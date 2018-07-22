上海互金整治办：继续开展P2P网贷平台现场检查工作

原标题：独家丨上海互金整治办：继续开展P2P网贷平台现场检查工作，支持合规平台健康发展

来源：上观新闻

今日，解放日报·上观新闻记者从上海市互联网金融风险专项整治领导小组办公室独家获悉，下一阶段，上海将按照国家互联网金融风险专项整治工作统一部署，结合本市实际，坚持依法合规、分类处置，坚持问题导向、从严标准，坚持积极稳妥、有序推进，继续开展P2P网贷平台现场检查工作，去伪存真、支持依法合规经营的P2P网贷平台等互联网金融从业机构规范健康发展。

此外，本市在依法从严打击非法集资、金融诈骗等互联网金融领域违法犯罪的同时，也将依法严厉查处恶意逃废债务等行为，切实维护广大投资者、依法经营P2P网贷平台等利益相关方的合法权益。

上海互金整治办还表示，上海继续支持互联网金融行业协会等自律组织不断探索、健全完善P2P网贷平台分类管理、信息披露、良性退出、投资者教育保护等工作机制，切实发挥行业自律作用，引导平台规范健康发展。有关P2P网贷平台等互联网金融从业机构也应坚持依法合规经营，严格按照有关法律法规、合同协议约定，切实保护投资者合法权益。

不久前，上海市互联网金融行业协会已经召开了网贷机构座谈会，要求从业人员坚守初心，坚持普惠金融，坚守法律底线和政策红线，按照整改验收标准严格要求自己。要勇于承担维护社会稳定和金融稳定的责任，不跑路、不失联，经营上遇到困难的，主动和监管部门及公安机关进行沟通，妥善有序退出。

同时，上海市互联网金融行业协会还正式发布了《上海地区网络借贷信息中介业务合规专家解读与释义》。自2016年互联网金融行业整治开始后，从国家到地方陆续出台了多项政策规范，但一直缺乏完整的梳理和解读。网贷从业人员只能自行查找文件及专家解读，难免有所疏漏。这本上海网贷从业人员的“参考书”，作为国内首部省级网贷业务合规专家解读，将为网贷机构合规经营提供参考。

2016年以来，上海坚决贯彻党中央、国务院统一部署，严格落实国家互联网金融风险专项整治领导小组工作要求，市互联网金融风险专项整治领导小组办公室、中央在沪金融管理部门、相关政府部门协同联动，组织、指导本市各区政府深入推进专项整治工作。经过两年多的努力，清理整治了一批严重违法违规从事互联网金融相关业务的机构，行业整体合规度得到提升。