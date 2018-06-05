新浪科技> 电信 > 正文

中国移动一号双终端震撼来袭，沟通抬腕可达！

中国移动一号双终端震撼来袭，沟通抬腕可达！
2018年06月06日 11:00 新浪资讯
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　据中国移动官方宣布，中国移动 “一号双终端”业务于2018年6月1日，在天津、上海、南京、杭州、广州、深圳、成都7个城市正式启动。用户通过一号双终端业务，可实现手机与可穿戴设备的绑定，共享同一个号码、话费及流量套餐，无论主叫或是被叫对外均呈现同一号码，轻松享受“沟通抬腕可达”的自由体验。

　　目前HUAWEI WATCH 2 Pro/保时捷/ 2018三款eSIM版智能手表首批支持中国移动一号双终端业务，后续苹果等其他品牌可穿戴设备也将支持。购买以上支持该业务功能智能手表的用户无需前往营业厅，只需在手机上安装“和多号”APP（各大应用商店均可下载），通过“一号双终端办理入口”即可在线开通业务，2018年6月—2019年5月期间为免费体验期，免收业务功能费。

　　中国移动一号双终端是对eSIM技术的有效应用。eSIM又称嵌入式SIM卡，是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，即通过设备内置芯片来替代传统实体SIM的作用，使得智能手表可以独立通信。一号双终端将eSIM智能手表与用户日常手机通信有效结合，用户户外活动、运动健身时，即使不带手机，也无需担心漏接重要电话，带上手表即可轻松出门。

　　中国移动eSIM技术在智能硬件上的应用，从广度上讲，为智能家居、智能穿戴、人机交互、工业4.0等各行业带来新的技术驱动力，从深度上讲，促进大数据、智慧城市、信息大协同等朝着更具想像的空间发展。此次应用不仅是对自身“大连接”战略实施落实的又一个重大举措，更是标志着万物互联的高潮时代已经真正来临，值得期待。

中国移动
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有