新浪科技> 电信 > 正文

中国联通的2018：继续2G缩频退网、3G减频做薄

中国联通的2018：继续2G缩频退网、3G减频做薄
2018年06月05日 07:15 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：飞象网

　　飞象网讯（初夏/文）6月5日消息，面对汹涌而来的5G时代，2G/3G愈发变得鸡肋。近日飞象网获悉，2018年中国联通的一项重点工作，就是持续精简2G/3G网络，继续减频做薄3G，推进2G用户迁转及网络重割退网。

　　专家介绍，经历了3G/4G两代技术更迭后，运营了十几年的2G网络已经成为运营商一个沉重的经济负担。关停GSM后，运营商可以大大减少管理成本，提高频谱的使用效率。因此，全球运营商纷纷加快2G退网，日本、韩国、美国等运营商甚至开始放弃2G。

　　在中国，基于2G网络的用户、应用已经越来越少，数据流量使用却与日俱增。另一方面，将GSM的低频段频谱资源重耕用于4G网络，也是运营商的共同诉求。因此，三大运营商也已有明确的2G退网计划。

　　近日，飞象网获悉，中国联通2018年将继续聚焦城区、重点区域，进行2G/3G网络精简，继续减频做薄3G，管控成本投资，稳定网络质量。

　　据透露，2018年中国联通将重点持续开展基础优化工作，腾退翻频资源给LTE扩容使用，充分挖掘现有频率资源，提高网络基础质量。

　　同时，多网协调，稳定网络质量和基本语音业务。积极落实公司2G缩频退网工作，不断开展2升4工作，推进2G用户迁转及网络重割退网，不断提升3G/4G覆盖能力：4G持续关注高流量业务区域，实现数据业务领先对手；3G持续关注基本语音业务和LTE数据边界优化，进一步完善3G底网，提升网络有效性，为4G网络托底。

　　另一方面，中国联通今年还将深化落实“三个面向”、“两加一减”，即持续推进“两加一减”工作，GSM900降配、翻频，适时适当适区域补充增添UMTS900、LTE900，灵活覆盖，做好VoLTE技术储备，为未来商用打下务实基础。

　　2G清频退网，犹如自然界的新陈代谢规律，越早实施2G妥善关停，越早提高4G用户占比，才能为4G/5G的高速健康发展创造良好的条件。就像中国电子科技集团公司第七研究所教授级高工李进良在《关停2G网络是当下最好选择》一文中所论述的：“关停2G网络的好处，目的是要将清频退网出来的频率、站址、天面等等资源当作宝贝盘活起来发挥更大的作用，借以获得技术创新红利、频谱资源红利、成本节约红利等等。越早彻底清频退网，越可获得更多的红利。”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有