京东假茅台案60天追踪：真相依然不明 莫成烂尾事件

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直击|用户买到假茅台 京东：运输中被调包 负责到底

京东高管晤茅台高层：对造成的影响深表歉意

作者：达达的多多

从5月10日京东爆出假茅台事件至今，已经足足两月有余。事到如今，有多少人还关心事件真相、真相到底如何，恐怕我们都不得而知。

但是，这件事能不能就这样选择性“遗忘”呢？这是一个值得思考和追问的问题。

我们先来看看，京东茅台假酒案爆发后，这件事还有多少遗留问题待解。

5月10日，京东声明称：初步判断为涉事的山东仓库该批次“43 度飞天茅台500ml”在运输过程中出现了被调包的现象。将积极配合公安机关调查，严惩不法分子，并及时向社会披露调查情况。

5月16日，京东再发声明强调“怀疑在由第三方物流公司送往京东仓库的运输途中被掉包，将配合警方重点对涉及环节及其相关人局进行调查，争取早日将不法分子绳之以法。”并表示“后续将配合安机关第一时间向大家通报案件的进展情况。”

5月24日，茅台官方微信公众号“茅台时空”发布茅台董事长李保芳针对“京东假茅台风波”的回应。李保芳说，“作为战略合作方，茅台期待并相信京东能查清事件真相，让消费者恢复信任。”李保芳在回应中最后强调：“我们相信刘强东先生和京东商城会处理好整个事件，并找到问题的症结。”

从当事双方的回应看，除了京东按照有关规定赔付消费者之外，京东和茅台的另一大关注重点都是“事件的真相、症结，并及时向社会披露、通报案件情况。”

那么，到目前为止，真正的事件真相、案件情况是怎样的呢？我们还得从此后京东和茅台的一系列“公关活动”中来寻找脉络。

5月24日，媒体报道称，茅台暂停对京东自营供货，并且敦促京东方面尽快查清原因，给消费者满意的答复。

5月25日，“茅台时空”再次发文称，茅台高层与京东高层已于24日召开专门会议。会议上，李保芳明确表态：茅台相信京东的团队和信誉，并恳请公安机关尽快破案，给社会和消费者一个交代。并强调，茅台要站在更高的层面，看待未来与京东合作发展的问题。京东高级副总裁王笑松对此次事件给茅台及消费者造成的影响深表歉意，并表示，一定会督促相关部门构建起一套更加完整和安全的物流供应链。

文章还称，双方协商确定进一步加强合作，在层级、业务类型、品类等方面的合作进一步升级。此后，茅台按计划继续向京东供货。

6月21日，茅台集团董事长李保芳赴京拜会京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东。会面中，李保芳将京东的创业之苦和茅台的守业之艰作了对比。他指出，两家企业的发展成就来之不易，都体现了中国企业的拼搏精神，合作能创造更美好未来。刘强东表示，京东与茅台都是坚守商业道德底线的优秀企业，有着高度契合的企业精神，双方要携起手来，为中国企业树立榜样。

从以上双方的后续行动可以得出：在假茅台事件的进展的跟踪上，目前看不到任何的进展披露。反倒是可以看到双方由最初的“断供”，逐步演变成为“会谈”、“升级合作”，最后是李保芳会见刘强东。这一系列的行动，似乎在表明茅台和京东都好好的，全然没有了假茅台事件出现之初的关切和紧迫。

回到最初的提出的问题，我们是否可以对假茅台事件选择性遗忘呢？这得问广大的公众尤其是双方用户、问茅台、问京东。

一问用户：如果不找出真正的症结，未来如何确保每次在京东购买的茅台都是真茅台？因为短期的利益和习惯性的忽视，最终牺牲的必然是作为用户的基本权益。遗忘其实就是在纵容企业犯错。

二问茅台：进一步的合作，并不能掩盖出现过的问题，可以确保下次茅台在京东就不被“掉包”或者出现其他变故？不找出问题的真相，最终将损害到茅台作为国酒的基本信誉。

三问京东：承诺好的及时公布进展，会不会演变成为不了了之？如果以公关行为来掩盖事情的根本，京东将不会在消除假货上取得根本的改观，这显然会让自己付出更沉重的代价，希望京东能抓住问题的实质。

面对茅台和京东的双方实力及品牌影响力，恐怕只有警方公正的调查结果以及司法部门进一步的处理结果才能让大众心服口服。警方何时能够高效、公正的查明真相并及时的公布结果，相信公众都在拭目以待。

总之，表面的双方的和谐并不能真正推动消费环境的改善，只有各方真正的认真对待才能使消费者权益得到保障。

京东假茅台事件，希望不要成为烂尾新闻！