分析师再发声：苹果今年三款手机定价策略“更积极”

今年可能有这三大系列iPhone

新浪数码讯 6月6日上午消息，此前曾多次准确预测苹果产品的分析师郭明錤近日再度发声，他认为，苹果公司将”采取更积极定价“策略，以推升2018下半年新款iPhone的出货量。

此前，郭明旗是凯基证券（KGI）分析师，因关注苹果产品相关产业链，曾多次准确预测未来产品，在业内有一定知名度。最近他离开凯基证券转到天风国际证券，工作依然是分析师，在4日发布一份最新苹果研究报告中，他提出了“定价策略更积极”的说法。

在此报告中，郭明錤认为，苹果会将采取更积极售价策略的原因有三：一是智能手机产业已经成熟，过高的售价不利于出货；二是组装和零件的良品率提升有助于压低成本；三是推广Face ID让更多人用到，有助于苹果的生态体系建设。

郭明錤此前就曾预计，2018年下半年会有三款iPhone产品，包括：

5.8英寸OLED屏幕版本，可以认为是目前iPhone X的升级版，起售价800-900美元； 6.1英寸屏幕版，采用LCD屏幕，分辨率比较低，但价格也比较实惠，约为600-700美元； 另外还有个6.5英寸，采用OLED屏幕，定位旗舰，定价可能在900-1000美元之间。

6.1英寸与6.5英寸产品将有双卡双待功能，并且明确了不采用实体SIM卡+虚拟eSIM的方式，而是两个卡槽，两张卡，双卡双待。

郭明錤看好这两款机型的增长空间，并认为6.1英寸LCD版将有“强劲需求”，它将帮助2019年iPhone的出货量增长。

实际上，郭明錤本次的报告内容只是将他之前的观点汇总了一下，“三款iPhone”“双卡双待”这些之前也提到过，今天则又明确了苹果在竞争激烈的市场中，会采用更积极的价格策略这个要点。（晓光）