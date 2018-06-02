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联通混改制定解锁期 员工持股内外两重天

联通混改制定解锁期 员工持股内外两重天
2018年06月02日 16:34 中国经营报
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　　文：索寒雪

　　联通宣布混改已经接近十个月，在这十个月内，联通完成引入BAT投资以及员工持股等改革。

　　《中国经营报》记者了解到，联通在解锁员工所持股票时，制定了较长的解锁期，并倒逼三年盈利改善，以实现对BAT投资者的承诺。

　　“只有三年业绩目标能够在各类各级分公司得到有效实现，我们才能使引入战略投资时承诺的未来盈利的目标得以实现。”中国联通人士透露。

　　此外，记者了解到，联通还预设了10%的预留股份，用于未来和BAT合作后，中高端人才的引入。就相关问题，本报记者向中国联通发出采访要求，本报截稿时，中国联通回应称：一切以公告为准。

　　持股员工将被捆绑五年

　　“解锁条件特别多，个人的、公司的业绩都要达标，否则也没法解锁。”一位联通的工作人员向记者表示。

　　记者了解到，联通员工持股改革后，一切顺利的情况下，至少五年才能够完全解锁所持股票。

　　2017年8月，中国联通宣布进行混合所有制改革。中国联通董事长王晓初在业绩发布会上公布混改方案，宣布将引入腾讯百度京东阿里巴巴等在内的多家战略投资者，认购中国联通A股股份。

　　与此同时，另一份公告也引起了外界的关注——《中国联通：限制性股票激励计划（草案）及首期授予方案（草案）摘要公告》，其中指出，联通将向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性股票，募集资金不超过约32.13亿元。而员工持股的目标人群为“公司中层管理人员、公司核心管理人才及专业人才 ”。

　　此外，该公告还明确：本次授予的限制性股票授予后满 24 个月起为本激励计划的解锁期，在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象获授的限制性股票分三期解锁。

　　最后一个解锁期为2020年，即混改后第三年。但是，并非三年后持股员工可以获得股份。

　　联通人力部门人士透露，其实是五年分期解锁，即24个月锁定期，36个月的解锁期，解锁期内需要匀速解锁。“我们的激励兑现，若是想全部兑现股票，必须在未来60个月内为公司长期奋斗，并长期达到业绩，以此留住核心人才。”即最后一个股票解锁期，需要匀速延长至第五年。

　　此外，联通考核员工的标准则非常单一。“2018年到2020年的三年盈利改善规划，以优化现金流为导向。”前述人士表示。

　　在对现金流进行要求的基础上，该人士还称：“三年业绩目标能够在各类各级分公司得到有效分解，我们集团在战略投资引入中承诺的未来盈利目标才能得以实现。”

　　解锁苛刻

　　据了解，中国联通有31个省级、2280个县公司以及研究院等机构。前述人士透露，各个级别的持股员工，“如果没有达成业绩目标，即使集团能够解锁，组织和个人也不能够全部解锁，对没有完成业绩目标的组织和个人给予直接的经济处罚”。

　　该人士还称，对于持股多少，“二级公司限制股票授予的多少与三年现金流的高低挂钩。我们的限制性股票作为长期激励的资源，他的授予与二级公司三年自由现金流的贡献相挂钩，以此激励主体优化现金流。”

　　鉴于如此苛刻的持股和解锁条件，一位联通员工向记者表示：“不是所有人都想买，可能是对自己所在的分公司没有信心吧，业绩压力太大了。”

　　《中国经营报》记者从多个渠道获悉，分公司就持股员工名单进行了内部公示。

　　“持股人员普遍是处级，包括副处级在内的领导。”中国联通内部人士向记者表示。

　　按照中国联通某分公司的持股比例计算，在本轮员工持股改革中，约有4%的员工将获得股票。

　　业绩显示，2018年一季度，中国联通实现营收749.35亿元，同比增长8.59%。整体服务收入为人民币 666.09 亿元，比去年同期上升 8.4%。

　　根据中国联通对外公布的数据显示，联通引入了14家战略投资者，获得了780亿元的注资。同时，中国联通与合作伙伴在渠道、内容等多方面开展了积极有效合作。

　　联通内外两重天

　　在混改进行的同时，联通内部出现了高管接连离职的现象。前述人力部门人士向记者承认了这一点。

　　当记者问及，基层员工离职的状况时，该人士表示：“我们这么大的企业，应该属于正常。”

　　2017年年底，王晓初曾表示，中国联通有14名正副职管理人员“退出”，党组管理人员的退出率超过6%。

　　记者此前曾采访了已经去职的山东联通总经理赵玉军，他向记者表示，确实已经离开中国联通，但此事是个人职业规划选择，与混改无关。

　　在中国联通担任云数据有限公司总经理的焦刚，2017年下半年已去职。而大数据业务恰恰是中国联通混改之后，将要重点发展的业务方向。

　　此外，2018年初，中国联通运营公司副总裁、网络发展部总经理韩志刚已正式从联通离职，并代表新华三出现在公众场合。

　　联通人力部门人士透露，人才流失之后，联通为与BAT在重要领域推进深度合作，“专门预留 10%的股份给创新人才，未来要和战略投资者深度合作，所以要留股份给中高端人才”。

　　至于未来对接的部门人才薪酬是否会与BAT持平，该人力部门人士称，“薪酬不能简单和BAT持平，要长期对标，对标的岗位、企业、业绩是基础，也不可能全员去做这件事情。”

 

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