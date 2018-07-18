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多档网综再生变故 监管趋严优爱腾或均受波及

多档网综再生变故 监管趋严优爱腾或均受波及
2018年07月18日 04:50 证券日报
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　　■本报见习记者 陈 炜

　　在经历了上半年《偶像练习生》、《这！就是街舞》、《创造101》等爆款综艺的突围后，三大平台间的流量之争越发白热化。而暑期档无疑是各家必争之地，音乐、偶像、选秀仍是“优爱腾”角力的关键词。

　　但目前来看，政策风险始终笼罩。7月10日，国家广电总局下发《关于做好暑期网络视听节目播出工作的通知》（以下简称《通知》），针对网络视听节目，释放出监管讯号。

　　继《中国新说唱》、《明日之子2》停播谣言平息后，日前，《周六夜现场》及《真相吧！花花万物》两款热门综艺节目突然下架、《中餐厅》第二季宣布临时延播。网综市场的喧嚣似乎戛然而止。

　　有业内人士向记者表示，以往热闹的网综在收获人气和流量的同时，存在着诸多乱象。“如今监管如期而至，我们有理由相信，优爱腾三大平台在未来的综艺布局战略上，将不得不做出相应的调整。”

　　多档节目受影响

　　具体来看，《通知》针对偶像养成和选秀类节目提出导向正确、内容健康向上的要求，坚决遏止节目过度娱乐化和宣扬拜金享乐、急功近利等错误倾向，努力为青少年营造一个健康清朗的暑期网络视听环境。

　　记者梳理优爱腾三方的暑期档节目单发现，归属于此类“偶像养成及选秀类节目”的，包括《这！就是对唱》、《中国新说唱》、《百分九少年》、《明日之子2》及《潮音战纪》等。

　　在此背景下，优爱腾正在播出或即将开播的网综能否如约而至，似乎充满了不确定性。

　　事实上，在《通知》下发后，关于对网综监管尺度的猜测层出不穷。上周曾有传闻称，受此影响，《明日之子2》的第三期节目遭到停播；《中国新说唱》遭遇冠名商撤资，将退出暑期档，预计延至9月份播出。

　　目前来看，上述两档节目已分别在腾讯爱奇艺正常播出。但有观众向记者表示，在《中国新说唱》第一期中，出现了某位选手被全程打码的情况，或是受到审查规则的影响。

　　而除“偶像养成及选秀类节目”外，其他类型的网综同样受到影响。

　　其中，自6月23日开播的《周六夜现场》，本应在7月14日晚间更新，但却并未按期播出。而因蔡康永与徐熙娣再度联手而备受关注的《真相吧！花花万物》，目前也已停止更新。

　　《证券日报》记者注意到，目前，上述两档节目不仅未按期更新，其往期节目也已被下架，仅有部分预告片提供正常观看。

　　据了解，《周六夜现场》与《真相吧！花花万物》分别为情景喜剧和脱口秀类型，并无偶像养成和选秀元素。

　　对此有消息称，上述两档节目是因内容需要进行部分调整，暂时下架一周，此后会重新上架播出。但截至记者截稿，官方还未针对此次下架原因及回归时间做出正式声明。

　　此外，湖南卫视原本定档7月13日的《中餐厅》第二季，本应接档《向往的生活》，但日前却宣布延迟一周播出，临时应急播放的，是《快乐大本营》精简版。对此，官方表态称，延期原因是“后期制作和编排调整”。

　　网综监管迫在眉睫

　　事实上，有部分业内人士私下向记者表示，对此次《通知》的下发并不感到意外。

　　此前，中宣部、国家广电总局、国家电影局等五部门曾针对影视行业高片酬现象下发《通知》，其中提到“对影视明星参与综艺娱乐节目、亲子类节目、真人秀节目等进行调控，严格执行网络视听节目审批制度。”

　　在业界看来，7月10日下发的新《通知》，其实是对此前五部门所发《通知》的积极回应。未来视频网站在网综制作、内容层面如何把控，值得探讨。

　　有分析人士向记者表示，此次《通知》并未针对具体内容的制作和播出做出明确限定，显然是给各视频平台留有余地。但他提到，其释放的信号却十分清晰，偶像养成、选秀类节目的播出将受到更多限制，未来此类节目上档的难度或将增加。

　　事实上，开年以来，两档偶像养成类节目《创造101》与《偶像练习生》的爆红，让眼下并不成熟的粉丝经济体系站上了风口浪尖。

　　粉丝为偶像应援动辄破千万元的集资金额，从哪儿来，又将到哪里去，在大多数人眼中，存在着巨大风险。北京中同律师事务所赵铭在接受《证券日报》记者采访时曾表示，所谓的粉丝集资，存在着灰色地带，“实践中，很多情况都是游走在罪与非罪之间的”。

　　在此背景下，监管的到位，迫在眉睫。

　　事实上，近年来，网综凭借着年轻化的语言和鲜明的青春元素受到广泛热捧。相关统计数据显示，2017年，主流视频网站上线159部网综，投资规模达43亿元，同比增长43%，播放量超500亿。

　　但与火爆相伴而来的，则是“以流量定胜负”的不良模式所带来的肤浅夸张、过度娱乐化的表达。

　　有业内人士向记者表示，视频网站的困局在于，需要持续提升用户的品牌忠诚度，但用户往往跟着内容走，因此视频网站的活跃度极度依赖头部内容的表现。

　　而市场竞争的焦虑无疑会让不少视频网站选择流量之路，他提到，越来越多的网综喜欢比拼明星阵容，炒作现象十分泛滥，“刻意炒作是由网络媒体的必然属性所决定的，但长期来看，好内容仍是核心。”

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