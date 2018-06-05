中国联通的2018：继续2G缩频退网、3G减频做薄

来源：飞象网

飞象网讯（初夏/文）6月5日消息，面对汹涌而来的5G时代，2G/3G愈发变得鸡肋。近日飞象网获悉，2018年中国联通的一项重点工作，就是持续精简2G/3G网络，继续减频做薄3G，推进2G用户迁转及网络重割退网。

专家介绍，经历了3G/4G两代技术更迭后，运营了十几年的2G网络已经成为运营商一个沉重的经济负担。关停GSM后，运营商可以大大减少管理成本，提高频谱的使用效率。因此，全球运营商纷纷加快2G退网，日本、韩国、美国等运营商甚至开始放弃2G。

在中国，基于2G网络的用户、应用已经越来越少，数据流量使用却与日俱增。另一方面，将GSM的低频段频谱资源重耕用于4G网络，也是运营商的共同诉求。因此，三大运营商也已有明确的2G退网计划。

近日，飞象网获悉，中国联通2018年将继续聚焦城区、重点区域，进行2G/3G网络精简，继续减频做薄3G，管控成本投资，稳定网络质量。

据透露，2018年中国联通将重点持续开展基础优化工作，腾退翻频资源给LTE扩容使用，充分挖掘现有频率资源，提高网络基础质量。

同时，多网协调，稳定网络质量和基本语音业务。积极落实公司2G缩频退网工作，不断开展2升4工作，推进2G用户迁转及网络重割退网，不断提升3G/4G覆盖能力：4G持续关注高流量业务区域，实现数据业务领先对手；3G持续关注基本语音业务和LTE数据边界优化，进一步完善3G底网，提升网络有效性，为4G网络托底。

另一方面，中国联通今年还将深化落实“三个面向”、“两加一减”，即持续推进“两加一减”工作，GSM900降配、翻频，适时适当适区域补充增添UMTS900、LTE900，灵活覆盖，做好VoLTE技术储备，为未来商用打下务实基础。

2G清频退网，犹如自然界的新陈代谢规律，越早实施2G妥善关停，越早提高4G用户占比，才能为4G/5G的高速健康发展创造良好的条件。就像中国电子科技集团公司第七研究所教授级高工李进良在《关停2G网络是当下最好选择》一文中所论述的：“关停2G网络的好处，目的是要将清频退网出来的频率、站址、天面等等资源当作宝贝盘活起来发挥更大的作用，借以获得技术创新红利、频谱资源红利、成本节约红利等等。越早彻底清频退网，越可获得更多的红利。”