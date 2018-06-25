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“异类”王兴：创业14年 美团“八年抗战”终上市

“异类”王兴：创业14年 美团“八年抗战”终上市
2018年06月25日 19:43 全天候科技
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　　他好斗，乐于竞争，被很多人称为“异类”，经过十几次创业失败后，“八年抗战”的美团终于要上市了，对于王兴来说，这是一次新的开始。

　　来源：全天候科技

　　作者 董洁  编辑 叶丽丽

　　“我做美团已经8年多了，超过了从1937年卢沟桥事变算起的八年抗战；我回国开始创业已经14年多了，超过了从1931年九一八事变算起的十四年抗战。却仿佛只是一眨眼。”

　　在今年1月3日，王兴这样总结自己过去十几年的创业经历。而伴随着美团在港提交IPO招股书，王兴和美团的“八年抗战”迎来曙光。

　　6月25日，美团点评在港交所网站公布招股书，正式启动赴港上市之路。彭博之前援引消息人士称，美团点评此次上市的目标募资金额为60亿美元，公司估值约为600亿美元。

　　在这十几年的创业生涯里，王兴一直被人们称为“异类”，他自傲、野心十足、好斗，并不那么受欢迎。

　　十几年来，王兴创业失败数次，信息共享网站饭否网曾是他失败的项目之一，但他却执着地在饭否上更新状态，从2007年至今，王兴发了12000多条饭否消息。6月23日，递交招股书前夕，王兴在饭否上写了这样一首小诗：

　　everyone is a sailor

　　voyaging in twin oceans

　　one is the world

　　the other is his heart.

　　他不轻易认输，美团发展至今，经历过“百团大战”的激烈竞争，也在和巨头博弈中与阿里交恶。

　　王兴并不畏惧巨头，这几年，美团拓展自己的边界，触碰了几个巨头的奶酪，但王兴选择正面迎战。

　　“当美团越出业内公认的边界时，很多人认为他在冒险，但实情是他只是在做自己。你怎么可能要求一个探索者留在边界之内呢？” 美团高级副总裁王慧文曾如此评价王兴。

　　王慧文曾说王兴一般把人分成四种：探索者（体验），达成者（要赢），破坏人（坏蛋）和社交人（玩乐）。而王兴自认是一个探索者，他宁可明明白白地输，也不肯稀里糊涂地赢。

　　1

　　探索者

　　“九败一胜”曾是外界给予王兴的标签，正如标签所说，王兴是一个屡败屡战的创业者。

　　从2004年创立“多多友”开始，到后来的校内网、饭否网、海内网，过去的十几年王兴创业的项目不下十几个，但大多都以失败告终，直到美团的诞生。

　　2010年，仿照美国团购网站Gruopon，王兴将团购模式带入了国内，创办美团网。王兴曾用物理专业名词解释美团将要做的事情：正如光既是波动又是粒子，团购将营销和销售结合在了一起。他称团购是人类有史以来最美妙的商业模式之一。

　　与之前王兴创办的公司仅仅面对C端用户不同，美团从诞生之日起就牵扯到线下数千万商户，对于王兴来说这是巨大的挑战。在此之前，王兴几乎没有在线下运营的经验，唯一接触过线下的，是在校内网期间组织过300多个校园推广大使，但这和美团的运营管理模式完全不同。

　　更让王兴头疼的是，美团成立后竞争者便蜂拥而至。据了解，在美团网创立的2010年，最疯狂的时候一个月新增了50多家团购网站。

　　拉手、糯米等多家团购都先于美团拿到融资。2010年6月，拉手网上线仅3月，即宣布完成累计金额达500万美元的A轮三笔融资，美团面临了自己上线以来第一次“至暗时刻”。

　　2011年，拉手、糯米、窝窝团等在融资后疯狂扩张，各大城市的公交、地铁、电梯间填满了团购网站的广告。竞争进入白热化，不少美团员工在那个时间段被挖角。

　　王兴后来回忆，当时美团10个销售有4个去了人人网旗下的糯米团，离开的销售还带走了美团跟万达谈好的单子。糯米团利用人人网首页的广告位置，第一单就卖了15万份电影票，而当时美团每单销售最高纪录才几千份。

　　“那是一段非常压抑的日子”王兴说，“销售们每天都在楼道里大把大把地抽烟，抽完烟就出去谈商家。”

　　面对着这样惨烈的竞争，“好斗”的王兴却难得的保持了克制。

　　与竞争对手疯狂补贴，砸钱做广告相比，美团一开始并没有涉足实物团购，没有砸线打广告，也没有采取城市代理商合作的模式快速扩张，而是埋头做IT后台，较早发力移动端，加快商家供给，并用科学的方法精密地计算每一笔投入产出，在竞争激烈的2012年，美团甚至一个新城市都没有进入。

　　对于这样的决策，王兴对团队解释，同行疯狂砸广告是在启迪消费者对团购行业的认知，美团的每一分钱都要花在刀刃上，必须在离消费者最近的这步直接转换成购买，后来的事实也证明王兴的判断是正确的。

　　在2012年O2O泡沫最为严重的时期，王兴的“克制”让美团活了下来，在后来的“百团大战”中，美团始终拥有着健康的现金流。

　　当时，夸大融资金额成为了一种普遍的竞争手段，窝窝团在2011年宣布完成2亿美元融资，后来被证实融资金额夸大四倍。王兴在美团第二轮融资现场直接晒出了账户中6192.2122万美元的余额，并痛斥行业的浮躁。“效果立竿见影，销售出去拉单时，美团的合作伙伴信任程度明显变高。”王慧文后来回忆说。

　　接下来的事情则顺利了很多。2011年拉手网上市失败，美团失去了一大劲敌；糯米被百度收入麾下；24券资金链彻底断裂，王兴收编了24券大部分的团队，并接受24券在一些地区的业务，迅速壮大美团，在竞争对手遇到资金问题落后时，一直精细化运营的美团迅速而稳健地占领了市场。

　　据中国电子商务研究中心监测数据显示，2013年美团网全年交易额突破160亿元，市场份额超50%。 2015年10月，美团网与大众点评宣布合并，成立新美大集团，国内O2O市场的混战告一段落，美团成为O2O领域的老大哥。

　　后来接受媒体采访时，王兴谈起当年那段“百团大战”经历，“创业失败有两种，一种是钱花完了，另一种是没信心了，信心可以自我实现，钱还是要在需要时有足够花的钱。”经历过多次创业后，王兴对于资本的态度变得成熟许多。

　　2

　　无边界者

　　王兴曾说世界大战其实就打过一次，第一次世界大战是上半场，第二次世界大战是下半场。王兴看互联网行业也是一样，从提出互联网下半场的概念开始，他就一直在说竞争没有终局。

　　美团从创立至今，从未停止扩张的脚步，并引起新的竞争。

　　在2015年合并大众点评后的三年，美团的扩张似乎变得更加激进，如今的美团已经从七年前的团购网站，成为了集合了餐饮、电影票、旅行、到店综合、出行和新零售等业务的超级平台，为此很多人表示看不懂美团想做什么，但王兴对此并不介意。

　　“巴菲特和芒格素以边界感和克制著称。其实，他们从来没说过伯克希尔投什么行业不投什么行业，他们划出的边界是‘懂’和‘不懂’”，王兴在自己的饭否上这样表示，言外之意是，只有“不懂”的领域才不会去涉及，现在涉及的领域都是他“懂”的。

　　秉承着这样的理念，在过去3年中，王兴和他的美团各种试水新业务，为此树敌无数。

　　滴滴就是其中之一。

　　2017年2月，美团打车在南京率先上线，这让滴滴的创始人程维颇为震惊。程维在接受《财经》杂志专访时说，“我和王兴认识很早，私人关系不错。美团上线打车产品的那一天我和他还在一起吃饭，我当时并不知道他在做这个事情，他也只字未提。吃完饭我看新闻才知道了这件事。”

　　2017年12月28日，美团在北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门7个城市的美团APP上线打车入口，启动“美团打车用户报名”活动。2018年3月21日，美团打车正式登陆上海，在之后的日子里，美团打车迅速地挤占原本属于滴滴的网约车市场份额。

　　为此，被激怒的滴滴也紧急上马滴滴外卖业务，抢夺美团市场，程维和王兴这对昔日好友，就这样成为竞争对手，而在之后美团收购摩拜单车后，双方关系更加紧张。

　　在很多人看来，是王兴先在背后捅了好朋友程维一刀，但王兴认为，美团做打车理所应当，“战略上的业务判断，是What（做什么）和How（怎么做）的问题。What就是要看公司的使命，Eat Better，Live Better。从客户的需求出发，凡是跟吃和生活相关的事情，我们都应该考虑参与”，王兴在接受媒体采访时说。

　　与程维同样“愤怒”的还有携程董事长梁建章。

　　在去年4月份，美团上线榛果民宿及美团旅行App对携程构成直接威胁，为此梁建章曾公开批评美团，称“企业要专业化而不是多元化”。

　　王兴则说“太多人关注边界，而不关注核心，不要总是期望一家独大，也不要期望结束战争，所有人都要接受竞合才是新常态。“

　　在汽车之家创始人兼CEO李想看来，“专注而不要专一这是王兴所说的。专一就是只干一件事，很多时候是一种逃避。今天这个时代，很多时候是用户需要你做什么，就得去做，而不只是干自己喜欢的那件事。”

　　对此王慧文在接受媒体采访时打了一个比方：“对人和企业来说，万有引力即是其核心能力，其业务最后一定有边界，但大部分人错误估计了自己的边界，自动放弃了人生可能性，真实的边界可能比自己想象的大很多。王兴说，最终美团会有边界，但别先自己假设边界，得去试。”

　　美团点评的边界扩张，得到了不少人的认同，今日资本创始人、总裁徐新在接受中国企业家采访时称，只有什么都做，才能把用户的时间耗光并养成使用习惯，否则未被满足的市场就会被别人拿走，甚至侵蚀企业其他板块的业务。

　　2012年7月，今日资本就投资了大众点评，在2016年1月美团点评合并后的第一次融资时，徐新又一次选择重仓美团，2017年10月，美团完成新一轮40亿美金融资，今日资本继续跟进。

　　在徐新看来，她看好美团两点，一是王兴这个人，二是美团所做的超级平台，“不设边界的竞争，可能是王兴带领美团陷入四面楚歌的原因，也可能是最终称霸的原因”，徐新说。

　　如今，美团还在继续拓展着业务，据彭博此前报道，美团负责战略的高级副总裁陈少辉称，美团正在向第三方开放平台，并计划在2018年进军至少10个新的垂直领域，继续自己的无边界战争。

　　可想而知，不愿与大佬为伍、不爱与同辈创业者谋和的王兴，未来的竞争对手会更多。

　　3

　　巨头博弈下生存

　　王兴带领美团的这“八年抗战”，是在与巨头的博弈中走过来的。

　　最为典型的案例，是美团与阿里从亲密战友，到最终成为竞争对手。

　　2011年，在“百团大战”最胶着的时刻，阿里巴巴领投了美团B轮5000万美金融资，得益于这次合作，王兴还把前阿里巴巴主管B2B业务销售的副总裁，阿里巴巴的“中供铁军总指挥”干嘉伟拉到了美团，干嘉伟带领美团完成了线下队伍的快速建设，为之后美团打赢战争奠定了坚实基础。

　　但甜蜜的合作很快就出现了裂缝。据接近双方的消息人士透露，2012年团购大战正火热的时候，阿里曾主动提出可以将美团业务嫁接到淘宝，基于阿里平台做团购。阿里的想法是，相比美团，淘宝的流量巨大。

　　但这显然这是王兴不能接受的。优酷和高德的前车之鉴，王兴都看在眼里。在王兴看来，阿里巴巴仅仅是财务投资，而不是战略投资者，虽然在某些业务上有协同，但毕竟团购和淘宝电商是两个不同的生意，业务流程、信息结构和用户行为都不尽相同。

　　为了保持自己对于未来公司的掌控，在很早期，王兴就将美团的控制权和股权做了分离，任何投资都不会影响王兴对公司的控制权。

　　遭到拒绝的阿里巴巴，随后选择与拉手、窝窝团合作，又在2015年6月重启新口碑。此外，还以战略投资的方式屡次加码饿了么，这是美团点评在外卖领域的重要对手。

　　此后的结果众所周知，2016年合并后的美团点评第一次融资，投资方中没有看到阿里的名字，只有腾讯。据了解，阿里对此大为光火。后来阿里逐步退出了美团点评的部分股权，根据美团提交的招股书显示，目前阿里巴巴仅持有美团1.48%的股份。

　　与阿里的合作关系越来越远，在竞争层面，美团与阿里的交锋却越来越多。在今年4月份阿里以95亿美金收购饿了么之后，双方在本地服务上的竞争日益加剧，“口碑+盒马+饿了么”被很多媒体解读为阿里对抗美团的“三驾马车”。

　　2017年上半年，在接受《财经》杂志专访时，王兴谈到美团点评与阿里的关系。“美团点评在2015年10月合并之后，我专门去拜访了马云和逍遥子（张勇）。我跟阿里说美团点评希望可以同时得到腾讯和阿里的支持，但他们说：你完全搞错了，我们认为滴滴合并快的对阿里来说是一个失败的例子，我们不会让这种错误再次发生。”

　　美团和阿里交恶后，与腾讯越走越近，美团点评合并后的几轮融资中，腾讯的影子频繁出现。与阿里强势的合作风格相反，腾讯对于所投企业一向友好，尤其是在业务层面很少干涉，这是王兴比较喜欢的。

　　今年4月，美团收购摩拜，有媒体曝出滴滴也参与了竞价，但最后败给了美团。值得注意的是，腾讯同时是美团和摩拜的最大股东，在美团拿下摩拜的交易中，马化腾的角色十分关键，有媒体报道是马化腾亲自出面促成了本次交易。

　　烧钱的共享单车对于王兴和马化腾来说是一场持久战，美团曾经在“百团大战”的经历证明，它擅长用精细化运营来控制成本，这也许是马化腾支持美团的原因。

　　美团的招股书显示，腾讯现在是美团的最大股东，总持股比例约20.14%，并拥有董事会席位，可以预见，在未来很长一段时间内，美团与腾讯都将是紧密的合作伙伴关系。

　　4

　　抢占IPO窗口期

　　对于上市，此前王兴一直不是很着急。

　　去年10月在美团完成40亿美元融资时，王兴表示“如果我们想上市立刻就可以上市，但这不是最好的选择”，然而时间仅过了半年，这家生活服务领域的独角兽就正式向港交所递交了上市申请。

　　是什么让王兴半年之内改变了对上市的态度，盈利压力和美团在资本市场的遇阻或许可以解释这一切。

　　美团招股书显示，截至2017年12月31日，美团现金及现金等价物及短期投资共计452亿元人民币，而美团2015-2017年经调整EBITDA分别为净亏损59亿元、54亿元、29亿元。虽然亏损收窄，但想实现盈利美团还有很长的路要走。

　　《财经》杂志在去年11月份的一则报道中，援引接近美团和饿了么的消息人士称，美团外卖每个月大概要烧钱3亿人民币。这样来算，从去年5月至今美团外卖13个月的花费折合6亿多美元。

　　出行业务则成了美团烧钱的另一个无底洞。据了解，自美团打车业务在南京、上海等地上线后，便实行高额补贴政策，烧钱抢市场。

　　今年4月美团还以37亿美元的总价收购摩拜，其中包括65%现金、35%美团股票、以及承担摩拜5亿-10亿美元之间的债务。

　　美团招股书称，公司在2018年4月收购的摩拜单车自成立以来已产生亏损，“我们无法保证摩拜或我们的整体业务在未来能获得盈利。”

　　资本市场的冷淡是让美团急于上市的另一大原因。

　　The Information曾于今年6月初报道称，王兴曾接触软银寻求新一轮注资，但没有成功，此前美团还有意从私募基金处以400亿美元的估值融资30亿美元。不过美团对此消息予以否认。

　　今年，在金融去杠杆不断推进、市场流动性偏紧之下，一级市场的募资能力正在受到考验。受此牵连，二级市场的情况也不那么乐观。

　　投中信息研究院提供的数据显示，2018年一季度，中国VC/PE机构完成募集的基金共103只，同比下降54.82%；完成规模110.3亿美元，同比下降74.85%。

　　在投行人士看来，“从港股新经济公司们一路向南的K线图，到最近A股刚上市的几只独角兽表现不及预期，再到CDR基金雷声大雨点小，投资者对于新经济的热忱，恐怕已经过了最高点。”

　　这也能解释为何小米和美团等新经济公司急于在今年扎堆上市。

　　另一个耐人寻味的消息来自IT时报此前的报道，据了解，美团点评2016年年初完成33亿美元融资后，王兴曾许诺2018年完成上市，同时保证IPO估值不低于200亿美元。若无法完成，美团点评将赔付此轮投资金额的120%，也就是近40亿美元，不过这个消息并未得到美团官方的证实。

　　无论如何，伴随着招股书的提交，走过了“八年抗战”的王兴和美团，总算迎来了一丝曙光。在未来王兴和美团将面临更多资本市场考验，王兴能否继续保持“独立、稳重、果敢、敏锐”的行事风格，还是在资本的裹挟下亦步亦趋，这场大考对王兴来说，绝不轻松。

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