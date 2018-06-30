陆奇重出江湖:或成腾讯海外高层 受邀拼多多只是小菜

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文章来源：AI老司机

文/苏湘迅、游西翁

距离陆奇“解甲归田”不到两个月……

根据公开资讯显示，陆奇最后在百度现身得时间是5月21日下午两点，地点百度大厦内部会议室，李彦宏和陆奇一起现身。三天前（5月18日），百度宣布，从7月起陆奇不再担任百度集团总裁、COO。

陆奇将受邀担任拼多多独立董事兼薪酬委员会主席

虽然陆奇是友好离开百度，还保留了百度集团副董事长一职，但从拼多多今日向美国证券交易委员会（SEC）正式提交招股书来看，百度集团前总裁兼首席运营官陆奇将受邀担任拼多多独立董事兼薪酬委员会主席。

陆奇新的圆桌“论坛”

当前，腾讯投资管理合伙人林海峰、高榕资本合伙人张震为拼多多董事，百度副董事长陆奇为非执行董事成员，红杉合伙人沈南鹏为非独立董事。

拼多多最大的股东腾讯也 占18.5%

除拼多多创始人&董事长黄峥外，持股18.5%的腾讯是其最大股东。

陆奇受邀担任拼多多独董，或为规避竞业条款

笔者认为，陆奇受邀担任拼多多独立董事，或许是其过渡到腾讯的一个“驿站”，或更是陆奇避免竞业条款的一个套路。

如果陆奇将来继续从事人工智能相关，或智能驾驶相关，那么首先陆奇要规避竞业条款，一般是一年。

业内专家解读陆奇“人事变动”

就陆奇重出江湖一事，笔者分别连线了业内几位专家。

《易简财经》创始人张威老师，认为：独董一般是兼职，陆奇去拼多多做独董，类似于顾问，不妨碍他继续搞他的人工智能；拼多多借用一下他的名气和品牌，双赢；乔布斯当年也是迪斯尼的独董，对公司大战略把把关。。。。。。

《董秘学苑》创始人，北京商报原副总编辑刘杰老师认为，仅仅从招股书看，陆奇只是任职独立董事，并不参与管理，并非公司管理层，说担任拼多多顾问更合适。虽然独董是可以给建议意见、参加股东会、参与决策意见，但包括内地上市公司在内，独董基本可以看作花瓶，是给董事长或管理层站台人的，不能寄希望于他们能给企业治理带来提升。

笔者认为，陆奇如此受邀“入局”，定有高人牵头，并非挂个顾问那么简单，虽然是谁在做陆奇的工作，暂时不得而知，但笔者认为，陆奇参与拼多多上市，只是和腾讯的合作刚刚开始，成为腾讯高层，或海外，或参与人工智能方面，皆有可能。