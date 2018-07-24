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长生生物：7月25日停牌一天 股票简称变更为"ST长生"

长生生物：7月25日停牌一天 股票简称变更为"ST长生"
2018年07月24日 20:25 新浪科技
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长生生物：7月25日停牌一天 股票简称变更为
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　　新浪科技讯 7月24日晚间消息，长生生物今日发布公告，称公司股票将于7月25日开市起停牌一天，26日开市起复牌。开市后被实施其他风险警示，公司股票简称由“长生生物”变更为“ST长生”，公司股票代码仍为“002680”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。

　　据公告，随着狂犬疫苗事件的持续发酵，导致长春长生其他产品生产和销售受到重大影响，目前公司所有产品批签发暂停，公司将组织自查队伍进行自查自纠，进行全面、彻底的整改。目前复产时间尚不确定。

　　长生生物表示，本次事件将会对公司2018年下半年业绩产生重大负面影响，同时由于本次违规事项，预计对未来公司疫苗销售将存在一定的阻碍，对未来经营业绩也将产生重大影响，影响程度尚不确定。

　　长生生物发布股票异常波动公告，称由于公司对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗（vero细胞）全部实施召回，该项召回预计将减少公司2018年上半年营业收入约2亿元左右，净利润约1.4亿元。此次冻干人用狂犬病疫苗（vero-2-细胞）停产将对公司的生产、经营产生较大的影响，预计将减少2018年下半年营业收入约5.4亿元左右。

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