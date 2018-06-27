阿里云出现大面积账户登录异常 回应:服务正逐步恢复

微博 网友反馈 阿里 云出现故障 网友反馈云出现故障

新浪科技讯 6月27日下午消息，今日众多网友在微博反馈，阿里云控制台访问出现故障，后台登录不上，包括图片服务也已经挂掉。阿里云发布公告称，阿里云官网部分管控功能出现访问异常，目前受影响的业务大部分已经恢复正常。

另据阿里云内部人士向新浪科技透露，此次故障并非宕机，而是账户登录异常，云服务器不受影响。

以下为阿里云官网公告全文：

【阿里云】【异常通告】

异常时间：北京时间2018年6月27日16:21左右。

异常概述：于北京时间2018年6月27日16:21左右开始，阿里云官网的部分管控功能，及MQ、NAS、OSS等产品的部分功能出现访问异常，阿里云工程师正在紧急处理中，请您稍后重试。

给您带来诸多不便实在抱歉！有任何问题，可随时通过服务电话95187联系反馈。

【异常更新】

北京时间2018年6月27日 17:30

目前受影响的产品功能大部分已经恢复正常，请您确认。若还有异常，请您跟我们反馈，谢谢。

北京时间2018年6月27日 16:50

目前受影响的产品功能正在逐步恢复中，若遇到异常，请您稍等后重试。