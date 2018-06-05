中国移动一号双终端震撼来袭，沟通抬腕可达！

据中国移动官方宣布，中国移动 “一号双终端”业务于2018年6月1日，在天津、上海、南京、杭州、广州、深圳、成都7个城市正式启动。用户通过一号双终端业务，可实现手机与可穿戴设备的绑定，共享同一个号码、话费及流量套餐，无论主叫或是被叫对外均呈现同一号码，轻松享受“沟通抬腕可达”的自由体验。

目前HUAWEI WATCH 2 Pro/保时捷/ 2018三款eSIM版智能手表首批支持中国移动一号双终端业务，后续苹果等其他品牌可穿戴设备也将支持。购买以上支持该业务功能智能手表的用户无需前往营业厅，只需在手机上安装“和多号”APP（各大应用商店均可下载），通过“一号双终端办理入口”即可在线开通业务，2018年6月—2019年5月期间为免费体验期，免收业务功能费。

中国移动一号双终端是对eSIM技术的有效应用。eSIM又称嵌入式SIM卡，是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，即通过设备内置芯片来替代传统实体SIM的作用，使得智能手表可以独立通信。一号双终端将eSIM智能手表与用户日常手机通信有效结合，用户户外活动、运动健身时，即使不带手机，也无需担心漏接重要电话，带上手表即可轻松出门。

中国移动eSIM技术在智能硬件上的应用，从广度上讲，为智能家居、智能穿戴、人机交互、工业4.0等各行业带来新的技术驱动力，从深度上讲，促进大数据、智慧城市、信息大协同等朝着更具想像的空间发展。此次应用不仅是对自身“大连接”战略实施落实的又一个重大举措，更是标志着万物互联的高潮时代已经真正来临，值得期待。