58集团10.68亿元投资我爱我家 持股8.28%

新浪科技讯 6月22日晚间消息，58集团今日宣布将投资我爱我家集团并获得8.28%的少数股份，总金额为10.68亿元。我爱我家将继续保持其独立运营和发展。

同时，58集团宣布，将与行业多家投资者共同发起一支房地产行业基金，面向经纪公司、高科技技术公司以及行业服务公司进行价值投资。

58集团CEO姚劲波表示：“58同城、安居客、赶集网和我爱我家在房地产服务链条上有天然的互补优势，58集团在房地产生活服务方面，始终致力于为全国广大经纪公司和经纪人提升运营效率提供服务，坚持‘永不自营’的开放平台定位。多年以来两家公司保持着良好的合作，未来也将通过房地产信息平台与经纪公司的业务协调机制，在信息质量、SaaS服务等方面取长补短、有机融合，共同推动全行业真房源这一长效机制的建设。”

58集团方面表示，此次入股我爱我家，源于看重其专业的房地产经纪服务团队，清晰的行业视野和稳固的业绩表现，以及我爱我家、相寓等品牌在线下经纪服务行业的良好口碑，将对整体房产经纪行业发展产生促进作用，双方的合作也将实现平台与经纪公司的分工与共赢。

姚劲波表示：“随着二手房和租房市场将迎来巨大的增长机遇，58集团计划与投资者和合作伙伴推出一支房地产行业基金，共同探索房地产服务行业的潜在投资机会。我们希望通过此次合作，助力像我爱我家这样的合作伙伴，共同推进全行业真房源系统构建和信息治理，并联合优质企业共同推进MLS（房源信息共享数据库）平台的建设。”

58集团方面表示，未来还将通过房地产行业基金，在更多城市、面向更多不同规模的优秀企业挖掘潜在投资机会，通过战略资本、企业资源助力行业升级和优化。