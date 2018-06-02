手机流量不限套餐遭吐槽：不限量字很大 限速很难找

三大运营商推出不限量套餐以来，流量使用达到一定阈值后会被限速的规定并不为人熟知，遭到用户纷纷诟病。

近日，多名用户向澎湃质量报告栏目投诉平台反映，在使用不限量套餐过程中被运营商短信通知降速，有的“微信半天登不上去”，有的甚至正常工作也受到影响。尽管部分套餐可以通过购买流量加油包恢复正常上网速度，用户仍表示受到了欺骗，原因是办理套餐时，运营商重点宣传的都是“流量不限量”“可以随意使用”，却极少提及“限速”规定。

澎湃新闻梳理发现，各地运营商网上营业厅大多置顶宣传不限量套餐，只有点进商品详情页，才能看到用灰体或小字标识的限速方案。

此外，为推广多款不限量套餐，三大运营商常常会在套餐使用前期通过赠送话费降低月费，并着重宣传优惠后的价格，其后套餐“越用越贵”。

分析人士指出，运营商应对此调整推广策略，把不限速的流量说清楚。

值得用户关注的还有运营商与互联网公司合作推出的App专属流量免费服务。记者梳理发现，这些免费专属流量事实上包含多项除外规则，部分App上的操作和服务无法使用，只能支付额外的流量费。

“不限量”随处可见，“限速”规定要找小字注释

海南海口的一名用户反映称，她购买的是中国移动98元家庭不限量套餐。自己平时喜欢玩抖音、微博和微信，因为考虑套餐不限量也曾开热点给朋友使用，每个月中下旬就会用完20G。20G用满后，网速曾降到连微信也难以登陆，最多发发文字，浏览图片也变得异常困难，在咨询客服、重新购买15元3G国内流量加速包后才恢复正常。

另一名来自江苏的用户称，他办理的中国电信99元不限量套餐同样在20G后限速，在运营商发来短信时才注意到该规定，“我平时就看电视剧和全民K歌，但问题在于这款产品不能称为不限量”。

针对网友反映的限速问题，记者查阅了多地中国联通、中国移动、中国电信网上营业厅网页，发现营业厅首页大多对不限量套餐进行置顶宣传，宣传语包括“流量不限量”“不限流量不羡仙”“不限量共享”等，却几乎找不到任何有关限速的提示。

点击进入某个产品页面，大部分情况下，“不限量”的字眼随处可见，而降速的提示一般靠后，用不明显的小字或灰体注明。

比如，中国电信某地官网天翼全国不限量套餐详情页中，首先映入眼帘的仍是加粗体的宣传语——“直播想看就看，流量任性用”。位置靠后的资费表中，全国流量一栏只注明了“不限量”。而限速的规定，只有仔细查看，才能在下方的小字注释中找到。注释称，99元-999元不同档位的套餐有20-80G不同的降速阈值，当月国内手机上网流量累积达到对应阈值后，上网速率降至1Mbps，次月恢复。

中国电信某地区官网不限量套餐详情页

中国移动某地的“任我用”88元全国不限量套餐说明则更复杂，分布于不同界面。详情页显示，套餐内流量只有2G、另外赠送12个月8G国内流量，套外流量却强调“国内流量不限量任意用”。

中国移动某不限量套餐商品详情页

只有点击进入另一处资费标准界面，资费规则的最后一条才解释称：套外流量将降低上网速度。规则称，如果此时办理9元3G国内流量加油包，即可恢复上网速度。

至于总使用流量达到100G后的降速规定，则在温馨提示界面才能找到——网速会降至128Kbps以下。

不同使用量的限速规则分布于两个不同的界面

中国联通各地网厅的首页界面也同样较难找到有关限速的规定。不过，相较而言，点击进入大、小冰神卡不限量套餐，可以看到更加清晰的“限速说明”，并统一使用了加粗字体。

中国联通某地区冰淇淋不限量套餐内页，限速说明更为清晰，用加粗字体标识对于线下营业厅的不限量套餐推广，多名用户也反映，办理时工作人员都宣传“不限量”“随意用”，对于限速规定大多不会提及。而办理套餐成功后收到的短信提醒内容过长，其中的限速提醒也往往容易被用户所忽视。

业内人士：限速无错，错在推广方式

事实上，对不限量套餐进行超额限制早已成为一种国际惯例。

据人民邮电报报道，超额限制设计的考虑，是保障大多数用户能公平合理地使用移动网络。2007年，当时苹果手机在美国迅速风靡，用户的移动上网需求被大大激发，美国电信运营商曾开启不限量套餐计划，但由于没有任何限制，用户体验显著下滑，最终运营商停止发展不受任何限制的套餐。

有技术专家称，由于移动网络共享基站的总带宽有限，如果很多用户同时持续高速占用着移动网络，那么就可能造成网络拥塞。依据“先来先上原则”，后面要上网的用户就上不去网络，需要排队等待。同时，已经在网的其他用户的上网速度也会变成“龟速”，体验感变差。因此，目前全球范围内的不限量套餐，都是阶梯式设计——首先满足绝大多数用户使用量范围内承诺的最高网速，到达限速限额之后，网速便会下降。

不过，尽管如此，长年关注国内通信业发展、通信世界全媒体总编刘启诚表示，无法认同国内运营商目前的推广手段。

“（运营商应该）把不限速的流量说清楚，最好讲清楚10个G能干什么，能达到什么，而不是单纯强调不限量，把限速的信息弱化提示，用小字标识或者随意跟你提一句。”刘启诚说。

刘启诚举例称，2G时代的上网速率只能达到9.6Kb，3G时代能达到1-2Mb，而如今的4G时代，理想情况可以达到5-10Mb，一般也能达到2-4Mb。因此，一旦达到限额被限速，用户的体验必然会明显变差，更不用说在用户预期无限被提高的情况下。

中国电信某地区官网首页，可见明显的“不限量”套餐推广，用加粗字体宣传“不限量”，却未提及“限速”等规定

月费“越用越贵”，App免流量诸多限制

除了限速规定难找，澎湃新闻梳理发现，运营商推出的部分不限量套餐因前期提供大量优惠价格，也会让用户感到“越用越贵”。

例如，中国移动某地推出优惠价为68元的不限量套餐，其原价为128元，新用户充值后月费降幅最高达60元，12个月后降幅达30元，24个月后恢复原价。

中国电信某地推出的多项不限量套餐也存在类似情况。其中，磅礴卡超值版月费为46元，前12个月每月都会赠送25元话费，将月费降低至21元，一年后恢复原价。

与之相比，中国联通各地的不限量套餐则没有采取上述长期优惠的方式。其“大、小冰神卡”套餐目前分别采用预存99元送100元话费、预存49元送50元话费的方式，一次性到账。

中国移动某地推出的不限量套餐，前24个月有大量话费优惠，之后恢复原价

中国电信某地推出的磅礴卡超值版套餐，前12个月赠送超半月话费，一年后恢复原价

长期关注互联网、通信的电信分析师付亮认为，一次性优惠的方式既给了新入网用户以优惠，又避免形成套餐“越用越贵”的情况，“最理想的做法是，从用户进门开始，就经营一个用户，让用户感受到越来越便宜的资费、越来越优质的服务，而不是用高优惠政策将用户吸引过来，然后就不管，任其流失。”

除了越来越贵的月费，澎湃新闻还发现，在运营商与互联网公司合作的免流量套餐中，其专属流量也并非适用于所有操作。

比如，中国移动推出的“任我看”视频流量包宣传可以在咪咕视频、腾讯视频等多家视频App上专属定向使用，但这些定向流量的使用范围仍有限制——App内图片、文字、视频内插播广告、弹幕、第三方广告等在线观看/下载/缓存产生的流量，不在专属流量使用范围内，即需要用户为此支付额外的流量费。

咪咕视频App中有关移动任我看视频专属流量的使用范围说明

中国联通和腾讯合作推出的腾讯王卡（包括大王卡、地王卡、天王卡不同档位）也存在类似规定，尽管宣称“超100款应用免流量”“告别Wifi，想用就用”，位于介绍页底部的专属流量说明显示，App上第三方提供的网页、视频等服务，例如手机新闻网、搜狗、百度、爱奇艺视频、携程、京东等非腾讯业务都无法使用专属流量。除此之外，多款直播App的免流范围仅限观看直播、播放视频，而使用手机直播、上传视频、直播内文字和图片的加载、点播视频则不在专属流量范围内。

联通和腾讯合作推出的大王卡专属流量部分适用范围

对此，有网友表示，因为没有注意到有关提醒，办了某App定向流量卡后，话费不降反增，咨询后才发现上述规则。

电信行业分析师马继华今年在接受中新网采访时曾称，定向流量的宣传仍比较模糊，主要看App和基础厂商如何洽谈，却不会将合同公示给用户，也没有公示的统一标准。