深圳市网信办清理整顿一批互联网金融违规交易公众号

来源：深圳发布

本文原标题：深圳市网信办会同市金融办清理整顿一批互联网金融违规交易公众账号

近日，深圳市网信办在省网信办的指导下，持续重拳出击，依法查处网上违法违规行为，会同市金融办对腾讯公司微信产品中存在的“微盘”等互联网金融违规交易行为进行专项清理整顿。

根据网民举报线索和有关部门调查核实的信息，指导腾讯公司依法关闭非法微信公众账号199个。市网信办要求腾讯公司通过专项清理整顿，建立“微盘”交易平台动态监测举报清理和处置机制，切实履行法律赋予的主体责任、社会责任和法律责任。

此次依法关闭的公号中，多数涉嫌违规宣传和诱导性交易等问题，如：

“金德微交易服务交流中心”自称“最高可获得85%的投资回报！第三方银行资金托管，100%安全”；

“每日微盘投资指导”自称“原油微盘，白银微盘，铜微盘，贵金属微盘，免费提供高达95%以上准确率的微盘自动喊单系统，让你轻松赚钱，轻松月入十万”。

“微盘”交易具有交易模式普遍违规、高风险高杠杆、资金安全存在隐患、投资者保护缺失、违规宣传、诱导性交易、逃避监管等问题，严重侵害广大小微投资者利益。

市网信办有关负责人表示：

市网信办有关负责人表示：

互联网不是法外之地，微信公众号运营者要依法合规从事互联网信息服务，加强内部管理和自律，积极传播正能量，共同维护清朗的网络空间和健康的网络传播秩序。

深圳市网信办、市金融办提醒市民：

不参与相关违规交易活动，避免利益受损，要切实增强风险识别和防范意识，坚决抵制各类违法违规金融活动，树立正确的投融资理念，牢记投资有风险、理财需谨慎、风险须自担。广大网民发现从事违规金融活动的网络信息，要及时向网信等有关部门举报，或通过各大网络平台设置的举报平台予以举报，共同建设一个清朗网络空间。