Uber的共享电单车在抢它自己的网约车生意

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六个月前，Uber开始涉足共享单车领域，如今它有了一个惊人的发现：在旧金山，骑着Uber旗下红色Jump电动单车的新骑手更有可能继续骑自行车，而不是跳上一辆随处可见的Uber私家车。

换句话说，Uber正在颠覆自己——这家公司对此表示非常高兴。“这对城市关注的热点问题，尤其是改善拥堵和减少碳排放产生了积极的影响，” Uber交通政策和研究主管安德鲁·萨尔茨伯格（Andrew Salzberg）说，“实在激动人心。”

并非只有Uber有这种感觉。Uber这一发现表明，如果有机会，人们会很高兴地选择骑自行车，而不是乘汽车出行。Uber希望，这将促使城市放宽对共享单车的限制。

Uber于今年2月启动电动单车业务，用户可以通过其应用程序预订Jump自行车。以最先开展业务的旧金山为例，截至7月1日，在Uber平台上，这批最先坐上Jump自行车的用户其Jump和Uber用车总次数增加了15%，其中，Uber用车次数减少了10%，增量完全来自Jump电动单车。

每个工作日的上午8点到下午6点是出行高峰，也是道路最拥堵的时候。Uber及其收购的Jump公司预料到了这一点，他们认为，乘客们会选择其它出行方式来应对交通堵塞问题。

用户普遍会在高峰时段骑车，非高峰时段叫车。

“这个结果证实了我们原先的许多猜测。”Jump公司CEO瑞安·赖普奇（Ryan Rzepecki）说，“能在Uber平台上看到用车总次数稳步提升，看到用户正在改变出行方式，可以说是积极的信号。”

今年4月，Uber收购了Jump公司。Uber希望在其他五个投放了电动单车的城市也能看到类似的数据变化。这些城市大多对共享单车服务投放的自行车数量进行了严格限制。Uber希望，这些城市在看到Jump等初创企业提供的服务能如何缓解城市交通拥堵、减少污染之后，能够放宽限制。

“要是真的想提高人们的出行效率，应对拥堵问题，就应该接纳并普及自行车、滑板车等其他出行方式，” 萨尔茨伯格说。

Jump电动单车

交通专家说，Uber的数据凸显了电动单车改造城市的潜力。“这样的机会实在不容错过，我们可以选择更轻便、零排放的交通工具，它们可以改善城市环境，降低出行成本，” 罗宾·蔡斯（Robin Chase）说。她是共享汽车公司Zipcar的联合创始人，正在带领世界资源研究所（the World Resources Institute）推动出行方式变革。

Uber并不是唯一一家投身电动单车领域的公司，其最大的竞争对手Lyft本月收购了共享单车初创公司Motivate，并计划投放更多电动单车和电动滑板车。两家共享滑板车初创企业Bird和Lime的融资速度，甚至已经超过了早期的Uber和Lyft。

加布·克莱恩（Gabe Klein）对此并不感到十分惊讶。克莱因在离任芝加哥交通部和华盛顿特区交通部负责人之后，联合创立了交通运输咨询公司CityFi。他表示，第一次骑Jump电动单车时，他就意识到了它的变革潜力。在那之后，他自己还买了两辆电动单车。

“大家开始意识到，车辆可以更小巧，更易操作，还能电力驱动。”克莱恩说，“要是目的地只有1英里远，没必要开一辆大家伙上路。”