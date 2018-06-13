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运营商整改不限量，今早仍有套餐没有醒目提示

运营商整改不限量，今早仍有套餐没有醒目提示
2018年06月13日 15:59 新浪科技综合
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　　来源：IT时报

　　移动互联网时代，流量就是刚需，不少运营商顺势推出了不限量套餐。近日，多名用户反映，在使用不限量套餐过程中被运营商短信通知降速，超量变龟速，不想限速要加钱。比如，用户办理的中国移动98元家庭不限量套餐，在用完20G后，网速被降到连微信都难以登陆，只能发发文字，浏览图片也变得异常困难。

　　在工信部要求三大运营商整改后，仍有运营商的套餐未醒目提示达量限速。

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　　不限量套餐有“猫腻”

　　据中国之声《新闻纵横》报道，前段时间，沈阳市民王成煜在当地中国移动客服推荐下办理了“不限流量”套餐，本以为可以放开使用，却在有一天突然发现手机的网速变得非常缓慢。

　　王先生咨询客服之后被告知，他所属的套餐在使用的流量达到10G以后，网速便会被限制。而这样一个关键问题，在办理套餐的时候工作人员没有特别提醒他。

　　说好的不限量套餐，用超了一定量却开始限速，此种限制性条款为何不早说明白？这个问题合肥市民钱先生同样想不通：“我4月办了一个198元的不限流量套餐，结果用到月中的时候移动给我发了短信，提示我流量已经到限额的20G，之后只有2G网络可以用，网速很慢，信号一样不好。当时办理的时候业务员根本没有跟我说20G限额的事情，那这个就是假的不限流量。”

　　其实三大运营商都存在类似的限制，一档限速多是降至3G水平，二档限速阀门为2G网络水平。然而流量套餐在广告宣传上所暗藏的“坑”，还不止限速这一个。

　　河南信阳市民项先生办理了一个流量不限量套餐，事后才发现不限量只针对特定软件，但工作人员当初并没有明确说明，“这个联通的卡我用到后来发现其实也不是不限量的，因为后来我去交钱的时候，交的还有一部分流量费，后来我找他们联通的人咨询半天才知道，其实这个联通卡只是针对腾讯旗下的一些软件是不限量的，其它的比方说是浏览器啊或者其它产生的流量，照样还是收费的。”

　　用户不禁吐槽：运营商的不限量计算方式侮辱了我的数学，文字游戏侮辱了语文。

　　不限量套餐猫腻多，工信部出手要求整改。按照工信部的要求，不限量套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目等。11日，三大运营商均表示已开展自查并整改，将规范宣传推广行为，在醒目位置向用户提示相关条款等，让用户明明白白消费。

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　　13日凌晨，仍有套餐未醒目提示达量限速

　　6月11日，三大运营商齐齐公布了针对“不限量”套餐宣传中不规范行为的自查、整改措施。比如，中国电信回应称，根据工信部要求，已经全面启动各经营单位的自查与整改工作，重点包括以下几个方面：一是要求进一步醒目明示“达量降速”条款；二是要求进一步规范所有销售和客户服务渠道，明确向用户提示“达量降速”条款；三是要求进一步完善资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。

　　整改是否真的落实？截至今天凌晨，中国之声《新闻纵横》的值班编辑梳理三大运营商在PC端网页、手机客户端、微信公众号等发布的各类“不限量套餐”广告发现，中国联通已经在多个不限量套餐的介绍主页面，通过加粗小标题提示“限速说明”。中国电信也在“天翼不限量套餐”的主页面进行标注。但中国移动依旧有部分套餐没有在醒目位置明确提示，例如“全国任我用”流量包，消费者仍需要专门点击“资费标准”，才能看到“达量限速”的规定，且标注并不显眼，如果不点击查看资费标准，也可以直接购买流量包。

　　6月13日下午，记者打开三家运营商的官网，关于整改，中国电信在产品名称醒目位置标识了“当月手机累计上网流量达到40GB后，上网速率降至1Mbps，次月恢复”；中国联通和中国移动则是在套餐介绍页面介绍降速。

　　中国电信在产品名称标注了达量限速的相关内容，中国移动和中国联通在产品具体介绍页面进行了解释。

　　从三家运营商的整改结果来看，中国电信关于“达量降速”条款是三家运营商中最醒目的。

　　6月13日，中国移动广州分公司的官方微博依然在利用“不限量”做宣传，并未在页面标注是否会达量限速。

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　　流量若是放开用，到底好还是不好？

　　虽然舆论认为，运营商现在推的不限量套餐是假的、名不副实，运营商在制造“潜规则”，欺骗的用户，但也有了解通信业的用户表示，运营商采取“达量降速”做法，真正目的是为了促进网络资源的公平使用，防止一些人恶意占用大量网络资源，保护用户的正当使用权益。

　　根据“通信侃把子”的分析，如果真的实行不限速的不限量套餐，那么带来的后果，是很多人都会使用手机作为热点，进行无限制的使用，在餐厅内、在咖啡馆内、在服装店里、在批发市场里……都会是这样的场景，反正是不限流量，不用白不用。但是，移动通信基站的容量是有限的，这样毫无节制、甚至是恶意的使用流量，将会给移动网络造成极大的负荷，甚至是瘫痪。在这样的情形之下，正常用户想要连上网甚至都很困难。

　　这不是危言耸听，国外运营商就碰到过这样的情况。2015年时，美国运营商T-Mobile推出了不限量套餐，但没想到的是，有些人在恶意使用流量，甚至每月使用的流量高达2TB。这让脾气火爆的T-Mobile CEO相当生气，直接骂这些人是流量窃贼，“如果对他们的行为不加限制，最终将给T-Mobile的本分用户带来消极影响。”后来，T-Mobile出台了限制措施。

　　还有美国运营商AT&T，早年间曾推出了不限流量的数据套餐，但是后来终止了，因为AT&T发现不限量套餐非常容易被高流量恶意使用，对网络资源占用极大。所以在2016年初重新推出无限流量套餐后，AT&T采取了“达量降速”的做法。

　　实际上，“达量降速”现在是全球运营商的通行做法，只要他们推出了不限量套餐，自然会这样做，不然根本无法避免流量被恶意使用的情况发生，进而伤害了那些正当上网的用户，他们的上网体验会变差，网速会变慢甚至是上不了网。

　　不管“达量降速”是否有错，运营商都应在不限量套餐推广、宣传过程中，大大方方、坦坦荡荡的告诉用户，不能只宣传自己是不限量，对于限速三缄其口。

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