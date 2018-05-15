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二手手机号注册受阻背后的傲慢与任性：运营商称无解

二手手机号注册受阻背后的傲慢与任性：运营商称无解
2018年05月15日 05:51 中国青年报
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　　二手手机号注册受阻背后的任性与傲慢

　　只有管理部门、电信运营商、运营App的互联网公司共同想办法，这个问题才能得到解决。

　　王传涛

　　近来，不少用户反映，新买的手机号无法注册新的App账户，反而可以直接登录别人账号，其隐私信息一览无余。电信运营商则认为，其主要问题在于原手机号用户没有注销或解绑相关应用，而这个运营商没有办法解决。（中国新闻网5月14日）

　　“二手手机号”在注册App账号时的问题主要有两个：一个是新开手机号无法注册新号；另一个是原来账号的相关信息被手机号接盘者一览无余，并且还能继续使用，信息不仅容易泄露，还可能出现一些法律及经济方面的纠纷，对原号主造成生活上的困扰。

　　对于这两个问题，运营商的答复是两个字——无解。而理由也是十分的充分，一边是通讯运营商，另一边是林林总总的App运营公司，两边根本就不搭界，无法实现互联互通。

　　但是，在信息时代里，是否真的存在无解的问题还得两说。一方面，运营商开放的新号太少，许多新的号段如199、198开头的手机号又设置了较高的套餐消费，这样会导致更多的消费者“自愿”选择“二手手机号”。

　　另一方面，许多App的后台运营及管理者，总想把用户长期拴住。用手机号注册，固然能非常方便地收到验证码，也能非常容易地找回容易忘掉的密码，但是，手机号既有互联网特征，也是传统通信时代的产物，以手机号作为识别用户身份的手段，有悖于互联网信息传播的规律。

　　一边是垄断的傲慢，一边是想更多地享用用户信息的任性，两方共同作用之下，“二手手机号”注册App新账号的问题，也便成了普遍问题。只有管理部门、电信运营商、运营App的互联网公司共同想办法，这个问题才能得到解决。

　　笔者认为，至少可以通过以下三个方法来纾解“二手手机号”无法注册App账号的问题。一是，App运营商解除在App账号注册过程中对于用户手机信息的绑定，继而用其他与身份信息有关系但并不密切的邮箱账号、社交媒体账号来代替手机号；二是，电信运营商增加新开手机号码的数量，同时降低套餐门槛；三是，所有App对于长时间没有登录的账号进行清理或销号，以免已注销的手机号占用App账号。

　　很多用户之所以会更换手机号，是因为携号转网、转套餐在现实中仍然存在各种限制。从根本上看，保障消费者选择权利，减少用户更换手机号的频度，有助于减少被动更换手机号的尴尬。

　　做出这些改变，需要相关职能管理部门及时进行干预，更新管理机制和制度，保护广大网民的切身利益。

 

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