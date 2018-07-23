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P2P爆雷！小米给年轻人上的最后一堂课

P2P爆雷！小米给年轻人上的最后一堂课
2018年07月23日 21:56 虎嗅APP
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　　作者：我不叫塞尔达

　　喊出“感动人心”“和用户交朋友”的小米，辜负了米粉的信任。

　　最近，P2P“爆雷”事件频发，而小米也卷入其中。

　　据财经网报道，多位小米用户爆料，因在小米的VIP任务系统和小米运动App中看到了管家金服、秋田财富等P2P理财平台而购买的理财产品，如今这些平台却“跑路”，数万元的投资“折了”。

　　每日经济新闻也报道，来自上海的小米用户购买了小米推广的100多家P2P平台推出的理财产品，但直到今年7月，还有28个没回款，这里面出问题、提现到不了账的已经有18家，已经确定的有秋田财富、2025、米袋子、小诸葛、靓钱宝、人爱、小灰熊、管家、捷麦等等。

图片来自每经网图片来自每经网　　

　　大量米粉的钱被套牢甚至卷跑，除了声讨无良虚假P2P以外，维权者也把矛头对准了提供分发渠道的小米。

　　那么，小米有没有责任呢？

　　首先要说的是，这些“野鸡”P2P很大程度上是利用了人性的贪欲，这些必须要明确。你可能会说，投资有风险，被套进去的人活该，他们是为自己的贪婪付出代价。

　　但问题不只是这么简单。

　　如果是像百度、今日头条那样的信息流还好，明眼人都能看出来这是广告，但是，当小米把它们加入自己的“每日任务”中，下载能得积分，甚至将其堂而皇之地称为“每日福利”“米粉专享”时，消费者们的戒心还会那么高吗？

图片来源见水印图片来源见水印　

　　可以看到页面内其实是有“非小米官方活动”的提醒的，但实在是太不明显了，反而是“福利”“专享”等诱导性字眼，吸引了绝大部分注意力。除了积分以外，这些P2P的营销活动也经常会把小米系产品作为奖品。

　　这种情况下，忠实米粉还会以为这是小米又“发福利”了呢。

　　知乎网友“POS一下”就在相关问题的回答中提到：

　　“知道有风险吗，知道，余额宝也有风险不是，出门走路都有风险不是。”

　　“为什么还投了呢，小米做了信任背书，并且还是虚假信息的信任背书。”

　　小米辜负了消费者的信任。说得再严重一点，积分体系是在诱导用户购买第三方、没有保障的P2P理财产品。

　　现在“我的小米”App中，购买理财产品依然能获得小米体系内的积分

　　当然，这还只是情理上的问题，具体到法律上呢？卷钱跑路的P2P当然违法了，那么小米作为渠道，需不需要承担连带责任呢？

　　虎嗅作者、法学博士林华对虎嗅表示，小米作为广告渠道，从法律上应该承担的是广告发布者的责任，即履行对广告主的资质、能力以及广告内容的真实性进行形式审查的义务。如果小米没有履行审查义务，就可能承担所谓的“连带”责任。 

　　另外，关于小米“理财得积分”“米粉专享”等设定会不会涉嫌诱导，林华表示不会，“本质上依然是渠道功能”。

　　但这并不代表小米就高枕无忧了，小米需要举证证明审查过基本资料，包括符合注册资本要求以及其它互金基本规则的条件，如果形式审核都没有，那就有承担连带责任的风险。林华表示，承担连带责任，就意味着小米需要向受害者赔偿。

　　所以，现在问题就变成了，小米到底有没有尽到审核的义务呢？这个现在还说不好，小米官方也没有有回应。我们先来看这样一则故事：

　　花费一些时间和360块钱的会员费，就查到了“国资背景”背后的猫腻。举这个例子是想说明，对于小米来说，审查资质绝非难事，成本也不会太高。

　　有意思的是，小米IPO招股书中曾提到金融业务的布局：

　　2015年小米开始涉足互联网金融业务，涵盖供应链融资业务、互联网小额贷款业务、支付业务、理财产品分销业务、互联网保险服务等。公司通过应用程序推广知名金融机构的优质理财产品，加强产品筛选程序，确保仅向消费者推广符合相关法律法规的产品。 

　　这显然和事实不符。

　　如果按照招股书所说，小米的“筛选程序”是没筛出来这些虚假P2P，还是故意睁一只眼闭一只眼呢？这些问题只能小米自己来回答了。

　　这些广告也反映出了小米对于自己盈利能力的焦虑。

　　众所周知，小米从来都没有把自己定位成一家单纯的硬件公司，以前雷军总是强调小米是“互联网公司”，现在则更多地以“新物种”自居。硬件、互联网和新零售是当下驱动小米的“三驾马车”。

　　小米为了讲好自己“铁人三项”的故事，明显有点着急了，甚至可以说是饥不择食。硬件低利润率是小米的一贯作风，也是起家之本，这方面肯定是不能改了，硬件挣不到钱只能从软件上挣。要知道，这些打造庞氏骗局的虚假P2P，在广告投放上是很舍得花钱的，因为他们压根就是为了卷钱跑路，无需计算企业运营成本。为了利润，小米选择了接受这种没有保障的第三方P2P广告。

　　可即便是接了这种广告，小米的互联网服务依然没能铁起来。招股书显示，小米互联网服务的收入占比为8.6%，相较之下，来自硬件的收入则高达70%以上。如此明显的对比，不着急是不可能的。

　　“感动人心，价格厚道”，是小米一直在喊的口号。在小米最近公开的纪录片《一团火》中，雷军也讲了一个拒绝把稻草卖成黄金的面试者的故事。

图片来源见水印图片来源见水印

　　对于那些血本无归的米粉，小米并没有一份官方的回应，哪怕是单纯的解释与道歉。

　　反倒是公关的效率非常高。虽然最近大家都在关注某件更重大的事，但微博、知乎搜索结果依然被屏蔽，相关文章被删除，此外，也有多个相关维权群群被封，群相册群文件里截图和录音丢失。

　　小米的粉丝很多是学生，他们由于性价比和口碑而选择了小米，并成为了忠实的米粉。不能否认，小米确实为年轻人提供了不少性价比颇高的产品。

　　但是，此次“爆雷”事件的出现，则彻底让粉丝们寒心。P2P也许就是瞄准了学生群体涉世未深，容易轻信别人的特点而选择投放，而小米不但没能尽到审查义务，保护米粉的权益，反而将其纳入到“米粉专享福利”的行列中。对于那些失望的米粉来说，屠龙的勇士，最终变成了恶龙。

　　作为国产手机口碑营销的鼻祖，如果此时处置不当，小米失去的将不仅仅是几个广告主，而是曾经赖以为生的米粉。此次事件不只是“年轻人的第一次破产”，而是“小米给年轻人上的最后一堂课”。

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