美国知名互联网公司Facebook在华成立的子公司。

　　根据香港工商信息显示，Facebook Hong Kong Limited 是由 FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS Ⅱ LLC控股。而Facebook参控股公司包括了 GLOBAL HOLDINGS Ⅱ LLC 。

　　同时脸书科技的董事长为Damian Yeo，Linkedin信息显示，他目前的职称为：Head of APAC Legal at Facebook（Facebook亚太区法律负责人）。

　　有分析称，这意味着Facebook又一次在为进军中国做准备。

　　据纽约时报报道，张京梅同Facebook负责对华政府关系的高管，曾一同出现在去年Facebook与上海政府的一次会议上。根据其展示的邮箱ivy@ugetech.com，很可能与去年2月入职Facebook的商务拓展的总监Ivy Zhang是同一人。

　　因此，有种声音认为，Facebook在中国成立分公司是其入华迈出的正式一步，同时他的目的并不在于争夺中国的社交场景，而是向有意开拓海外市场的中国公司提供广告服务。

　　扎克伯格频繁来华从未放弃中国市场

　　最近几年，Facebook和谷歌一样从未放弃过对中国市场的试探。最近一次是在5月末，中国商标网公示了商标“脸谱”的注册信息，公告显示，这一商标自2012年5月28日开始申请，申请人为菲斯博克公司（Facebook.INC。），公司地址位于“美国加利福尼亚州门罗帕克市”，与Facebook的总部地址相同。

　　与谷歌的低调不同，在过去几年中，扎克伯格自己也曾频繁来华。

　　早在2007年，Facebook就注册了facebook.cn的域名。2010 年，扎克伯格拜访了百度、阿里、新浪等互联网公司，业内传言Facebook有意以合资形式入华，但最后无疾而终。

　　2014年，扎克伯格再次开始与中国各界加强交流，并上升到政府层面。

　　而去年5月，Facebook曾授权有格科技（Ugetech）开发了一款照片分享应用：彩色气球。当时，纽约时报证实，这款应用实际上是 Facebook 旗下的 Moments在中国发布的特别版本。而这家公司的执行董事兼经理就是张京梅。 

　　据Facebook2017年第四季度的财报显示，Facebook在北美地区的日活跃用户数首次出现环比下滑，月活跃用户数的平均增长速度也出现了明显的放缓迹象。扎克伯格称，2017年对于Facebook来说，是“艰难的一年”。

　　另一方面，广告业务仍旧是Facebook的主营业务，第四季度的财报显示，广告业务营收占到了Facebook总营收的98%以上。有分析人士指出，从2018年开始，Facebook将进入下一个发展阶段，告别过去依靠用户增长推动业绩的模式，转向通过提高广告质量和精准投放的模式提高广告收入。

　　Facebook首席财务官David Wehner曾表示，北美地区日活跃用户数在未来仍将出现“波动”。而Facebook在北美地区的用户增长的日渐饱和，使得Facebook开拓中国市场，变得有些迫在眉睫。

　　能否撼动现有格局？

　　过往谷歌、Linkedin的例子说明，Facebook要想进入中国，并在国内市场跑得通，并非易事。

　　一位熟悉政府项目的投资人告诉记者，Facebook入华首先要过的就是政府一关。

　　资深产品经理判官对寻找中国创客表示，实名开放社交关系如果能在国内行得通，人人网可能早就超过微信了。同时，时间点很重要，Facebook已经错过了进入国内的最佳时机。

　　而一旦Facebook进入中国，不可避免的将面临中国本土互联网巨头的夹持。腾讯旗下游戏、增值业务、网络广告、社交广告、支付及云服务，已经形成了复杂的关系网，营收也呈现多元化，Facebook的营收较单一，目前还是主要来源于广告。

　　其次，几款移动互联网产品已经占据了用户的大量时间，并且它们对于用户时间的争夺战远没有结束。除微信外，在细分领域，微博、抖音、快手各有各的阵地。

　　但也有分析表示，注册脸书科技，与Facebook核心业务入华并没有直接关系。Facebook此举很可能仅是在中国成立一个实体公司，通过这个公司，Facebook可以更好地进行知识产权储备，比如注册域名、申请商标、注册公众号等。

　　一位Facebook的员工告诉记者，计划入华一事确实是真的，但目前还没有更多可公开的信息。

　　据CNBC报道，7月24日晚间，Facebook的发言人对外解释了在中国设立子公司的用意。

　　其发言人表示：“我们希望在浙江建立一个创新中心，为中国的开发者、创新个人和初创公司提供支持。这方面Facebook在全球各地已有先例，比如法国、巴西、印度、韩国。我们的工作重点是提供培训和工作坊，帮助开发者和企业家创新、发展。”

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