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荣耀突破性技术暨荣耀Play新品发布会

荣耀突破性技术暨荣耀Play新品发布会
2018年06月06日 13:42 新浪手机
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　　荣耀计划于今日下午14：30在北京举办Play突破性技术沟通会，此前华为消费者BG CEO余承东在微博表示，随着这项很吓人的技术，荣耀手机速度可秒杀一切手机。届时，新浪手机将为大家带来发布会视频直播报道，详情点这里

资料图资料图

　　根据业界分析，这项技术有可能是在软件系统层面的并且支持以前发布的手机，有明显的性能提升。

　　有媒体向荣耀总裁赵明询问此事。赵明表示，这项即将发布的“很吓人的技术”来自华为2012实验室。这项技术不仅在华为史上具有历史性意义和地位，还将震惊全行业。

　　除了这项技术以外，据传荣耀还将在发布会上发布新机9i，此外据荣耀总裁赵明表示，这款手机还将用上两款全球首发的小清新色。

　　此前一款名为LLD-AL30的荣耀新机通过工信部入网许可，这或许就是今天即将发布的荣耀9i。

　　根据工信部查到的配置参数显示，这款手机将会采用刘海屏设计，5.84英寸19：9纵横比2280×1080分辨率。处理器方面暂时没有消息，但是会采用4GB+32GB/128GB内存组合，1300万+200万后置双摄，1600万前置摄像头，搭载2900mAh电池。

　　关注新浪手机，我们将为您带来最全面的报道。荣耀发布会专题报道：http://tech.sina.com.cn/zt_d/honorplay/

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