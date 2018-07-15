新浪科技> 互联网 > 正文

多家在线旅游平台排查“资质双无”商家

多家在线旅游平台排查“资质双无”商家
2018年07月15日 07:25 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新华社北京7月14日电（记者鲁畅）商家没有旅行社资质也在网上卖旅游产品、国内社没有资质也卖境外游产品……一些在线旅游平台供应商“资质双无”问题给游客带来严重的风险隐患。记者日前从多家在线旅游平台获悉，平台均已开始对商家进行排查，并要求对风险较高的旅游项目做出风险提示。

　　日前，携程对海外“一日游”产品的国内供应商进行全面排查，要求供应商必须提供具备出境游经营资质的证明。目前，经自查整改，平台上的“一日游”供应商中3家补交资质证明确认通过，1家确认无资质，涉及21条产品，这21条“一日游”产品已经全部下线。

　　在线旅游平台飞猪表示，该平台于7月7日起开始盘查“境外一日游/多日游、潜水/岸潜/船潜、境外玩乐套餐”等类目的商家资质与商品发布规范，一旦出现违规发布，平台将根据相应规则做出“下架商品”等处罚。此外，涉及境外单项旅游产品或服务预订的类目，即将上线游客信息强制勾选功能，游客在预订时，身份信息为必填项。

　　携程表示，平台采取线上线下多种形式，针对高风险活动、高风险目的地，在产品详情页、出行确认单、出团说明书中做出相关风险文案提示。同时，加强出境自助游知识宣传和安全教育，及时传播出境旅游安全提示等相关信息。

　　据了解，针对普吉岛沉船事故，文化和旅游部发文要求各在线旅游企业和平台紧急排查，下架不合格供应商提供的产品。业内人士提醒，网上预订海外“一日游”等产品，要注意选择对产品和供应商有严格把关、有完善的售后服务和应急处理能力的专业旅游平台，警惕没有资质的不合格产品，不要为了省钱忽视安全。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有