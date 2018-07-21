43.4亿欧元罚单再创纪录 欧盟为何重罚谷歌

本报记者 马翩宇

欧盟委员会日前对谷歌公司开出高达43.4亿欧元的“天价”罚单，以惩罚其通过安卓手机系统强化搜索引擎业务在欧洲市场上的垄断地位，这一金额改写了全球反托拉斯的最高罚款纪录。事实上，这并不是谷歌第一次吃罚单。2017年6月份，欧盟就曾对谷歌处以24亿欧元的巨额罚款。一年之内，两次罚款，谷歌的欧盟之路走得并不舒坦。

欧委会认为，2005年谷歌成功推出安卓手机系统并不断更新，目前在欧洲使用的手机已有超过80%都运行着安卓系统。安卓系统虽然号称是开源的，可以供第三方加工或更改，但其对外公布的只是涉及手机基本功能的源代码。实际上，真正涉及谷歌业务核心的诸如“谷歌应用店”“chorm浏览器”“谷歌搜索引擎app”等app却由谷歌长期把持专利经营权。谷歌公司以限制核心app安装为由，与安卓手机生产商、手机电信运营商达成协议，若想使用安卓系统，必须预装谷歌公司专营的app。这使得谷歌公司通过安卓系统强化了其搜索引擎业务在欧盟市场上的垄断地位。

欧委会指出，谷歌公司自2011年起就利用不正当手段不断巩固其市场垄断地位。最为常见且明显的有以下3种手段：首先，要求安卓手机生产商在其生产和销售的手机上预装“谷歌搜索引擎”“谷歌浏览器”等app。其次，谷歌通过与大型手机生产商、电信营运商分享其搜索业务的部分利润，确保其在向市场提供的安卓手机中排他性地预装谷歌搜索引擎。这些新生产出来的受到限制且只安装谷歌搜索引擎的手机，一度占到欧洲手机销售市场份额的80%。第三，谷歌为限制同行业竞争，对其他类型的搜索引擎进入安卓手机端设置障碍，一旦手机生产商和运营商生产或提供未经谷歌公司授权的“安卓系统改良版本”，或为除谷歌外的第三方搜索引擎提供手机运营平台，谷歌公司将取消这些厂商和运营商对谷歌核心app的专营权。对于上述三种不正当竞争手段，欧委会对谷歌公司最低限度的反垄断要求是取消使用。

欧委会认为，谷歌公司对于网络搜索业务的垄断，以及对安卓手机操作系统、谷歌专营app的许可准入限制已经违反了欧盟《反垄断法》。由于谷歌的市场垄断地位，使得其他相关企业基于其优势条件的同类竞争性产品创新、市场销售受到打压，公平竞争的市场环境受到严重削弱，消费者利益也由此受损。

欧盟要求谷歌在罚款决定作出的90天内终止其在欧洲市场的垄断行为，否则将面临每日高达谷歌母公司每天全球营业额5%的后续罚金。

对此，谷歌CEO桑达尔·皮查伊称，由于欧盟的决定，安卓系统可能无法继续提供免费服务。谷歌计划对该裁决提出上诉。目前的裁决可能对该公司的广告业务以及手机厂商和应用开发者造成不利影响。