“网传马云数亿豪宅”是假的！自媒体已公开致歉

来源：环球网

“网传马云十亿豪宅”是假的！——日前，两家微信公众号“企业家谋略”和“老板思维精选”运营方就造谣、传播“马云数亿豪宅”公开致歉：文章内容纯属子虚乌有的捏造，为博取眼球和转发，特向马云、阿里巴巴及公众真诚道歉。

“马云豪宅曝光！”等系列文章近年来在网络流传甚广，2017年10月，在数次辟谣无效后，阿里巴巴集团就此发表严正声明称，系列网传内容纯属凭空捏造，恶意虚构诽谤，已正式起诉谣言传播者。

两个微信公众号运营方在公开致歉中表示：所谓“马云十亿豪宅”文章内容完全为子虚乌有的谣言，在传播过程中未对基本事实进行求证，不仅误导了读者，更给马云以及阿里巴巴造成了不良的负面影响，侵害了马云及阿里巴巴的名誉和商誉。真诚地向马云和阿里巴巴以及广大公众道歉，恳请原谅，保证不再发生类似事件。

声明中同时表示，相关文章已经删除，《致歉信》将在微信公众号连续置顶10日，以澄清事实，消减带来的负面影响。

据媒体报道，2017年以来，一篇题为《马云豪宅大曝光，价值10亿！当之无愧的全球最贵！！！》的文章开始通过网络自媒体迅速流传开来，文中称，马云在苏州“桃花源”有一套估值11亿元的“豪宅”，酷似“宫殿”。随后，网上一时间出现数百篇类似“马云四十亿豪宅”“马云五十亿豪宅”等文章，通过朋友圈等渠道广为传播，个别点击早已突破10万+。

早在2017年6月，阿里巴巴官微就对此公开发文“打假”，“文章均系虚构，已在诸多网络媒体、朋友圈长期流传。”并表示，“遗憾的是：越澄清，越无效。”

2017年9月29日，鲜少发微博的阿里巴巴集团董事局主席马云本人也特意发文澄清，“天天有这样那样的豪宅、豪车说是我的，看多了我自己都快信了……拜托这些‘资产’背后的策划公司也能真给我一些啊？……”。气愤之余亦深感无奈。

（图为微信公众号《老板思维精选》公开致歉信）

（图为微信公众号《企业家谋略》运营者公开致歉声明）

而对马云和阿里而言，类似维权甚至已堪称“常态”。近年来，从各式“马云语录”，到各种各样的“马云豪车”、“马云天价盆景”、“马云KTV”“马云某豪宅”……阿里巴巴及马云曾就相关内容多次澄清辟谣，甚至诉诸法律手段。

据我国刑法第二百四十六条第一款及相关司法解释规定：利用信息网络诽谤他人，同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到5000次以上，或者被转发次数达到500次以上的，被认定为“情节严重”者，可构成诽谤罪。资深法律专家表示，当前网络传播渠道日益发达和便捷，信息芜乱纷杂，建议广大网友在信息转发时加强鉴别，尽量经多方求证，援引正规来源媒体，免成“谣言”帮凶。