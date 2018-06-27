张勇：阿里巴巴不是个人造就 欣赏微软CEO纳德拉

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拼多多的挑战、腾讯的对峙、和马云的关系、与王兴的恩怨……关于阿里的几乎所有热点话题，CEO张勇一一作答。

本文节选自《对话张勇：幸运的是，你睡觉也得睁着眼》

文|《中国企业家》执行总编辑 马钺

编辑 | 米娜

关于管理和文化

CEO不是一个manager，一定要因为你而让这个企业有所不同。

CE：阿里体量不断膨胀，现在是5000亿市值，以后可能上万亿，但是你的管理半径是有限度的，未来是不是有可能发生无法有效管理的问题，怎样解决这个隐患？

张勇：大公司要做小，整个机制还是要做小。我们在选择leader上面非常用心。

这几年每年都要做一些岗位调整，有些变化非常重大，就是要把合适的人，放在合适的位置上。靠一个人管肯定不行，靠几个人也不行，是靠一群人，各司其职，但心灵相通。

你的管理半径和知识半径，确实是需要去调整极限的，一个人再怎么能耐也做不到全知全能，肯定有越来越多不懂的东西。但对一个leader来讲，核心问题不是他有多懂，最重要的是，首先心意要相通，第二是用人能力和学习能力。现在不懂不要紧，半年以后，你不是就比现在懂点儿了。

CE：你对下属经常“捅三刀”，就是抓住细节追问，现在阿里规模越来越大，人员越来越多，你还捅得过来吗？

张勇：不停地在改变，捅三刀也不是对谁都捅，很多人我现在很久不捅了。

CE：现在你经常捅什么样的人？

张勇：有一些人，你必须要不断去捅三刀，今天不同的管理者的层次度不一样，你必须去观察他需要什么。我是给他提供帮助的，不是给他去（制造麻烦的），捅刀可能是因为他没有看到问题，也可能是因为他自己解决不了，我捅了以后，这个问题就解决了。管理就是人性。

CE：鼓励创新和结果导向之间是不是会有一些冲突？

张勇：创新和结果这两件事情不是对立的。

CE：特别是在阿里这种大公司。

张勇：就像信用值，在一个组织，每一个人都在不断建立自己的信用值。有些哥们从来没赢过，那他可能就是不适合这个组织，不过我常说一句话——我不相信有常胜将军，但是我很相信有常败将军。以前曾国藩不就是这样，屡战屡败，屡败屡战，道理是相通的，你要容忍大家犯错误。

我一直说，到哪天我从这个位置退下来，我做了10个大的决策，6个是对的，4个是错的，我已经很高兴了。

CE：你觉得自己做的决策里面有哪些是错的？

张勇：很多，你肯定会做很多不完美的决策。

CE：你能不能具体的说一下哪些是不完美的决策？

张勇：比如说今天在整个战略的方向选择上，肯定要做一些取舍，比如我们怎么做农村这个市场？我们当时觉得，应该用非常接地气、渠道能力很强的团队来做。

实际上最后你会发觉，它不是一个执行力的问题，它是一个顶层构架的问题，农村你要建立一个新型的服务型网络，你要调动社会资源到这张网络里，这不是放卫星，也不是一声令下大家干，不是数字的问题，而是整个机制是不是在为这个市场创造价值，整个体系能不能正循环。最终你看，人选错了，团队搭错了，必须下狠心进行调整。

CE：马云在阿里18周年年会上说，他最怕听到说阿里人在外面骄横自大，说阿里巴巴要成为一家了不起的企业，员工必须谦卑。阿里人怎么做，才能做到谦卑？

张勇：第一个，我觉得是“有知”吧。俗话讲“无知者无畏”，我说无知者才自大。无畏是往好里说，往坏里说就是自大狂，因为你不知天高地厚。

CE：知道什么呢？

张勇：阿里巴巴不是任何一个个人造就的，造就阿里巴巴的是一种生态、经济体的力量。个人没有什么可骄傲的，“双11”做得再牛，都不是因为一个人，最终都是群体的力量造就了这个东西。你必须认识到生态的力量。

第二，你要敬畏这个生态中的其他人，要去学习他们好的东西。甚至不跟我们合作的人，我觉得也要去学习。学的越多，你才发现自己知道得越少。自大狂妄是无知的表现。当你更“有知”，你会明白学无止境，个人只是很渺小的一部分。

CE：就像苏格拉底说的，我所知道的就是我一无所知。在你看来，作为CEO，最重要的三件事是什么？

张勇：第一，还是要明确自己公司短、中、长期的战略部署。我是比较喜欢讲顶层设计的，这么大一个经济体，你在战略顶层设计上和板块轮动上重点不清楚，要么就是撒开来多头并进，要么就是自然发生，这个肯定不行，你肯定要有战略上的取舍，不断去勾画、校正战略蓝图，这个非常关键。

第二还是人，半径那么大，必须把合适的人放在合适的位置上。你必须不断的调兵遣将，而不是只身冲在前面。

第三是文化。文化不是单独建设的，都是就着事和人在做文化，要关心文化，关心这个组织的效率。

CE：我之前采访大润发董事长黄明端时，他说整个投资过程中，他都没有见马云，到现在都没有见，就是你跟他谈的。这样庞大的投资，200多亿港元，马老师就这么放心交给你了吗？

张勇：阿里大的投资现在都是这样，并没有什么可奇怪的。

CE：马云没有过问。是不是意味着你跟马老师之间的信任非常牢固？

张勇：我觉得还是得动态的沟通，比如说像投资饿了么95亿美金，你说我不跟他说一声，你信吗，肯定也不信。这事儿是不是他发起的？肯定不是。我年初的时候就跟他打电话，我说马总我想好了，这事儿咱们得做，他一听，说必须是这样。这是比较现实的，因为那是95亿美金，又不是九块五，95亿人民币也许就不用说了，95亿美金你肯定得汇报。

CE：你跟马云每个月都会沟通吗？

张勇：我们不定期会坐下来长聊一下，现在还是这样。现在我在外面跑得比较多，他也比较多。各自跑了一段以后，大家会有意识地凑一下时间，聊一下，这还是很重要的。

因为我觉得还是需要更多的视角，不识庐山真面目，只缘身在此山中，你还是要跳出此山的，这个上面马老师给了很多的视角和视野。

CE：马云好说服吗？

张勇：好说服也不好说服。

CE：你的方式是以柔克刚吗？

张勇：多种方式，你还是要鲜明地表达你的观点，但是我觉得有些东西，他还是非常信任的，因为毕竟在业务上的抉择，他还是非常信任我的。

CE：阿里不止有马云，还有和马云一起打天下的十八罗汉，你作为CEO，要管理这些资历比你深的人，有困难吗？

张勇：没有什么困难，从头到尾都没什么困难。

CE：他们就这么支持你？

张勇：其实支持是互相的，这是个不断建立信任的过程。有些事情不要想太多，该怎么样就是怎么样，我在阿里11年，一直是这么过来的。

我一直的信念就是，“做你自己”，该说的话就要说，该坚持的观点就坚持。如果你觉得和这个企业能够一起走很久，在这一点上是不需要去讨论的，这是共识和默契。如果你最后发觉这个企业那么难，说明要么就是它不合适你，要么就是你不合适它。那就“挥一挥衣袖，不带走一片云彩”。

CE：这几年你最重要的人事或者组织上的决定是什么？

张勇：组织决定有一大堆，每一年都有比较大的调整，我觉得比较重大的是这几件事情。

第一，请行癫（张建锋）去做CTO。行癫是从基层干起来的，非常了解淘宝，同时学习能力超强，有技术背景。我不是技术背景出身，所以我需要有一个非常了解业务，同时又有学习能力和眼光格局的技术拍档，这样整个班子就非常互补。

我们几年前讲大中台、小前台，现在在技术上，整个基础资源平台的整合，包括统一调度、统一管理，已经初步实现了。这个非常不容易，去年达摩院的成立，对整个业界产生了很大影响。

第二，2017年把童文红从菜鸟调回来，互补很重要，我跟童文红还是非常互补的，她尽管不是创始人，在阿里时间也是够长的，是最励志的员工。

一个企业要讲多样性，leader团队也要有多样性，我和马老师性格反差很大，童文红她跟我性格反差也很大。她是非常果断，沟通能力也很强，影响力也很大。

我是一个内刚外柔的人，这个时候你需要一个搭配，我经常跟童文红讲，你扛不住的时候，来找我就行了。再强的女人都要有一个后盾。

2017年年底把蒋凡和靖捷提到淘宝和天猫的岗位上，我觉得也是非常重要的。

每一年在比较重要的级别上，我们都有几个调整。不太熟悉我的人会觉得我比较关注事情，关注一些信息。其实我是一个非常感性的人，只是我的感性表达的方式不一样，你要管这么大一个局，不感性是不可能，必须要对人产生共鸣，而不是说只是就事情去发号施令。

CE：你是怎么跟别人产生共鸣的？

张勇：我觉得还是设身处地为别人着想，站在别人的角度上思考问题。

CE：世界范围内的最佳CEO，你会选谁？

张勇：这个话题不太好讲，最近几年如果指名道姓选一个的话，我比较欣赏微软的Satya Nadella。他跟我一样，担任CEO时间不长，他上任以后做的一些事情，比如对微软的改革，在云的新的阶段的改革，我觉得是非常不错的，是继往开来的，是开创性的。

我觉得最终还是要让一个企业发生本质的变化，CEO不是一个manager，一定要因为你而让这个企业有所不同。

CE：如果可以变成别人你想变成谁？

张勇：做我自己最好了。

CE：你的娱乐方式是什么？

张勇：看球，足球和篮球都看。

CE：你最近看过哪一部印象深刻的书籍或者是电影。

张勇：我刚看完叶永烈30年前写的《邓小平改变中国》，现在正在看他前面的一本关于毛泽东在遵义会议之前历程的那本书，我刚开始看，忘了什么名字。

CE：你收藏什么吗？你养宠物吗？

张勇：我不收藏，也不养宠物。

CE：如果你组织一个饭局会请谁来参加？

张勇：请我的一些多年的老朋友，个人的朋友。